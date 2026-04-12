Ритм искусственного солнца: почему ночная Земля превратилась в электрокардиограф
Легальный обман: почему ваша машина сознательно завышает цифры на приборной панели
Черная смерть каменного века: как невидимый враг уничтожил строителей мегалитов
Билет в пешеходы: как повторный проезд на красный свет лишает водителей прав
Ловушка в правах: как отметка АТ превращает водителя в пешехода-должника
Идеальный шторм: как случайное совпадение стихий создало ледяной щит планеты
Космический сквозняк: фоновая активность Солнца в апреле снизилась до показателей 2022 года
Лотерея на колесах: что заставляет россиян бояться новых брендов из Поднебесной
Одноразовая роскошь: почему современные машины превратились в хрупкие гаджеты

Число Фишера против хаоса: как ученые взвесили квантовую запутанность в металле

Наука

Представьте, что частицы в твердом теле — это не просто соседи по общежитию, а сиамские близнецы, которые чувствуют друг друга на расстоянии. Физики называют это квантовой запутанностью. Долгое время мы могли лишь догадываться, сколько таких "связей" прячется внутри куска металла или кристалла. Но группа исследователей из Лос-Аламоса во главе с Алленом Шейе совершила прорыв: они нашли способ буквально "взвесить" запутанность в твердых телах. Это как если бы вы научились определять количество влюбленных пар в многотысячной толпе, просто просветив её рентгеном.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Квантовый эксперимент

Нейтронный "рентген" для квантовых тайн

Раньше запутанность была капризной игрушкой: учёные легко проверяли её в лабораторных тестах Белла для пары фотонов или в стерильных недрах квантовых процессоров. Но стоило подойти к реальному материалу, как математика превращалась в кошмар. Группа Аллена Шейе потратила пять лет, чтобы упростить эту задачу до элегантного эксперимента. Они решили использовать нейтроны — тяжелые частицы, которые легко прошивают материю, как пули бумагу, но при этом "замечают" магнитные моменты электронов.

"Измерение состояний в твердом теле — это всегда битва с шумом. Использование нейтронов как зондов позволяет заглянуть внутрь структуры, не разрушая хрупкие квантовые корреляции", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Метод работает безотказно: образец обстреливают потоком нейтронов, а детекторы фиксируют, как изменились их свойства после "свидания" с материалом. Этот подход оказался жизнеспособным даже для несовершенных образцов с примесями, что делает его применимым в реальной инженерии, а не только в стерильных докладах физиков-теоретиков США.

Число Фишера: как измерить невидимое

Главным ключом к разгадке стала квантовая информация Фишера (QFI). Это магическое число, которое показывает нижний порог запутанности. Если QFI выше определенной планки, значит, частицы внутри материала гарантированно "общаются" друг с другом на квантовом уровне. Ученые проверили теорию на кристалле из калия, меди и фтора. Результаты совпали с компьютерным моделированием настолько идеально, что скептикам пришлось замолчать.

Параметр Старый подход (Тест Белла) Новый метод (QFI + Нейтроны)
Объект исследования Пара изолированных частиц Массивные твердые тела
Требования к образцу Идеальная чистота Любое состояние материала
Математическая модель Необходима заранее Работает без готовой модели

Как и в истории с полетом Гагарина, где за внешним триумфом скрывались сложнейшие баллистические расчеты, здесь за простым числом QFI стоит титаническая работа по очистке данных от помех. Понтус Лорелл из Университета Миссури подчеркнул, что их команда стала первой, кто превратил абстрактную формулу в универсальный инструмент для любого физика-экспериментатора.

"Важно понимать, что запутанность в металле — это не просто теоретический курьез. Это база для создания новых материалов с аномальной проводимостью", — отметил в беседе с Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

От кристаллов к квантовым компьютерам

Зачем нам вообще знать, насколько запутан кусок меди? Всё просто: это прямой путь к созданию сверхэффективных систем хранения и передачи данных. Без понимания уровня запутанности невозможно построить по-настоящему мощный квантовый компьютер. Это напоминает попытку освоения Луны: сначала нужно понять состав грунта, а потом строить базу.

