Представьте раннюю Землю. Это не цветущий сад. Это адская кухня, где вместо шеф-поваров — раскаленные булыжники из космоса. Миллиарды лет назад планета была стерильной пустыней. Ученые долго ломали голову: как в этом хаосе проклюнулись первые микробы? Популярная версия гласит, что колыбелью стали глубоководные гидротермальные источники.
В конце 70-х Ричард Лутц на аппарате "Алвин" опустился во тьму океана и увидел там жизнь, которая плевать хотела на солнечный свет. Там правит химия. Но свежее исследование группы Шеа Чинквемани подбрасывает в этот костер новую охапку дров. Оказывается, метеориты, врезающиеся в поверхность, работали как гигантские кипятильники.
"Энергия удара настолько велика, что порода плавится мгновенно. Когда кратер остывает и в него попадает вода, запускается мощный котел с минеральным бульоном. Это идеальный инкубатор для первых органических молекул", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Идея звучит как сценарий фантастического фильма, но факты говорят громче слов. Чинквемани изучил три точки на карте, которые разделяют миллионы лет. Чиксулуб в Мексике (тот самый, что "уволил" динозавров), кратер Хотон в Арктике и индийское озеро Лонар. Везде одна картина: после падения метеорита там тысячи лет бурлила жизнь минералов.
Это не просто дыра в земле. Это автономная система. Тепло от удара поддерживает температуру воды десятилетиями. Этого времени вполне достаточно, чтобы физические связи между элементами превратили "ничто" в "нечто" живое. Пока в небе сияли планеты в безумных парадах, на дне таких озер варилась биология.
|Кратер / Место
|Возраст системы
|Чиксулуб (Мексика)
|65 миллионов лет
|Хотон (Канада)
|31 миллион лет
|Лонар (Индия)
|50 000 лет
Ранняя Земля напоминала мишень в тире. Бомбардировка была в десятки раз мощнее нынешней. Если жизнь зародилась в кратерах, значит, она возникала повсеместно. Пакетные удары создавали миллионы лабораторий по всей поверхности.
Есть одна загвоздка — водный парадокс. Слишком много воды убивает зарождающуюся жизнь. Она разрывает нежные цепочки РНК и ДНК. Глубоководные курильщики в этом плане проигрывают — там воды хоть залейся. А вот метеоритные кратеры умеют "дышать". Циклы увлажнения и высыхания на мелководье помогают молекулам собираться в сложные структуры.
"В экосистемах Арктики мы видим, как резкие смены условий заставляют живое адаптироваться быстрее. В кратерах этот процесс шел на стероидах благодаря теплу недр", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.
Чинквемани цитирует: "Вокруг очень, очень теплого центра находится озеро, и теперь у вас образуется система гидротермальных источников, как в глубоководных районах, но созданная теплом от удара метеорита". Это ломает классическую схему "жизнь из океана".
"Мы часто ищем жизнь в спокойных местах, но забываем, что эволюция — это продукт катастроф. Метеориты не только уничтожали виды, они создавали условия для их появления", — заявил в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.
Если теория верна, наши шансы найти инопланетян взлетают до небес. Нам больше не нужны океаны. Достаточно глянуть на Европу (спутник Юпитера) или Энцелад у Сатурна. Похожие процессы могли идти и на Марсе. Кратеры там повсюду, а значит, и гидротермальные "бани" когда-то работали на полную мощность.
Каждое столкновение — это шанс. Пока США тратят миллиарды на агрессивное освоение космоса, природа напоминает: жизнь может возникнуть из удара камня о камень. Исследование Чинквемани превращает древние шрамы на теле Земли в колыбели человечества.
Скорее, они создали условия. Метеориты обеспечили тепло и "посуду" (кратеры), в которой минеральный суп превратился в клетки.
Там стабильная химия и нет солнечного света, что подходит для первых организмов. Но избыток воды мешает сложным молекулам собираться.
Исследования показывают, что "котел" может оставаться горячим от нескольких тысяч до десятков тысяч лет.
В озере Лонар в Индии до сих пор сохранились следы былой активности, хотя системе уже 50 тысяч лет.
Партия Орбана разгромно проиграла оппозиции, что не объяснить вмешательством в выборы. Это, казалось бы, очень плохой исход для России, но нюанс.