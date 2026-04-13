Тайник под мантией: ученые раскрыли загадку несовпадения возраста земной коры

Земля похожа на нерадивого бухгалтера: цифры в её "главной книге" не сходятся на триллионы тонн. Речь о свинце. Геологи десятилетиями ломали голову, куда подевался первичный запас этого металла. Изотопный состав земной коры упорно твердит, что планета подозрительно "молодая", хотя метеориты, из которых она слеплена, говорят об обратном. Ученые из Наньянского технологического университета (NTU) нашли "заначку". Оказывается, планета спрятала древние изотопы в своей мантии под таким давлением, что свинец превратился в неубиваемый химический сейф.

Изотопная летопись: почему цифры врут?

Свинец для геолога — это чернильный след времени. В природе есть четыре изотопа. Три из них (206, 207, 208) медленно "капают" из распадающегося урана и тория. Четвертый — свинец-204 — это база, он был здесь всегда. Сравнивая их пропорции, ученые вычисляют возраст камней. Но вот парадокс: на поверхности планеты первичного свинца слишком мало. Складывается впечатление, что Земля возникла позже, чем кирпичики, из которых она собралась. Это невозможно, как если бы дом был моложе кирпичей, из которых его построили.

"Свинец — элемент капризный, он любит серу. Давняя гипотеза о том, что он 'утонул' в ядре, была красивой, но не имела доказательств. Новые данные показывают, что свинец не обязательно должен был падать в самый центр, он мог застрять на полпути в мантии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ранее считалось, что весь пропавший объем просто растворился в расплавленном железе ядра. Но процесс этот — темный лес. Команда NTU решила проверить, как металл ведет себя под прессом мантии. Используя суперкомпьютеры и софт CALYPSO, они воссоздали условия "ада" — там, где вибрации земли и колоссальные температуры меняют саму суть материи.

Подземный сейф: как сульфиды спасают свинец

Эксперимент показал: сульфид свинца (PbS) — невероятно крепкий орешек. При давлении глубокой мантии и температуре в 5000 °C, способной испарить всё живое, это соединение остается твердым. Оно не плавится и не смешивается с окружающим магматическим коктейлем. Свинец просто выпал в осадок и заперся в "карманах", до которых не дотягиваются процессы перемешивания коры.

Характеристика Поведение свинца в мантии Рабочая температура До 5000 °C без плавления Состояние под давлением Образование новых стабильных структур (PbS₂, PbS₃)

Эти резервуары — капсулы времени. Там дожидается своего часа тот самый первичный свинец, которого не хватает на поверхности. Он не контактирует с ураном, а значит, его изотопный состав застыл в моменте рождения Солнечной системы. Это меняет наше представление о том, как земля переваривает свои ресурсы.

"Такие стабильные структуры сульфидов могут годами копиться в зонах субдукции. Это фактически химические 'якоря', которые удерживают тяжелые элементы от попадания в глубокое ядро, создавая аномалии в мантии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

H₂O не пройдет: две грани тяжелого металла

Моделирование подкинуло еще один сюрприз. Сульфид свинца в экстремальных условиях раздваивается. Структура PbS₂ стоит насмерть, удерживая металл в глубине. А вот PbS₃ плавится гораздо легче. Именно этот "облегченный" вариант просачивается сквозь толщу пород и вырывается наружу через жерла вулканов. Вот почему древние технологии или современные методы анализа всегда натыкались на "молодой" свинец в вулканической лаве — он просто легче подбирается к выходу.

"Мы видим, что планета — это не статичный камень, а гигантский биофизический реактор. Новые формы сульфидов объясняют, почему на поверхности мы видим лишь верхушку айсберга", — отметил в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Понимание этих процессов позволяет заглянуть и за пределы нашего дома. Зная, как свинец прячется в недрах, астрофизики смогут точнее моделировать состав экзопланет и их выравнивание в планетных системах. Теперь загадка "пропавшего" свинца закрыта: он никуда не улетал, он просто ушел в глухую оборону под нашими ногами.

Ответы на популярные вопросы о недрах Земли

Почему свинец важен для определения возраста Земли?

Свинец является конечным продуктом распада урана. Сравнивая количество разных изотопов свинца, ученые работают по принципу песочных часов, определяя, как долго шел процесс распада, а значит — как давно сформировалась порода.

Что такое первичный свинец?

Это изотоп свинец-204. В отличие от других видов свинца, он не появляется в результате радиоактивного распада, а присутствует в веществе Вселенной со времен Большого взрыва или термоядерного синтеза в звездах.

Как ученые узнали, что происходит на глубине в тысячи километров?

Они используют компьютерное моделирование и квантово-механические расчеты (программа CALYPSO), которые предсказывают поведение атомов при давлении в миллионы атмосфер, что невозможно воспроизвести в обычной лаборатории.

Может ли этот свинец когда-нибудь выйти на поверхность?

В основном он заперт в стабильных твердых структурах. Однако его более легкие формы, такие как PbS₃, имеют низкую температуру плавления и могут подниматься вместе с магмой во время вулканической активности.

