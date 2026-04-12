Космический сквозняк: фоновая активность Солнца в апреле снизилась до показателей 2022 года

Солнце снова "продырявилось". На поверхности нашего светила образовалась очередная корональная дыра — область с разомкнутыми магнитными полями, откуда солнечный ветер свистит в космос с бешеной скоростью. Этот поток заряженных частиц уже взял курс на нашу планету. Ожидается, что Земля ощутит его "дыхание" в середине дня 10 апреля. Готовимся к магнитным бурям, но без паники: апокалипсиса в расписании нет.

Фото: NewsInfo.Ru by Наталья Орлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечная корона

Космический сквозняк: что принесет корональная дыра

Специалисты из ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН рапортуют: дыра есть, воздействие будет, но не критичное. Это не тот случай, когда электроника сходит с ума, а небо над экватором полыхает малиновым цветом. По прогнозам, геомагнитный удар окажется коротким и слабым. Сейчас в околоземном пространстве тишь да гладь. Хотя за последние сутки на звезде и фиксировали вспышки, они были скорее "пшиком", чем серьезным взрывом — развития не получили и в сторону Земли ничего опасного не отправили.

"Корональные дыры — это не дырки в теле звезды, как в сыре. Это зоны, где плазма холоднее и менее плотная. Из них солнечный ветер вылетает быстрее обычного. Сейчас мы видим штатную ситуацию, которая лишь слегка встряхнет магнитосферу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Важно понимать разницу между вспышкой и дырой. Вспышка — это резкий "выстрел" плазмы, а корональная дыра — скорее открытый кран, из которого постоянно хлещет поток. В этот раз кран открылся не на полную мощность. Если сравнивать с огромным подземным океаном по степени влияния на глобальные процессы, солнечный ветер от этой дыры — лишь легкая рябь на воде.

Память о мартовском шторме

Нынешнее затишье особенно заметно на фоне мартовского безумия. В конце марта Земля пережила мощнейшую магнитную бурю за последние десять лет. Тогда нам едва не присвоили высший балл по шкале экстремальности — G5. Виновником стал грандиозный выброс протуберанца, который буквально догнал и усилил предыдущие порции газа, создав мощную ударную волну. Такие события напоминают нам, что космос - место крайне неспокойное.

Параметр Значение Дата начала воздействия 10 апреля, полдень Тип источника Корональная дыра Прогноз силы Слабая геомагнитная буря Состояние атмосферы Спокойное

Когда такие бури случаются, под угрозой оказываются спутники и системы навигации. В 2026 году, когда защита смартфона становится вопросом выживания персональных данных, геомагнитные возмущения могут добавить головной боли связистам. Но нынешняя дыра — это не тот "цифровой взломщик", которого стоит бояться. Она слишком слаба для серьезных помех в электросетях.

"Любая активность на Солнце — это проверка наших систем на прочность. Даже слабые бури вызывают изменения в ионосфере, что теоретически может влиять на точность передачи сигналов, но для обычного пользователя это пройдет незамеченным", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Солнце нажало на тормоза

Интересно, что общее состояние нашей звезды сейчас напоминает возвращение в прошлое. Фоновая активность Солнца плавно падает и уже достигла показателей 2022 года. Звезда словно решила взять передышку перед возможными новыми рекордами. Это снижает риски для жителей Земли, хотя погодные аномалии на планете продолжают волновать ученых, будь то повышение уровня моря или резкие скачки температур.

История изучения Солнца полна драматизма. Если вспомнить, как Юрий Гагарин отправлялся в свой полет, тогда радиационный фон и солнечная радиация были одними из главных неизвестных уравнений. Сегодня мы смотрим на солнце через объективы мощных обсерваторий и можем предсказывать капризы звезды за несколько дней.

"Снижение фоновой активности — это временная пауза в 11-летнем цикле. Но не стоит расслабляться: именно в такие периоды часто происходят одиночные, но крайне мощные всплески, способные повлиять даже на ресурсы планеты через воздействие на энергосистемы", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

В отличие от древних цивилизаций, таких как майя, которые обожествляли светило и гадали по его поведению, мы оперируем данными со спутников и глубокой математикой. И если 10 апреля у вас слегка разболится голова, знайте — это просто привет от нашей звезды, которая решила "проветриться" через корональную дыру.

Ответы на популярные вопросы о солнечной активности

Что такое корональная дыра на самом деле?

Это холодная область в солнечной короне с открытыми линиями магнитного поля, через которые плазма устремляется в космос с огромной скоростью, формируя быстрый солнечный ветер.

Опасна ли магнитная буря 10 апреля для электроники?

Нет, прогнозируемый уровень геомагнитных возмущений слишком низок. Бытовые приборы и смартфоны будут работать в штатном режиме.

Почему активность Солнца падает до уровня 2022 года?

Это естественная динамика солнечного цикла. Звезда проходит через фазы роста и спада, и сейчас мы наблюдаем временное снижение интенсивности фонового излучения.

Влияют ли солнечные дыры на здоровье людей?

Научных доказательств прямого влияния слабых магнитных бурь на здоровых людей нет, однако метеочувствительные люди могут ощущать легкий дискомфорт из-за изменения атмосферного давления.