Следующий шаг команды Шейе — изучение фазовых переходов. Это моменты, когда материал меняет свои свойства, подобно тому как вода превращается в лед. Физики подозревают, что в этой "точке невозврата" запутанность должна резко возрастать. Если это подтвердится, нас ждет новая эра в понимании фундаментальной структуры Вселенной — от микромира электронов до макрообъектов, которыми управляет тектоника и гравитация.

"Любое новое устройство начинается с понимания того, как движутся его мельчайшие шестеренки. В квантовом мире этими шестеренками является информация Фишера", — рассказал в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Исследование уже представили на Глобальном физическом саммите в Денвере. Ученые не собираются останавливаться: через месяц они начнут тесты материалов в экстремальных условиях фазовых превращений. Это может стать таким же важным открытием, как обнаружение воды в недрах планеты, меняющим наше представление о границах возможного в материаловедении.

Ответы на популярные вопросы о квантовой запутанности

Зачем измерять запутанность в обычных твердых телах?

Это необходимо для поиска материалов, которые могут стать основой для квантовых технологий будущего, таких как сверхбыстрая связь и сенсоры нового поколения.

Как нейтроны помогают увидеть квантовую связь?

Нейтроны обладают магнитным моментом. Пролетая через материал, они взаимодействуют с электронами и "считывают" их квантовое состояние, принося эту информацию детектору.

Можно ли применить этот метод к любому материалу?

Да, в этом уникальность метода. Он работает даже с "грязными" образцами и материалами, для которых еще нет точного математического описания.

Поможет ли это в кибербезопасности?

Безусловно. Глубокое понимание запутанности позволит создавать абсолютно защищенные каналы связи, как те, о которых мы мечтали в текстах про секретные коды космонавтов.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин, инженер по информационной безопасности Максим Петров
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Жимолость будет плодоносить как безумная: два этапа подкормки превращают куст в ягодную фабрику
Садоводство, цветоводство
Жимолость будет плодоносить как безумная: два этапа подкормки превращают куст в ягодную фабрику
Иран впервые атаковал украинскую базу БПЛА в ОАЭ: погибли специалисты ВСУ
Мир. Новости мира
Иран впервые атаковал украинскую базу БПЛА в ОАЭ: погибли специалисты ВСУ
Прощай, саркопения: простой способ укрепить тело дома без дорогостоящих тренажеров
Новости спорта
Прощай, саркопения: простой способ укрепить тело дома без дорогостоящих тренажеров
Популярное
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой

Эффективная защита картофельного поля начинается задолго до высадки, сочетая биологические барьеры и точечные меры для сохранения почвы без избыточной химии и героических усилий.

Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Океан нагрелся — и начал захватывать сушу: скрытый механизм уже меняет карту мира
Океан нагрелся — и начал захватывать сушу: скрытый механизм уже меняет карту мира
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Клубника после зимы выглядит мёртвой, но оживает за пару шагов: что спасает даже погибшие кусты
День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин Протесты в Каракасе ставят под удар власть Родригес, предавшей Мадуро Любовь Степушова
Крах санкций: Вашингтон выбрасывает белый флаг перед ценами на заправках
Прощай, саркопения: простой способ укрепить тело дома без дорогостоящих тренажеров
Вода Всемирного потопа никуда не исчезла: следы ведут туда, куда никто не смотрит
Вода Всемирного потопа никуда не исчезла: следы ведут туда, куда никто не смотрит
Последние материалы
Косметолог-эстетист Татьяна Громова рекомендует серо-коричневый оттенок волос на 2026 год
Легальный обман: почему ваша машина сознательно завышает цифры на приборной панели
Черная смерть каменного века: как невидимый враг уничтожил строителей мегалитов
Билет в пешеходы: как повторный проезд на красный свет лишает водителей прав
Вам не нужны эти мешки: эффективные процедуры для улучшения состояния кожи под глазами
Ловушка в правах: как отметка АТ превращает водителя в пешехода-должника
Идеальный шторм: как случайное совпадение стихий создало ледяной щит планеты
Как кофейная гуща преобразила спатифиллум: история удивительного цветения
Искусство в живёт пробирке: почему клетки способны создавать ДНК без опоры на шаблон
Космический сквозняк: фоновая активность Солнца в апреле снизилась до показателей 2022 года
