Звездный дом на колесах: как инженеры планируют двигать Солнечную систему в космосе

Забудьте про тесные панельки и нефтяные вышки. Если цивилизация планирует выжить в высшей лиге, ей придется строить недвижимость масштаба целой солнечной системы. Новое исследование в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society доказывает: мегаструктуры для захвата энергии звезд — это не просто бред фанатов "Звездных войн", а вполне рабочая физика.

Галактика

Физика на стероидах: как удержать звезду в узде

Инженер Колин МакИннес из Университета Глазго решил посчитать то, что раньше считалось чистой фантастикой. Речь о звездных двигателях и пузырях Дайсона. Идея в том, чтобы окружить светило гигантским роем отражателей. Зачем? Чтобы ловить каждый фотон. Это как если бы вы не просто подставили ладонь под струю воды, а построили на ней каскад ГЭС.

"Математически обоснованные модели показывают, что такие проекты — это не вопрос 'возможно ли', а вопрос наличия достаточного количества стройматериалов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Звездный двигатель — это еще более безумная штука. Это огромный диск-отражатель, который "привязан" к звезде гравитацией. Он ловит излучение, создает давление и буквально толкает звезду вместе со всеми планетами. Нужно увести Землю от столкновения с бродячей черной дырой? Просто "газаните" солнцем. Главное, чтобы конструкция не рухнула в само пекло под действием притяжения.

Шкала Кардашева и энергетический голод

Любая цивилизация рано или поздно упирается в потолок. Ресурсы планеты кончаются. Население Земли растет, а Солнце с каждым миллионом лет жарит всё сильнее. В конце концов, оно превратит наш уютный сад в филиал сковородки. Выход один — осваивать космос по-взрослому.

Тип структуры Основная задача Пузырь Дайсона Тотальный сбор всей энергии звезды для терраформирования и вычислений. Звездный двигатель Перемещение солнечной системы в пространстве для избежания катастроф.

МакИннес доказал, что эти махины могут стоять эонами. Это меняет правила игры для астрономов. Теперь мы ищем не просто радиосигналы, а техносигнатуры — инфракрасное эхо от таких "строек века". Даже если цивилизация давно вымерла, её "энергосеть" может все еще болтаться на орбите, как памятник былому величию.

Секрет стабильности: бубен против тарелки

Раньше считалось, что плоский диск-двигатель просто упадет на звезду. МакИннес пересчитал модель, представив мегаструктуры как реальные 3D-объекты. Выяснилось: чтобы двигатель не схлопнулся, он должен быть похож на тамбурин — с тяжелым кольцом по краям, которое держит легкий отражатель. Пассивная стабильность — это святой грааль инженерии будущего. Никаких двигателей коррекции, только чистая механика.

Для создания пузыря Дайсона вообще придется разобрать на запчасти пару соседних планет. Если превратить их в облако мелких отражателей, оно сможет балансировать между гравитацией звезды и давлением её же света. Это тонкий баланс, как у карточного домика в безветренную погоду.

"Главный риск здесь не в физике, а в безопасности данных управления такой махиной. Любая ошибка в расчетах траектории превратит мегаструктуру в космическую мясорубку", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о мегаструктурах

Зачем вообще двигать звезду?

Чтобы избежать столкновения с опасными объектами или уйти из зоны взрыва сверхновой по соседству. Это как перевезти дом в другой город, чтобы не попасть под ураган.

Откуда взять столько материалов?

Придется использовать ресурсы астероидов или полностью демонтировать необитаемые планеты вроде Меркурия. Это радикальный подход к добыче ископаемых.

Это не нарушает законы термодинамики?

Нет, конструкции работают на давлении излучения и гравитации. Они лишь перенаправляют уже существующую энергию светила, не создавая её из ничего.

Видят ли нас инопланетяне по таким признакам?

Вряд ли. Человечество пока не построило даже крошечного зеркального щита. Мы сейчас выглядим для космоса как муравьи, которые только начали интересоваться историей полета Гагарина.

