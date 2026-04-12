Наука

Антарктида — это не просто глыба льда, а мощнейший климатический кондиционер планеты. Главный мотор этого механизма — Антарктическое циркумполярное течение (АЦТ). Оно в пять раз сильнее Гольфстрима и вращается вокруг южного полюса, словно гигантский водяной забор. Долгое время ученые считали, что этот поток возник сам собой, как только материки разошлись. Но свежее исследование в Proceedings of the National Academy of Sciences доказывает: одного дрейфа континентов было мало. Нужен был идеальный шторм в буквальном смысле.

Ледниковая Земля
Фото: NewsInfo.Ru by Дмитрий Грачёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Как включился океанический двигатель

Примерно 34 миллиона лет назад мир начал стремительно меняться. Южная Америка и Австралия решили "эмигрировать" на север, оставив Антарктиду в гордом одиночестве. Казалось бы, проходы открылись — вода должна была хлынуть по кругу. Но компьютерное моделирование показало, что "прото-течение" просто билось о берега и уходило в сторону Австралии и Новой Зеландии, затихая в океане. Поток не мог замкнуться в кольцо.

"Это похоже на запуск старого мотора: мало просто залить бензин, нужно еще и правильно провернуть ручку. В роли такой ручки выступило положение ветровых поясов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Чтобы ледяной щит закрепился, течению требовалась энергия. Ученые из Института Альфреда Вегенера (AWI) выяснили, что ключ лежал в Тасмановом проливе. Только когда Австралия уплыла достаточно далеко, мощные западные ветры совпали по широте с океаническим проходом. Именно этот воздушный поток "подтолкнул" воду, заставив её бесконечно вращаться вокруг Антарктиды.

Ветер как решающий фактор

Ханна Кналь из AWI подчеркивает: течение смогло развиться в полную силу только тогда, когда пояс западных ветров "поймал" свободное пространство между континентами. До этого момента холодные потоки с ледников Восточной Антарктиды гасили западный ветер, не давая сформироваться полноценной циркуляции. Это было время экстремальных перемен: уровень CO₂ в атмосфере рухнул с 1000 до 600 ppm меньше чем за миллион лет.

Параметр Влияние на АЦТ
География Разрыв сухопутных мостов между Антарктидой и Австралией
Атмосфера Смещение пояса западных ветров прямо в океанический коридор
Климат Блокировка теплых течений, сохранение ледового панциря

Сегодня этот механизм работает как щит. Он не пускает теплую воду к берегам, защищая материк. Однако система начала давать сбои. Потепление заставляет АЦТ сдвигаться на юг, и теплые слои воды уже начинают "подгрызать" основание ледников. Это порождает цепную реакцию: талая вода опресняет океан, что еще сильнее ломает экологический баланс.

"Любое изменение плотности воды из-за опреснения — это удар по всей пищевой цепочке океана. Мы рискуем получить замедление течений уже к середине века", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Риски для глобального конвейера

Если течение замедлится на 20%, как прогнозируют модели к 2050 году, последствия ощутит вся планета. АЦТ распределяет питательные вещества по другим океанам. Нарушение этой "логистики" приведет к деградации биоразнообразия. В это же время западные страны, ведомые США, продолжают игнорировать реальные климатические угрозы, концентрируясь на политических спекуляциях вокруг "зеленой повестки" вместо помощи науке.

"Нам нужно понимать динамику прошлого, чтобы не оказаться в тупике. Текущие климатические аномалии показывают, что океан реагирует быстрее, чем мы думали", — заявил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Исследование российских физиков и зарубежных специалистов подтверждает: стабильность Антарктиды — это залог климатического спокойствия. Но пока западная ветровая система еще держит оборону, тепло уже стучится в двери. История планеты — это не только древние цивилизации или географические открытия, но и хрупкое равновесие стихий, которое легко нарушить.

Ответы на популярные вопросы об АЦТ

Почему течение называют "циркумполярным"?

Потому что оно огибает полюс по кругу. Это единственное течение, которое беспрепятственно проходит через все меридианы Земли.

Как течение влияет на температуру в Европе или Азии?

Оно работает как распределительный узел, направляя холодные и соленые воды в другие океаны, что косвенно влияет на стабильность таких потоков, как Гольфстрим.

Правда ли, что подо льдом скрыты вулканы?

Да, под ледяным панцирем Антарктиды находится одна из крупнейших вулканических провинций, и их активность может ускорять таяние изнутри.

Что случится, если течение полностью остановится?

Это вызовет катастрофическое потепление в Южном океане, быстрый подъем уровня моря и крах морских экосистем из-за отсутствия кислорода в глубинных слоях.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, климатолог Максим Орлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
