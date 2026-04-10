Код независимости: как Китай переосмыслил триумфы мировых автогигантов
Кризис в птицеводстве Китая приводит к нехватке перьев и угрозе продовольственной безопасности
Психолог Зберовский: коллекционирование не вызывает физической зависимости и приносит удовлетворение
В Кургане с 18 апреля запустят дополнительные автобусы к дачным поселкам
Вместо опасного ксенона: как законно вернуть прозрачность и яркость мутным фарам
Частое мытье головы долго считали вредным: трихолог развеял главный миф о здоровье волос
Оскорбил страну — готовься к выдворению: мелкие нарушения превратят в повод для депортации
В Томской области на полгода запретили ввоз и вывоз невакцинированного скота
Омская область увеличила экспорт грузов по железной дороге до 4,9 млн тонн за квартал

Отработка технологий на Луне — шанс для человечества прокладывать дороги в космос

Освоение Луны должно рассматриваться не как финальная точка маршрута, а как стратегический плацдарм для будущих межпланетных миссий. Астроном и заведующий отделом физики и эволюции звезд ИА РАН Дмитрий Вибе подчеркивает, что спутник Земли является идеальной тренировочной площадкой, позволяющей отработать технологии выживания в глубоком космосе. Наличие такой базы в непосредственной близости от дома критически важно, прежде чем человечество решится на амбициозный прыжок к другим мирам.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Основное преимущество Луны перед более удаленными целями заключается в логистической доступности: полет до нее занимает всего несколько дней, что позволяет оперативно реагировать на внештатные ситуации.

По мнению эксперта, на которого ссылается NewsInfo.Ru, добыча полезных ископаемых вторична по сравнению с необходимостью превратить внеорбитальные полеты в рутинный процесс. Только после того как выходы за пределы земного притяжения станут отлаженным механизмом, можно будет всерьез обсуждать, действительно ли Марс не так уж и мертв и готов ли он принять первых колонистов.

Вибе также призывает пересмотреть исторические акценты начала космической эры, считая запуск первого искусственного спутника в 1957 году более фундаментальным технологическим прорывом, чем последующий полет человека.

"Эту идею нужно было облечь в железо, облечь в какие-то формы и заставить работать. И это случилось 4 октября 1957 года. Полет человека в космос был очень важным шагом, но вторым шагом по освоению космического пространства", — констатировал ученый.

В этом контексте Луна выступает логичным продолжением "железного" воплощения идей, особенно учитывая риск столкновения астероида с её поверхностью, что требует создания систем защиты и мониторинга непосредственно на месте.

"Создание обитаемой инфраструктуры на Луне станет мощнейшим фильтром для наших технологий, ведь любая поломка в трехстах тысячах километров от Земли — это бесценный опыт, который невозможно получить в земных лабораториях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о колонизации Луны

Почему Луна важнее Марса на текущем этапе?

Луна находится в шаговой доступности от Земли, что позволяет тестировать системы жизнеобеспечения и новые типы двигателей с возможностью быстрой эвакуации экипажа в случае аварии.

Какое событие ученые считают истинным началом космической эры?

Многие специалисты выделяют именно 4 октября 1957 года — день запуска первого спутника, когда теоретические расчеты физиков впервые воплотились в работающий технический объект на орбите.

Планируется ли промышленная добыча ресурсов на спутнике?

Хотя Луна богата гелием-3 и другими элементами, эксперты полагают, что на данном этапе приоритетом является отработка механики длительных пилотируемых миссий, а не коммерческая выгода.

Существует ли опасность для лунных баз извне?

Да, из-за отсутствия плотной атмосферы Луна беззащитна перед метеоритами и солнечной радиацией, поэтому проектирование защищенных модулей — одна из главных задач инженеров.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Ва-банк против Москвы: после диверсии в Кремле Пашинян начал зачистку друзей России
Мир. Новости мира
Ва-банк против Москвы: после диверсии в Кремле Пашинян начал зачистку друзей России
Моторы для ГАЗелей с дурной славой вернулись: их главный минус оказался выгоднее новых технологий
Авто
Моторы для ГАЗелей с дурной славой вернулись: их главный минус оказался выгоднее новых технологий
Правила ГИБДД 2026: порядок проведения осмотра и досмотра транспортного средства
Авто
Правила ГИБДД 2026: порядок проведения осмотра и досмотра транспортного средства
Популярное
Золотая энергия из США: Венгрия хочет выложить 20 млрд долларов за 10 малых реакторов

Вашингтон и Будапешт заключили масштабное соглашение в атомной сфере, которое может кардинально изменить баланс сил в европейской энергетике и создать новые долгосрочные обязательства.

Золотая энергия из США: Венгрия хочет выложить 20 млрд долларов за 10 малых реакторов
Правила дорожного движения: как работает дополнительная секция светофора прямо
Правила дорожного движения: как работает дополнительная секция светофора прямо
Древние города пропали, будто их стерли: тайны Сибири, от которых идут мурашки
Белый континент треснул по швам: под льдом обнаружили мир, похожий на другую планету
Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин Протесты в Каракасе ставят под удар власть Родригес, предавшей Мадуро Любовь Степушова Трамп остановил войну с Ираном: почему это выглядит как поражение и что это значит для Израиля Юрий Бочаров
Правила ГИБДД 2026: порядок проведения осмотра и досмотра транспортного средства
Весенняя подкормка решает всё: чем полить чеснок, чтобы он пошёл в рост без остановки
Гниющий флот и пустая казна: Англия теряет контроль над Ла-Маншем
Гниющий флот и пустая казна: Англия теряет контроль над Ла-Маншем
Последние материалы
Код независимости: как Китай переосмыслил триумфы мировых автогигантов
Кирилл Буданов* заявил о скором завершении войны на фоне проблем с ресурсами
Рынок меняется, цены растут, а их не продают: 10 авто, которые удерживают владельцев годами
Мир на крови: почему пасхальные инициативы Киева вызывают недоверие
Гастрономическая рулетка: бытовой вакууматор маскирует опасность под видом свежести
Кризис в птицеводстве Китая приводит к нехватке перьев и угрозе продовольственной безопасности
Разрыв статистики: реальные нападения на ТЦК на Украине в разы выше официальных
Психолог Зберовский: коллекционирование не вызывает физической зависимости и приносит удовлетворение
Секреты идеального силуэта: как подобрать серые джинсы под любой тип фигуры
В Кургане с 18 апреля запустят дополнительные автобусы к дачным поселкам
