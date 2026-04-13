Безопасность мессенджеров оказалась иллюзией: главный риск скрывается не в приложении

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наука

Риски слежки и перехвата данных сохраняются во всех мессенджерах, независимо от того, где и кем они разработаны, а уровень безопасности во многом зависит от поведения самого пользователя. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0
Женщина с телефоном расстроена

Курочкин отметил, что у разных мессенджеров могут отличаться подходы к безопасности и внутренние механизмы контроля. Например, отдельные сервисы вводят ограничения или ориентируются на репутацию пользователей внутри системы. При этом вокруг популярных приложений часто возникают опасения, связанные с их происхождением и принципами работы.

"Что касается WeChat, там в определенной степени регулируется доступ через систему доверия и репутации пользователей. Но в целом у всех мессенджеров есть свои особенности, и вокруг каждого возникают опасения, потому что не всегда понятно, как именно они устроены. Особенно если сервис массовый, всегда появляются вопросы к его работе и безопасности", — пояснил эксперт.

При этом принципиальной разницы между мессенджерами, по его оценке, нет. Все подобные сервисы функционируют по схожим моделям передачи данных, а риски перехвата информации сохраняются вне зависимости от страны происхождения приложения. Существенную роль играет и инфраструктура связи, через которую проходит трафик пользователей.

"Смысл в том, что они все примерно одинаковые и работают по схожим принципам. Если человек переживает, что его могут прослушивать или читать переписку, то это возможно в любом мессенджере, независимо от того, китайский он или европейский. Вся передача данных идет через операторов связи, и это общий фактор для всех сервисов", — добавил Курочкин.

Эксперт также обратил внимание, что уровень риска во многом зависит от самого пользователя и характера его действий. Использование официальных источников для скачивания приложений остается базовым условием безопасности. При этом мессенджеры не могут служить инструментом защиты в случае противоправной деятельности.

"Вопрос в том, чем занимается сам пользователь. Если человек ведет незаконную деятельность, никакой мессенджер его не защитит — его все равно найдут. Поэтому в обычной ситуации можно пользоваться любыми сервисами, но важно скачивать их только из официальных магазинов, а не по сомнительным ссылкам", — заключил Курочкин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.