Наука

Великая эпоха мегалитов в Европе закончилась не плавно, а захлопнулась, как тяжелая каменная крышка саркофага. Строительство гигантских гробниц, процветавшее в неолите, внезапно прекратилось в конце четвертого тысячелетия до нашей эры. Ученые долго гадали: почему? Новое исследование в журнале Nature Ecology and Evolution указывает на демографический коллапс, который буквально выкосил древних строителей.

Интерьер древней гробницы
Фото: Pravda.ru by Синицин Павел, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интерьер древней гробницы

Генетический разрыв: кто занял пустые гробницы

В Скандинавии генетики уже фиксировали странную вещь: мегалиты перестали строить ровно тогда, когда местных фермеров сменили суровые кочевники из евразийских степей. Чтобы понять, была ли это общеевропейская беда, авторы работы препарировали ДНК 132 человек из гробницы Аллея-Сепулкраль в Бюри (Франция). Выяснилось, что объект использовали в два захода с огромной паузой.

"Мы наблюдаем классический сценарий замещения. Генетический профиль обитателей региона изменился кардинально, что часто происходит в моменты глубокого кризиса социальных структур", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Первый этап (3200-3100 гг. до н. э.) — это местные неолитические общины. Второй этап начался лишь около 2900 года до н. э., и в гробницу легли люди с иберийскими и южнофранцузскими корнями. "Мы видим явный генетический разрыв между двумя фазами захоронения. Люди, использовавшие гробницу до и после обрушения, по-видимому, представляют собой две совершенно разные популяции", — заявил автор исследования Фредерик Сирсхольм. По его словам, это свидетельствует о крупном сбое, который уничтожил одну группу и расчистил место для другой.

Черная смерть каменного века

Почему же вымерли строители мегалитов? В гробнице Бюри нашли аномально много детских скелетов. Это явный маркер катастрофы: голода, войны или эпидемии. Анализ показал наличие ДНК смертельно опасных патогенов, включая Yersinia pestis — возбудителя чумы. Похоже, "черная смерть" терроризировала человечество за тысячи лет до Средневековья.

"Выявление чумной палочки в образцах такого возраста — это серьезный аргумент. Инфекционные заболевания в плотных поселениях неолита могли распространяться со скоростью лесного пожара", — объяснил в беседе с Pravda. Ru микробиолог Николай Зуев.

"Хотя нет убедительных доказательств того, что чума сама по себе стала причиной сокращения численности населения, общая эпидемиологическая нагрузка могла быть одним из нескольких факторов, способствовавших этому", — пояснил климатолог и соавтор исследования Мартин Сикора.

Болезни могли наложиться на деградацию ресурсов или климатические сдвиги, превратив процветающие общины в призраков.

Признак Первая фаза (строители) Вторая фаза (мигранты)
Происхождение Местное неолитическое Иберийское / Степное
Поза погребения Вытянутая, вдоль оси Согнутая (эмбриональная)
Саркофаги Мегалитические постройки Вторичное использование

Смена караула: новые обряды на старых костях

Пришельцы не просто заменили местных генетически — они принесли совсем другие привычки. Пока в Сибири древние города пропадали по своим причинам, в Европе новые поселенцы устраивали "ребрендинг" культа мертвых. Вместо того чтобы класть тела прямо и по оси гробницы, новые жильцы сворачивали их в позу эмбриона и бросали как придется.

"Вторичное использование мегалитов — это попытка новых групп легитимизировать свое присутствие на чужой земле через связь с древними святынями", — отметил в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

Ученые полагают, что миграция из Иберии и степей Евразии была реакцией на образовавшийся вакуум. Когда коренное население вымерло от болезней или голода, огромные территории превратились в "бесхозные" земли. Соседние группы просто заполнили пустоту, как вода заполняет низину. Это похоже на то, как сейчас изучают древние мегаполисы Узбекистана: цивилизации приходят и уходят, оставляя после себя лишь камни и загадки ДНК.

Вызов для науки: Расшифровка древней ДНК подтверждает, что история человечества — это не лестница вверх, а череда катастроф и возрождений. Мы видим не просто смену моды на гробницы, а биологический финал целой культуры, стертой невидимым врагом.

Ответы на популярные вопросы о "неолитическом упадке"

Почему строительство гробниц прекратилось так резко?

Основная причина — деградация населения. Когда численность общины падает ниже критического уровня из-за эпидемий или голода, поддерживать трудозатратные проекты вроде строительства мегалитов становится невозможно.

Действительно ли чума виновата в вымирании?

ДНК возбудителя найдена в останках, но ученые осторожны. Вероятно, "упадок неолита" вызвал комплекс причин: болезни, истощение почв и социальная нестабильность. Чума могла стать последней каплей.

Откуда пришли новые люди?

Анализ показывает два основных потока: из Иберии (современная Испания и Португалия) и из восточных степей. Эти группы заняли пустующие ниши после глобального демографического спада.

Как изменились погребальные обряды?

Новые поселенцы отказались от строгой геометрии захоронений. Вместо вытянутых тел в гробницах стали находить скелеты в "позе эмбриона", что говорит о полном культурном разрыве с прошлым.

Экспертная проверка: антрополог Артём Климов, микробиолог Николай Зуев, археолог Павел Синицын
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
