Прогноз на выживание: детали погодных аномалий, которые ждут нас уже через два месяца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наука

Предстоящий летний сезон 2026 года в центральных регионах России отметится существенным отклонением температурных показателей от привычных климатических рамок. Глобальные изменения климата провоцируют рост средних температур, что обуславливает необходимость адаптации городской среды к новым условиям.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Жара

Динамика температурных аномалий

Специалисты отмечают, что за последние полвека средние показатели летних температур в столичном регионе увеличились на 2,5 градуса, что является значительным сдвигом для экосистемы. Вместе с тем, несмотря на общую тенденцию к потеплению, экстремальные рекорды прошлых десятилетий могут остаться небитыми, хотя сезон уверенно претендует на вхождение в десятку самых теплых за всю историю наблюдений, сообщает сайт aif.ru.

"Резкие изменения стали постоянным атрибутом современного климата. Мы живем в эпоху тепла, которого не видели Древний Египет и Вавилон. Характерная черта климата XXI века — неустойчивость", — говорит климатолог Владимир Клименко.

Риски тепловых волн и интенсивных осадков

Стоит отметить, что современный климат характеризуется не только жарой, но и ростом разрушительной силы атмосферных явлений при общем снижении количества дождевых дней. В свою очередь, особую опасность для населения представляют так называемые тепловые волны — периоды аномального зноя, длящиеся более пяти суток подряд, что требует повышенного внимания к вопросам кондиционирования помещений и личной безопасности.

Прогнозы указывают на то, что средняя температура на планете начнет стабилизироваться лишь к концу текущего столетия. До этого момента жителям умеренных широт придется сталкиваться с регулярными проявлениями климатической нестабильности и чередованием засушливых периодов с интенсивными ливнями. Инфраструктура мегаполисов должна учитывать эти факторы для минимизации последствий стихийных проявлений погоды в ближайшие годы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.