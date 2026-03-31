Украина записала себя в создатели чудо-дронов: громкие слова не выдерживают встречи с реальностью
Холодный странник прощается с домом: межзвездная гостья навсегда улетает в глубины пустого космоса
Счёт равный — интрига максимальная: почему выборы в Венгрии превращаются в настоящий детектив
Желудок уходит в глубокую оборону: привычная еда после долгого перерыва может стать ядом
Спортивная игрушка с последствиями: как питбайк подставляет владельца на ровном месте
Подъём в облака стал комфортнее: канатная дорога Нижнего Новгорода меняет график работы
Бонусы против перемен: почему стремление к выгоде мешает людям искать альтернативу в мире финансов
Летний десант в столицу: сколько рейсов и за какие деньги запустят из Магадана в этом году
Спиртное под гусеницы: в Петропавловске сотни литров паленой водки пустили на переработку

Либо соцсети, либо Госуслуги: минцифры вскрыли новые правила жизни в российском интернете

Российские цифровые платформы могут лишиться преференций в рамках программы "белых списков" интернет-ресурсов. Новые правила затронут компании, которые продолжат предоставлять доступ пользователям с активным VPN-соединением.

Новые требования регулятора

Минцифры РФ призвало крупнейшие ИТ-компании, банки и маркетплейсы ограничить доступ к своим сервисам для граждан, использующих инструменты обхода блокировок. В свою очередь, ведомство уже направило участникам рынка соответствующие уведомления с обновленными условиями работы. Несоблюдение данных рекомендаций может привести к исключению ресурса из перечня площадок, доступных при ограничении мобильного интернета, сообщает сайт novostivolgograda.ru.

"Мы хотим решить эту задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится", — говорит министр цифрового развития Максут Шадаев.

Динамика потребления трафика

Вместе с тем специалисты фиксируют значительный рост популярности сервисов для обхода ограничений, доля которых среди населения достигла почти сорока процентов к началу текущего года. Стоит отметить, что массовое использование подобных инструментов затрудняет корректную фильтрацию трафика и нарушает архитектуру безопасности доверенных ресурсов. Вместе с тем регуляторы рассматривают и финансовые меры воздействия, включая возможное введение дополнительной платы за избыточное потребление зарубежного трафика в мобильных сетях.

Текущая ситуация демонстрирует стремление государственных органов усилить контроль над цифровым пространством без прямого наказания частных лиц. Дальнейшее развитие инфраструктуры "белых списков" будет напрямую зависеть от готовности бизнеса внедрять технические системы распознавания VPN-трафика внутри своих экосистем. Ожидается, что интеграция новых протоколов проверки станет обязательным условием для сохранения стабильного доступа к государственным и социально значимым цифровым сервисам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Критика — не преступление: в Белгородской области вскрыли судебный прецедент на миллионы
Новости Белгорода
Критика — не преступление: в Белгородской области вскрыли судебный прецедент на миллионы
Небо над Турцией превратилось в тир: баллистическая ракета Ирана эффектно встретилась с ПВО
Мир. Новости мира
Небо над Турцией превратилось в тир: баллистическая ракета Ирана эффектно встретилась с ПВО
Игра по чужим правилам закончилась: Россия перекрывает экспортные потоки для оппонентов
Мир. Новости мира
Игра по чужим правилам закончилась: Россия перекрывает экспортные потоки для оппонентов
Популярное
Игра по чужим правилам закончилась: Россия перекрывает экспортные потоки для оппонентов

Мировая энергетическая карта стремительно перекраивается, пока Москва жестко реагирует на попытки навязать искусственные ограничения на торговлю.

Игра по чужим правилам закончилась: Россия перекрывает экспортные потоки для оппонентов
Небо над Турцией превратилось в тир: баллистическая ракета Ирана эффектно встретилась с ПВО
Небо над Турцией превратилось в тир: баллистическая ракета Ирана эффектно встретилась с ПВО
Главный след оказался не украинским: откуда на самом деле атакуют российские порты
Медяки из пустынь в казну: Трамп выслал арабам чек на военные расходы в войне с Ираном
Куба получила нефть из России: цифры впечатляют, но есть важный нюанс Андрей Николаев Убили тех, кто показывал правду: трагедия журналистов всколыхнула Ливан Анхар Кочнева Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов
Куба получила нефть из России: цифры впечатляют, но есть важный нюанс
Лягушка уже варится: как Калининград душат без единого выстрела
Встречу министров энергетики стран ЕС назвали собранием попрошаек
Встречу министров энергетики стран ЕС назвали собранием попрошаек
Последние материалы
Украина записала себя в создатели чудо-дронов: громкие слова не выдерживают встречи с реальностью
Холодный странник прощается с домом: межзвездная гостья навсегда улетает в глубины пустого космоса
Либо соцсети, либо Госуслуги: минцифры вскрыли новые правила жизни в российском интернете
Счёт равный — интрига максимальная: почему выборы в Венгрии превращаются в настоящий детектив
Желудок уходит в глубокую оборону: привычная еда после долгого перерыва может стать ядом
Месть будет холодной: выходка Трампа превратила союзника США на Востоке в кровного врага
Спортивная игрушка с последствиями: как питбайк подставляет владельца на ровном месте
Подъём в облака стал комфортнее: канатная дорога Нижнего Новгорода меняет график работы
Бонусы против перемен: почему стремление к выгоде мешает людям искать альтернативу в мире финансов
Бунт в Европе: Франция и Италия закрыли базы и небо для бомбардировщиков США
