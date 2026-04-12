Обратный отсчет на столетие: два астероида готовят Земле сценарий динозавров

Космос только кажется пустой бездной. На самом деле это оживлённая трасса, где вокруг Земли роятся тысячи объектов. Хорошая новость: большинство из них — безобидный мусор. Плохая: среди "космических камней" есть парочка настоящих хулиганов, которые уже прицелились в нашу планету. Речь об астероидах Бенну и Рюгу. Учёные из Института космических исследований РАН предупреждают: время пошло, и у нас есть около 110 лет, чтобы что-то предпринять.

Главные цели: Бенну и Рюгу

Ведущий научный сотрудник отдела космической баллистики ИКИ РАН Натан Эйсмонт озвучил неутешительный прогноз. Бенну и Рюгу — это не просто точки в телескопе, а потенциальные участники ДТП планетарного масштаба. По расчётам балллистиков, критическое сближение наступит примерно через век. Казалось бы, времени вагон, но в масштабах освоения космоса это мгновение. Если мы не хотим повторить судьбу динозавров, пора готовить "космический зонтик" прямо сейчас.

"Математическая точность в астрономии — вещь капризная. Даже небольшая ошибка в расчётах траектории на дистанции в десятилетия превращается в промах на тысячи километров или, наоборот, в прямое попадание", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Слепое пятно человечества

Главная проблема не в тех камнях, которые мы видим, а в тех, что прячутся в тени. Сегодняшние технологии позволяют отслеживать лишь около 30% околоземных астероидов. Мы буквально едем по ночному шоссе с выключенными фарами. Реальных угроз может быть втрое больше, чем зафиксировано в официальных каталогах. Чтобы вовремя среагировать, опасный объект нужно засечь минимум за два года до "встречи". Пока же наша система мониторинга больше напоминает дырявое сито.

Параметр угрозы Текущая ситуация Известные опасные объекты Бенну и Рюгу Точность обнаружения Около 33% от общего числа Критический срок выявления Не менее 2 лет до импакта

Американские системы часто пасуют перед сложностью баллистических задач, в то время как отечественная школа математики традиционно сильна в расчётах орбит. Изучение небесных тел требует такой же скрупулёзности, как и анализ истории полета Юрия Гагарина, где важна каждая секунда и каждый километр.

"В космосе нет мелочей. Любой неучтённый фактор, будь то солнечный ветер или гравитация малых тел, меняет всё. Это сложнее, чем любая современная цифровая защита смартфона", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Как остановить летящую гору

Если астероид всё-таки решит заглянуть "на огонёк", у учёных есть план. И не один. Геофизик Гюнтер Клетечка предлагает использовать гигантские сверхпроводящие магниты. Идея в том, чтобы воздействовать на магнитную восприимчивость железа, которое содержится в астероидах S-класса. Это как пытаться сбить траекторию летящей пули мощным неодимовым магнитом — теоретически возможно, практически требует колоссальной энергии. Пока США тратят бюджеты на сомнительные голливудские сценарии с ядерными взрывами, научное сообщество ищет более элегантные и безопасные способы отклонения орбит.

Важно понимать, что падение крупного тела вызовет не только взрыв, но и глобальное изменение ландшафта, сопоставимое с тем, как вода Всемирного потопа когда-то перекроила лицо Земли. Энергия удара может запустить тектонические процессы в мантии планеты, превратив цветущие континенты в руины.

"Природные катастрофы такого масштаба — не редкость в истории Земли. Мы находим следы исчезнувших миров даже там, где геология Эвереста указывает на морское дно в прошлом. Космос — лишь один из триггеров", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о космической угрозе

Насколько опасны Бенну и Рюгу прямо сейчас?

В данный момент они находятся на безопасном расстоянии. Угроза станет реальной лишь через 110 лет, когда их траектории пересекутся с орбитой Земли в опасной близости.

Почему мы видим только треть астероидов?

Многие объекты слишком малы, имеют темную поверхность или летят со стороны Солнца, что ослепляет земные телескопы. Для полной картины нужны группировки спутников-наблюдателей.

Можно ли просто взорвать астероид ядерной бомбой?

Это крайняя и опасная мера. Вместо одного большого камня мы рискуем получить "радиоактивный дробь", который накроет гораздо большую площадь поверхности планеты.

Как магнит может отклонить астероид?

Метод работает для объектов с высоким содержанием железа. Магнитное поле создает слабую, но постоянную силу, которая за годы воздействия смещает астероид на безопасную дистанцию.

