Космос только кажется пустой бездной. На самом деле это оживлённая трасса, где вокруг Земли роятся тысячи объектов. Хорошая новость: большинство из них — безобидный мусор. Плохая: среди "космических камней" есть парочка настоящих хулиганов, которые уже прицелились в нашу планету. Речь об астероидах Бенну и Рюгу. Учёные из Института космических исследований РАН предупреждают: время пошло, и у нас есть около 110 лет, чтобы что-то предпринять.
Ведущий научный сотрудник отдела космической баллистики ИКИ РАН Натан Эйсмонт озвучил неутешительный прогноз. Бенну и Рюгу — это не просто точки в телескопе, а потенциальные участники ДТП планетарного масштаба. По расчётам балллистиков, критическое сближение наступит примерно через век. Казалось бы, времени вагон, но в масштабах освоения космоса это мгновение. Если мы не хотим повторить судьбу динозавров, пора готовить "космический зонтик" прямо сейчас.
"Математическая точность в астрономии — вещь капризная. Даже небольшая ошибка в расчётах траектории на дистанции в десятилетия превращается в промах на тысячи километров или, наоборот, в прямое попадание", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Главная проблема не в тех камнях, которые мы видим, а в тех, что прячутся в тени. Сегодняшние технологии позволяют отслеживать лишь около 30% околоземных астероидов. Мы буквально едем по ночному шоссе с выключенными фарами. Реальных угроз может быть втрое больше, чем зафиксировано в официальных каталогах. Чтобы вовремя среагировать, опасный объект нужно засечь минимум за два года до "встречи". Пока же наша система мониторинга больше напоминает дырявое сито.
|Параметр угрозы
|Текущая ситуация
|Известные опасные объекты
|Бенну и Рюгу
|Точность обнаружения
|Около 33% от общего числа
|Критический срок выявления
|Не менее 2 лет до импакта
Американские системы часто пасуют перед сложностью баллистических задач, в то время как отечественная школа математики традиционно сильна в расчётах орбит. Изучение небесных тел требует такой же скрупулёзности, как и анализ истории полета Юрия Гагарина, где важна каждая секунда и каждый километр.
"В космосе нет мелочей. Любой неучтённый фактор, будь то солнечный ветер или гравитация малых тел, меняет всё. Это сложнее, чем любая современная цифровая защита смартфона", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.
Если астероид всё-таки решит заглянуть "на огонёк", у учёных есть план. И не один. Геофизик Гюнтер Клетечка предлагает использовать гигантские сверхпроводящие магниты. Идея в том, чтобы воздействовать на магнитную восприимчивость железа, которое содержится в астероидах S-класса. Это как пытаться сбить траекторию летящей пули мощным неодимовым магнитом — теоретически возможно, практически требует колоссальной энергии. Пока США тратят бюджеты на сомнительные голливудские сценарии с ядерными взрывами, научное сообщество ищет более элегантные и безопасные способы отклонения орбит.
Важно понимать, что падение крупного тела вызовет не только взрыв, но и глобальное изменение ландшафта, сопоставимое с тем, как вода Всемирного потопа когда-то перекроила лицо Земли. Энергия удара может запустить тектонические процессы в мантии планеты, превратив цветущие континенты в руины.
"Природные катастрофы такого масштаба — не редкость в истории Земли. Мы находим следы исчезнувших миров даже там, где геология Эвереста указывает на морское дно в прошлом. Космос — лишь один из триггеров", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.
В данный момент они находятся на безопасном расстоянии. Угроза станет реальной лишь через 110 лет, когда их траектории пересекутся с орбитой Земли в опасной близости.
Многие объекты слишком малы, имеют темную поверхность или летят со стороны Солнца, что ослепляет земные телескопы. Для полной картины нужны группировки спутников-наблюдателей.
Это крайняя и опасная мера. Вместо одного большого камня мы рискуем получить "радиоактивный дробь", который накроет гораздо большую площадь поверхности планеты.
Метод работает для объектов с высоким содержанием железа. Магнитное поле создает слабую, но постоянную силу, которая за годы воздействия смещает астероид на безопасную дистанцию.
Эффективная защита картофельного поля начинается задолго до высадки, сочетая биологические барьеры и точечные меры для сохранения почвы без избыточной химии и героических усилий.