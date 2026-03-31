Холодный странник прощается с домом: межзвездная гостья навсегда улетает в глубины пустого космоса

Наука

Межзвездная комета 3I/ATLAS окончательно покидает пределы Солнечной системы после серии сближений с крупными планетами. Космический объект завершил свой путь мимо Земли и Марса, взяв курс в сторону облака Оорта.

Ночное небо
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ночное небо

Траектория полета межзвездной гостьи

Последней важной точкой в путешествии небесного тела стала встреча с Юпитером, которая произошла на расстоянии чуть более пятидесяти миллионов километров. Вместе с тем ученые подчеркивают, что объект никогда не представлял реальной угрозы для нашей планеты, несмотря на повышенное внимание со стороны астрономов-любителей. Стоит отметить, что комета стала лишь вторым официально зафиксированным межзвездным странником в истории наблюдений, сообщает сайт novostivolgograda.ru

"Минимальное расстояние до неё составило 268 млн км, что очень далеко для малейшей опасности. Комета пролетает сквозь систему и больше к нам никогда не вернётся", — говорит астроном Кирилл Егоров.

Астрономический прогноз на текущий год

В свою очередь, после исчезновения 3I/ATLAS из поля зрения жителей региона ожидают другие масштабные небесные явления. В августе ожидается пик активности метеорного потока Персеиды, а также редкое выравнивание шести планет, включая Сатурн и Марс. Для тех, кто планирует наблюдение за звездами самостоятельно, эксперты рекомендуют выбирать площадки вдали от городов, такие как Волго-Ахтубинская пойма или окрестности озера Эльтон.

Специалисты напоминают, что для фиксации большинства летних явлений не потребуется сложное профессиональное оборудование. Тем не менее увидеть далекие газовые гиганты в деталях можно будет только при использовании оптики в специализированных обсерваториях. Дальнейшее изучение космоса в этом году обещает быть насыщенным благодаря возвращению периодических комет и метеорным дождям.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
