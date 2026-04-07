Миссия Artemis II превращается в высокотехнологичный аттракцион с элементами бытового триллера. Корабль "Орион" уже забросил четверых счастливчиков на обратную сторону Луны, откуда они шлют восторженные приветы и жалобы на земные проблемы в безвоздушном пространстве. Пока НАСА рисует красивые графики покорения космоса, реальность подкидывает экипажу сюрпризы, далекие от пафоса голливудских блокбастеров.
Старт "Артемиды-2" состоялся 1 апреля — и это не шутка, хотя перенос сроков с марта уже намекал на типичную для США чехарду с графиками. Экипаж должен провести в капсуле около десяти дней. Главная задача: облететь спутник, заглянуть за его "затылок" и благополучно шлепнуться в океан. Весь этот банкет за миллиарды долларов — лишь репетиция перед высадкой на грунт в рамках Artemis III, которую уже отодвинули на 2028 год. Американская лунная программа напоминает попытку собрать танк из дерева по чертежам Да Винчи: амбиций много, но детали постоянно отваливаются.
"Технические сбои на борту 'Ориона' - это закономерный итог спешки и попыток США доказать своё доминирование там, где их технологии еще "сырые". Любая ошибка в системе жизнеобеспечения в глубоком космосе — это не просто неудобство, а прямой риск для жизней", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.
Проблемы начались почти сразу. Глава НАСА Джаред Айзекман признал: связь с ЦУПом периодически "отваливалась", превращая астронавтов в одиноких странников. Но настоящим испытанием стал бунт системы управления отходами. Проще говоря — сломался туалет. В космосе это не просто бытовая досада, а угроза биологического загрязнения кабины. Как именно четверка героев решала этот "пахучий" вопрос, официальные лица старательно замалчивают, предпочитая обсуждать высокие материи.
|Параметр миссии
|Текущий показатель
|Максимальное удаление от Земли
|289 681 километр
|Состав экипажа
|4 человека (включая Кристину Кох)
|Статус систем связи
|Периодические сбои
Даже в космосе безопасность данных и систем управления критична. Если "мозги" корабля начнут сбоить так же, как общественный Wi-Fi в аэропорту, миссия превратится в неуправляемый снаряд. Пока астронавты любуются звездами, инженеры на Земле пытаются дистанционно "починить" то, что должно было работать идеально изначально.
"Когда подводит электроника или пропадает сигнал, экипаж оказывается в цифровом вакууме. В условиях космоса это недопустимо, ведь любая утечка телеметрии или потеря контроля — это катастрофа, сопоставимая с взрывом", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.
К 3 апреля "Орион" выдал первый визуальный контент — фото Земли в виде тонкого полумесяца. Но главные впечатления астронавтов связаны с физическим ощущением чуждости пространства. Кристина Кох честно призналась: "Что-то в тебе говорит о том, что это не та Луна, которую ты привык видеть". И действительно, обратная сторона спутника выглядит иначе — она лишена привычных "морей" и испещрена кратерами, словно поле боя древних богов. Это зрелище завораживает так же, как частицы Солнца, атакующие нашу атмосферу.
Дистанция в 289 тысяч километров превращает Землю в крошечный шарик. В такие моменты легко поверить в любые мифы о Нибиру или скрытых базах инопланетян. Однако сухая статистика НАСА неумолима: Artemis II — это просто растянутый во времени и пространстве эксперимент на выживание в консервной банке с неисправным туалетом. Как и поиски Атлантиды, эта экспедиция полна загадок, но ответы на них могут оказаться прозаически неприятными.
"Наблюдение за Луной с такого короткого расстояния дает ученым бесценные данные о её геологическом прошлом. Это не просто картинка, это слой за слоем прочитанная история формирования нашей системы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Она не предполагает высадку. Экипаж должен лишь проверить работу всех систем корабля "Орион" в условиях реального перелета к Луне и обратно.
Основная проблема — прерывание прямой радиосвязи с Землей. Когда корабль скрывается за Луной, он оказывается в зоне "радиомолчания", что требует идеальной автономности техники.
Миссия рассчитана на 10 суток, включая время на разгон, облет спутника и возвращение через плотные слои атмосферы Земли.
Официально — из-за технических доработок систем безопасности. Неофициально — из-за проблем с финансированием и неготовности ключевых узлов, таких как скафандры и посадочные модули.
