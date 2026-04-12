Пощечина теоретикам: почему угасающая солнечная вспышка внезапно стала ярче

Солнце в очередной раз доказало, что наши учебники физики — это лишь черновик. 19 августа 2022 года мощный гавайский телескоп DKIST поймал "хвост" солнечной вспышки класса C6.7. Казалось бы, рутинное событие: звезда чихнула, энергия ушла, плазма остывает. Но данные спектрального анализа устроили ученым холодный душ. Световые отпечатки кальция и водорода оказались настолько яркими и широкими, что современные компьютерные модели просто "сломались", пытаясь это объяснить. Наше светило работает по правилам, которые мы еще не успели записать.

Вспышка на стороне Солнца

Физика "солнечного чиха": что пошло не так

Когда свет от Солнца проходит через призму спектрометра, он распадается на штрих-коды — спектральные линии. В тот августовский день прибор зафиксировал излучение ионизированного кальция (линия II H) и водорода-эпсилона. Эти частицы — как датчики температуры в ядерном реакторе. Они живут в хромосфере, тонком слое между видимой поверхностью и раскаленной короной. Проблема в том, что на стадии затухания вспышки эти линии должны были побледнеть, но они продолжали "гореть" ярче расчетных параметров. Это как если бы выключенный утюг продолжал плавить свинец через час после извлечения вилки из розетки.

"Это серьезный вызов для фундаментальной науки. Если мы не можем предсказать поведение рядовой вспышки на родной звезде, то наши прогнозы космической погоды — это гадание на кофейной гуще", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Хромосфера — зона аномального нагрева

Вспышка — это не просто взрыв. Это процесс разрыва магнитных "резинок", которые запутываются над активными областями. Сначала идет всплеск рентгена, потом импульсная стадия с потоками протонов, напоминающая космическую плазму в активной фазе, и, наконец, затухание. Именно на финальном этапе телескоп имени Дэниела К. Иноуэ (DKIST) выявил аномалию. Инструменты ViSP и широкополосный имиджер позволили разглядеть структуру вспышки с таким разрешением, которого раньше просто не существовало. Выяснилось, что механизмы передачи тепла через атмосферу Солнца гораздо сложнее, чем простая конвекция или излучение.

Стадия вспышки Что зафиксировал DKIST Предвестник Запутывание магнитных петель, мягкий рентген. Импульсная фаза Разрыв полей, гамма-лучи, ускорение электронов. Спад (аномалия) Сверхсильные линии кальция и водорода, высокая яркость.

Команда Коула Тамбурри из NSO использовала вычислительную систему RADYN, чтобы "прогнать" сценарий вспышки через алгоритмы. Если с водородом-эпсилоном математика еще как-то сошлась, то кальций II H повел себя как бунтарь. Его профиль в спектре был шире и ярче, чем позволяла любая известная физическая аномалия, заложенная в код. Это намекает на то, что мы упускаем какой-то важный источник энергии, который продолжает "подкачивать" атмосферу даже в фазе охлаждения.

"Наблюдения такого масштаба — это как переход от черно-белого телевизора к 8K. Старые модели не справляются с таким объемом деталей, они слишком упрощены для реальности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Почему старые модели летят в корзину

Классическая теория говорит: нагрев идет либо через пучки частиц, либо через теплопроводность. Но данные августа 2022-го показывают "дыру" в этом объяснении. Информационный шум вокруг вспышек часто заставляет забыть, что Солнце — это лаборатория для изучения других звезд. Если мы ошибаемся здесь, мы ошибаемся и при расчете обитаемости планет у красных карликов или анализе космических процессов в далеких галактиках. Работа ученых теперь сведется к переосмыслению того, как энергия магнитных полей конвертируется в свет в нижних слоях атмосферы.

"Физика хромосферы — это хаос. Новые данные заставят нас пересмотреть не только теорию вспышек, но и само понимание того, как магнитное поле структурирует материю", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Подобные открытия случаются редко именно из-за дефицита качественных приборов. DKIST на острове Мауи — это вершина инженерной мысли, позволяющая видеть Солнце так, словно оно находится не в 150 миллионах километров, а за окном. Исследования в этой области критически важны для защиты электроники на Земле и обеспечения безопасности будущих пилотируемых миссий, где точность прогнозов вспышек ценится выше, чем расчеты баллистики первых ракет.

Ответы на популярные вопросы о солнечных вспышках

Что такое вспышка класса C?

Это вспышки средней мощности, которые практически не влияют на земные технологии, но являются идеальным объектом для изучения внутренней кухни Солнца из-за своей частоты и предсказуемости.

Почему линии кальция и водорода так важны?

Они служат "термометрами" для разных высот солнечной атмосферы. По их яркости и ширине ученые определяют плотность, температуру и скорость движения плазмы.

В чем уникальность телескопа DKIST?

Это самый мощный наземный солнечный телескоп в мире. Его разрешение позволяет разглядеть на поверхности Солнца объекты размером с крупный город, что дает беспрецедентную детализацию спектров.

Как эти данные помогут в изучении других звезд?

Солнце — единственная звезда, которую мы можем видеть в деталях. Уточненные модели нагрева будут перенесены на другие звездные системы, помогая искать признаки жизни и оценивать активность далеких светил.

