Физики предложили использовать 3 млн тонн наночастиц для разогрева атмосферы Марса

Наука

Марс — это не просто холодный булыжник в пустоте, а главный долгострой Солнечной системы. Мечты о превращении Красной планеты во вторую Землю перекочевали со страниц трилогии Кима Стэнли Робинсона в расчетные таблицы физиков. Пока скептики ворчат об этике, Эдвин Кайт из Чикагского университета в препринте на arXiv разложил по полочкам: как именно мы будем "перекрашивать" планету и сколько это будет стоить.

Галактическая панорама
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Галактическая панорама

Парниковый эффект: строим "Мировой дом"

Первый этап напоминает дачные хлопоты, но планетарного масштаба. Чтобы не замерзнуть, Марсу нужны теплицы. Но забудьте о поликарбонате. Ученые предлагают использовать кремнеземный аэрогель — легчайший материал, который работает как идеальный тепловой замок. Он пропускает видимый свет для фотосинтеза, но намертво блокирует инфракрасное излучение. Это позволит создать теплые оазисы, где подповерхностный лед превратится в воду.

"Основная проблема здесь не в холоде, а в химии почвы. Марсианская пыль пропитана токсичными перхлоратами. Любая земная жизнь в таких оазисах погибнет, если мы не научимся очищать грунт в промышленных масштабах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Идея в том, чтобы масштабировать эти купола до концепции "Мирового дома". Единая сеть прозрачных конструкций может накрыть планету целиком. Однако токсичный грунт — лишь полбеды. Нам придется буквально сражаться за каждый градус тепла, чтобы Марс перестал напоминать морозильную камеру.

Орбитальные зеркала: ловушка для фотонов

Если теплиц мало, нужно добавить жару сверху. Второй этап — гигантские солнечные паруса на орбите. Это не транспорт, а гигантские зеркала. Они должны фокусировать солнечный свет на Южном полюсе Марса. Цель проста: испарить замерзший углекислый газ. Сублимация CO2 создаст плотную атмосферу, которая сама начнет удерживать тепло. Но современные технологии США и их союзников пока буксуют: паруса слишком тяжелые. Чтобы схема заработала, масса зеркала не должна превышать 20 граммов на квадратный метр.

Метод прогрева Главная сложность
Аэрогелевые купола Токсичные перхлораты в почве
Орбитальные зеркала Запредельно низкий вес конструкций
Наночастицы в воздухе Огромный объем производства (3 млн тонн)

Цена вопроса — космическая. Доставка одного килограмма груза на Марс обходится примерно в 2000 долларов. Учитывая массу зеркал, дешевле превратить Луну в ресурсную базу, чем везти всё с Земли. Нам нужны новые материалы, а не тяжеловесные конструкции прошлого века.

"Создание таких масштабных структур на орбите требует роботизированных заводов прямо в космосе. С Земли мы это не вывезем — ни технически, ни финансово", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Аэрозольная атака: алюминий против мороза

Самый радикальный вариант — "замусорить" атмосферу. Не обычной пылью, а высокотехнологичными наночастицами. Алюминиевые наностержни или графен, легированный азотом, могут работать как сверхэффективное одеяло. Расчеты показывают: нужно выбросить в воздух около 3 миллионов тонн этого материала. Это создаст глобальный парниковый эффект без всяких куполов. Но есть нюанс — мы не знаем, как быстро эти частицы будут слипаться и падать на поверхность.

Такая технологическая "инъекция" потребует создания полноценной промышленности на самом Марсе. Везти миллионы тонн нанопыли через миллионы километров — безумие. Марсу придется самому ковать свои "оковы" для тепла. Это не просто инженерия, это изменение климатического баланса целой планеты, где ошибки могут привести к непредсказуемым геологическим сдвигам.

"Любое вмешательство такого уровня — это риск неконтролируемой цепной реакции. Мы можем разогреть планету так, что она станет непригодной даже для жизни в скафандрах", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Физика говорит: терраформирование возможно. Но это марафон на столетия. Пока первый полёт человека в космос кажется мигом по сравнению с грядущей стройкой. Марс остается лучшим кандидатом на роль "Земли 2.0", но ценник этой недвижимости пока не под силу даже объединенному человечеству.

Ответы на популярные вопросы о терраформировании

Зачем нужно испарять CO2 на полюсах Марса?

Углекислый газ — отличный теплоизолятор. Чем плотнее атмосфера из CO2, тем лучше она удерживает солнечное тепло, создавая естественный парниковый эффект, который со временем сделает планету пригодной для жизни.

Почему нельзя просто привезти воздух с Земли?

Масса атмосферы огромна. Даже рост численности человечества не заставит нас строить корабли такой грузоподъемности. Ресурсы для атмосферы нужно искать на месте — в полярных шапках и минералах.

Чем опасны перхлораты в марсианской почве?

Это соли хлорной кислоты, они ядовиты для большинства земных растений и бактерий. Они также мешают работе щитовидной железы человека, поэтому без глубокой очистки грунта сельское хозяйство на Марсе невозможно.

Сколько времени займет полное терраформирование?

Оптимистичные прогнозы говорят о нескольких столетиях для создания плотной атмосферы и тысячелетиях для появления кислорода, пригодного для дыхания без масок. Как вершина Эвереста не покоряется без подготовки, так и Марс требует времени.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астроном Павел Громов, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
