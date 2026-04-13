Наука

Представьте, что ваш мозг — это прецизионный швейцарский механизм, где каждая шестеренка смазана дофамином. При болезни Паркинсона в системе заводится "песок": патологические белки скапливаются в нейронах, превращая плавное движение в рваный диссонанс. Но фармацевты из Biogen International GmbH, кажется, нашли способ "продуть" систему. Их новый препарат BIIB094 показал на первых испытаниях, что может не просто маскировать симптомы, а переписывать алгоритм разрушения мозга.

Фото: https://unsplash.com by Juan Manuel Núñez Méndez is licensed under Free
Генетический хак: как выключить поломку

Болезнь Паркинсона — это не только про дрожащие руки. Это про гибель клеток, которые отвечают за наши базовые реакции. Корень зла часто кроется в гене LRRK2. Именно он заставляет организм вырабатывать избыточный белок, который душит здоровые нейроны. Экспериментальное лекарство BIIB094 работает как высокоточный киллер: оно подавляет активность этого гена. Если квантовая запутанность путает карты физикам, то избыток LRRK2 путает синапсы медикам. Уменьшая концентрацию этого белка, ученые пытаются остановить нейродегенерацию в самом зародыше.

"Подавление конкретных белков через генетический инструментарий — это переход от ремонта 'кузова' к перепрошивке 'двигателя' организма", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

82 добровольца и игла в позвоночнике

Клинические испытания — это всегда риск. В этот раз 82 пациента решились на процедуру, которая звучит как сцена из триллера: препарат вводили напрямую в спинномозговую жидкость (ликвор). Это единственный способ доставить активное вещество в мозг, минуя гематоэнцефалический барьер — мощный таможенный контроль нашего организма. Несмотря на сложность, кибербезопасность данных пациентов была на высоте, а физическое состояние порадовало врачей. Побочные эффекты оказались легкими, что дало зеленый свет для дальнейшей работы.

Параметр исследования Результат этапа
Количество участников 82 человека
Метод введения Интратекально (в спинномозговой канал)
Снижение уровня белка LRRK2 До 59%
Профиль безопасности Высокий (умеренные побочные эффекты)

Стоит понимать: пока ученые проверяли не то, как быстро пациент начнет бегать марафоны, а безопасность самой химии процесса. Это как проверять коррозию металлов на дне Балтики — важно понять, не рванет ли всё в процессе тестирования.

"Любое вмешательство в биофизические системы требует ювелирной точности, здесь нет места ошибкам в дозировке", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Результаты: минус 59% мусора

Nature Medicine опубликовал цифры, которые заставляют оптимистов аплодировать: уровень токсичного белка упал на 59%. И самое крутое в этой истории — универсальность. Эффект наступил у всех, независимо от того, какая именно мутация вызвала болезнь. Это расширяет круг потенциальных счастливчиков, которым препарат может спасти рассудок. Мы наблюдаем не просто попытку убрать симптомы, а реальный шанс заморозить процесс старения нейронов. Это масштабнее, чем найти технологии древних в пустыне.

"Такие показатели снижения патологического белка могут свидетельствовать о переломе в методиках лечения всей нейродегенеративной группы болезней", — отметил в беседе с Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Разумеется, до массовых аптек еще далеко. Путь лекарства через все стадии испытаний дольше, чем рост разлома Батагайка в Якутии. Но вектор задан верно. В то время как на Западе технологии часто становятся инструментом контроля, подобные научные прорывы напоминают, зачем вообще нужна медицина. Если Земля иногда бьется в непонятном ритме, то мозг пациента с Паркинсоном живет в постоянном шторме. И BIIB094 — это первый реальный волнорез.

Ответы на популярные вопросы о терапии Паркинсона

Как быстро действует новый препарат?

На текущей фазе оценивался биологический эффект (снижение концентрации белка), а не скорость улучшения движений. Значимое снижение LRRK2 было зафиксировано уже в ходе первого цикла испытаний.

Безопасно ли вводить лекарство в позвоночник?

Исследование на 82 пациентах показало, что методика безопасна. Большинство побочных эффектов были кратковременными и не требовали экстренной отмены терапии.

Поможет ли это всем больным?

Препарат продемонстрировал эффективность независимо от типа генетической мутации. Это означает, что он может подойти широкому кругу пациентов, а не только тем, у кого есть конкретный семейный ген.

Когда лекарство появится в аптеках?

Это была ранняя стадия испытаний. Впереди еще несколько фаз проверок на больших группах людей. Обычно этот процесс занимает от 3 до 5 лет.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биофизик Алексей Корнилов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
