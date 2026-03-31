Либо соцсети, либо Госуслуги: минцифры вскрыли новые правила жизни в российском интернете

Российские цифровые платформы могут лишиться преференций в рамках программы "белых списков" интернет-ресурсов. Новые правила затронут компании, которые продолжат предоставлять доступ пользователям с активным VPN-соединением.

Фото: PxHere by polardaustin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ VPN

Новые требования регулятора

Минцифры РФ призвало крупнейшие ИТ-компании, банки и маркетплейсы ограничить доступ к своим сервисам для граждан, использующих инструменты обхода блокировок. В свою очередь, ведомство уже направило участникам рынка соответствующие уведомления с обновленными условиями работы. Несоблюдение данных рекомендаций может привести к исключению ресурса из перечня площадок, доступных при ограничении мобильного интернета, сообщает сайт novostivolgograda.ru.

"Мы хотим решить эту задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится", — говорит министр цифрового развития Максут Шадаев.

Динамика потребления трафика

Вместе с тем специалисты фиксируют значительный рост популярности сервисов для обхода ограничений, доля которых среди населения достигла почти сорока процентов к началу текущего года. Стоит отметить, что массовое использование подобных инструментов затрудняет корректную фильтрацию трафика и нарушает архитектуру безопасности доверенных ресурсов. Вместе с тем регуляторы рассматривают и финансовые меры воздействия, включая возможное введение дополнительной платы за избыточное потребление зарубежного трафика в мобильных сетях.

Текущая ситуация демонстрирует стремление государственных органов усилить контроль над цифровым пространством без прямого наказания частных лиц. Дальнейшее развитие инфраструктуры "белых списков" будет напрямую зависеть от готовности бизнеса внедрять технические системы распознавания VPN-трафика внутри своих экосистем. Ожидается, что интеграция новых протоколов проверки станет обязательным условием для сохранения стабильного доступа к государственным и социально значимым цифровым сервисам.