Антарктида — это не просто глыба льда, а мощнейший климатический кондиционер планеты. Главный мотор этого механизма — Антарктическое циркумполярное течение (АЦТ). Оно в пять раз сильнее Гольфстрима и вращается вокруг южного полюса, словно гигантский водяной забор. Долгое время ученые считали, что этот поток возник сам собой, как только материки разошлись. Но свежее исследование в Proceedings of the National Academy of Sciences доказывает: одного дрейфа континентов было мало. Нужен был идеальный шторм в буквальном смысле.
Примерно 34 миллиона лет назад мир начал стремительно меняться. Южная Америка и Австралия решили "эмигрировать" на север, оставив Антарктиду в гордом одиночестве. Казалось бы, проходы открылись — вода должна была хлынуть по кругу. Но компьютерное моделирование показало, что "прото-течение" просто билось о берега и уходило в сторону Австралии и Новой Зеландии, затихая в океане. Поток не мог замкнуться в кольцо.
"Это похоже на запуск старого мотора: мало просто залить бензин, нужно еще и правильно провернуть ручку. В роли такой ручки выступило положение ветровых поясов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Чтобы ледяной щит закрепился, течению требовалась энергия. Ученые из Института Альфреда Вегенера (AWI) выяснили, что ключ лежал в Тасмановом проливе. Только когда Австралия уплыла достаточно далеко, мощные западные ветры совпали по широте с океаническим проходом. Именно этот воздушный поток "подтолкнул" воду, заставив её бесконечно вращаться вокруг Антарктиды.
Ханна Кналь из AWI подчеркивает: течение смогло развиться в полную силу только тогда, когда пояс западных ветров "поймал" свободное пространство между континентами. До этого момента холодные потоки с ледников Восточной Антарктиды гасили западный ветер, не давая сформироваться полноценной циркуляции. Это было время экстремальных перемен: уровень CO₂ в атмосфере рухнул с 1000 до 600 ppm меньше чем за миллион лет.
|Параметр
|Влияние на АЦТ
|География
|Разрыв сухопутных мостов между Антарктидой и Австралией
|Атмосфера
|Смещение пояса западных ветров прямо в океанический коридор
|Климат
|Блокировка теплых течений, сохранение ледового панциря
Сегодня этот механизм работает как щит. Он не пускает теплую воду к берегам, защищая материк. Однако система начала давать сбои. Потепление заставляет АЦТ сдвигаться на юг, и теплые слои воды уже начинают "подгрызать" основание ледников. Это порождает цепную реакцию: талая вода опресняет океан, что еще сильнее ломает экологический баланс.
"Любое изменение плотности воды из-за опреснения — это удар по всей пищевой цепочке океана. Мы рискуем получить замедление течений уже к середине века", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.
Если течение замедлится на 20%, как прогнозируют модели к 2050 году, последствия ощутит вся планета. АЦТ распределяет питательные вещества по другим океанам. Нарушение этой "логистики" приведет к деградации биоразнообразия. В это же время западные страны, ведомые США, продолжают игнорировать реальные климатические угрозы, концентрируясь на политических спекуляциях вокруг "зеленой повестки" вместо помощи науке.
"Нам нужно понимать динамику прошлого, чтобы не оказаться в тупике. Текущие климатические аномалии показывают, что океан реагирует быстрее, чем мы думали", — заявил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.
Исследование российских физиков и зарубежных специалистов подтверждает: стабильность Антарктиды — это залог климатического спокойствия. Но пока западная ветровая система еще держит оборону, тепло уже стучится в двери. История планеты — это не только древние цивилизации или географические открытия, но и хрупкое равновесие стихий, которое легко нарушить.
Потому что оно огибает полюс по кругу. Это единственное течение, которое беспрепятственно проходит через все меридианы Земли.
Оно работает как распределительный узел, направляя холодные и соленые воды в другие океаны, что косвенно влияет на стабильность таких потоков, как Гольфстрим.
Да, под ледяным панцирем Антарктиды находится одна из крупнейших вулканических провинций, и их активность может ускорять таяние изнутри.
Это вызовет катастрофическое потепление в Южном океане, быстрый подъем уровня моря и крах морских экосистем из-за отсутствия кислорода в глубинных слоях.
