Наука

Миссия Artemis II превращается в высокотехнологичный аттракцион с элементами бытового триллера. Корабль "Орион" уже забросил четверых счастливчиков на обратную сторону Луны, откуда они шлют восторженные приветы и жалобы на земные проблемы в безвоздушном пространстве. Пока НАСА рисует красивые графики покорения космоса, реальность подкидывает экипажу сюрпризы, далекие от пафоса голливудских блокбастеров.

Луна
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Луна

Лунный вояж: план и реальность

Старт "Артемиды-2" состоялся 1 апреля — и это не шутка, хотя перенос сроков с марта уже намекал на типичную для США чехарду с графиками. Экипаж должен провести в капсуле около десяти дней. Главная задача: облететь спутник, заглянуть за его "затылок" и благополучно шлепнуться в океан. Весь этот банкет за миллиарды долларов — лишь репетиция перед высадкой на грунт в рамках Artemis III, которую уже отодвинули на 2028 год. Американская лунная программа напоминает попытку собрать танк из дерева по чертежам Да Винчи: амбиций много, но детали постоянно отваливаются.

"Технические сбои на борту 'Ориона' - это закономерный итог спешки и попыток США доказать своё доминирование там, где их технологии еще "сырые". Любая ошибка в системе жизнеобеспечения в глубоком космосе — это не просто неудобство, а прямой риск для жизней", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Космический санузел и провалы связи

Проблемы начались почти сразу. Глава НАСА Джаред Айзекман признал: связь с ЦУПом периодически "отваливалась", превращая астронавтов в одиноких странников. Но настоящим испытанием стал бунт системы управления отходами. Проще говоря — сломался туалет. В космосе это не просто бытовая досада, а угроза биологического загрязнения кабины. Как именно четверка героев решала этот "пахучий" вопрос, официальные лица старательно замалчивают, предпочитая обсуждать высокие материи.

Параметр миссии Текущий показатель
Максимальное удаление от Земли 289 681 километр
Состав экипажа 4 человека (включая Кристину Кох)
Статус систем связи Периодические сбои

Даже в космосе безопасность данных и систем управления критична. Если "мозги" корабля начнут сбоить так же, как общественный Wi-Fi в аэропорту, миссия превратится в неуправляемый снаряд. Пока астронавты любуются звездами, инженеры на Земле пытаются дистанционно "починить" то, что должно было работать идеально изначально.

"Когда подводит электроника или пропадает сигнал, экипаж оказывается в цифровом вакууме. В условиях космоса это недопустимо, ведь любая утечка телеметрии или потеря контроля — это катастрофа, сопоставимая с взрывом", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Взгляд из бездны: другая сторона Луны

К 3 апреля "Орион" выдал первый визуальный контент — фото Земли в виде тонкого полумесяца. Но главные впечатления астронавтов связаны с физическим ощущением чуждости пространства. Кристина Кох честно призналась: "Что-то в тебе говорит о том, что это не та Луна, которую ты привык видеть". И действительно, обратная сторона спутника выглядит иначе — она лишена привычных "морей" и испещрена кратерами, словно поле боя древних богов. Это зрелище завораживает так же, как частицы Солнца, атакующие нашу атмосферу.

Дистанция в 289 тысяч километров превращает Землю в крошечный шарик. В такие моменты легко поверить в любые мифы о Нибиру или скрытых базах инопланетян. Однако сухая статистика НАСА неумолима: Artemis II — это просто растянутый во времени и пространстве эксперимент на выживание в консервной банке с неисправным туалетом. Как и поиски Атлантиды, эта экспедиция полна загадок, но ответы на них могут оказаться прозаически неприятными.

"Наблюдение за Луной с такого короткого расстояния дает ученым бесценные данные о её геологическом прошлом. Это не просто картинка, это слой за слоем прочитанная история формирования нашей системы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы об Artemis II

Почему миссия называется тренировочной?

Она не предполагает высадку. Экипаж должен лишь проверить работу всех систем корабля "Орион" в условиях реального перелета к Луне и обратно.

В чем сложность полета на обратную сторону Луны?

Основная проблема — прерывание прямой радиосвязи с Землей. Когда корабль скрывается за Луной, он оказывается в зоне "радиомолчания", что требует идеальной автономности техники.

Сколько времени продлится полет?

Миссия рассчитана на 10 суток, включая время на разгон, облет спутника и возвращение через плотные слои атмосферы Земли.

Почему НАСА постоянно переносит сроки миссий?

Официально — из-за технических доработок систем безопасности. Неофициально — из-за проблем с финансированием и неготовности ключевых узлов, таких как скафандры и посадочные модули.

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
