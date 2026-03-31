Цена быстрого обеда: как безобидные снеки превращаются в угрозу для систем организма

Современная нутрициология выявила прямую корреляцию между промышленной обработкой пищи и сокращением продолжительности жизни. Согласно последним научным данным, увеличение доли ультраобработанных продуктов в ежедневном меню всего на 10% провоцирует рост риска преждевременной смерти на 3% среди представителей возрастной группы от 30 до 69 лет. Данная статистическая закономерность подчеркивает критическую важность биохимического состава рациона для сохранения клеточного здоровья и обеспечения долголетия.

Под категорию ультрапереработанной еды попадают изделия, созданные из рафинированных ингредиентов с минимальным содержанием цельных компонентов или полным их отсутствием. К ним относятся газированные напитки, чипсы, соленые снеки и продукты из глубоко переработанного мяса, изобилующие пищевыми добавками. Как сообщает издание Газета. Ru со ссылкой на диетолога Нурию Дианову, исключение таких продуктов из диеты существенно снижает вероятность развития летальных осложнений при гипертонии, ожирении, диабете и онкологических заболеваниях.

Масштабы проблемы наглядно иллюстрируют расчеты специалистов из Университета Сан-Паулу, примененные к национальным исследованиям питания. В США и Англии доля суррогатной пищи в рационе превышает 53-54%, что автоматически повышает риск смерти среднестатистического жителя этих стран более чем на 16%. "Ультраобработанные продукты — это продукты промышленного производства, прошедшие максимальную степень переработки. Обычно они производятся из рафинированных ингредиентов, добавок и содержат масло или не содержат вовсе цельных продуктов", — констатирует эксперт Дианова.

Для минимизации биологических угроз специалисты рекомендуют придерживаться стратегии осознанного потребления и домашнего приготовления пищи. Важно анализировать маркировку товаров, выбирая продукты с растительными белками и минимальным уровнем трансжиров, соли и сахара. По мнению Диановой, хотя полностью исключить индустриальную еду из жизни мегаполиса невозможно, необходимо отдавать приоритет позициям с обогащенным витаминным составом и высокой питательной ценностью.