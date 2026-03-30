Атлантика хранит чужой секрет: гигантская стена из плит найдена там, где её не должно быть

Представьте себе: вы смотрите на карту морского дна и видите то, что ломает всю логику ландшафта. Ровная линия длиной в 120 метров, перерезающая подводную долину у берегов Франции. Природа не любит прямых углов и строгой геометрии на таких дистанциях. Именно так в 2017 году геолог на пенсии Ив Фуке наткнулся на нечто, что может переписать историю европейского мезолита.

Геометрия против геологии: находка Ива Фуке

Остров Сен — клочок земли, вечно сражающийся с Атлантикой. Но настоящие чудеса скрывала вода. Используя данные лазерного картирования, Фуке обнаружил структуру, которая просто "не имела смысла с геологической точки зрения". Это не хребет, не разлом, а рукотворный объект, покоящийся на дне тысячи лет. Только в 2022 году археологи смогли пробиться сквозь густые заросли водорослей, чтобы подтвердить: старик был прав.

"Обнаружение подобных мегалитов Европы под водой — всегда вызов. Агрессивная среда и ил быстро прячут следы человеческой деятельности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Вертикальные плиты и "Великая стена" TAF1

Дайверы обнаружили не просто груду камней. Главный калибр находки — стена TAF1. Это фундамент, на котором возвышаются вертикальные монолиты и плиты. В некоторых местах они стоят идеально параллельно, образуя коридор шириной в полтора метра. Всего археологи насчитали около десятка подобных сооружений. Возраст? Ошеломляющие 7000 лет. Это период, когда человечество только училось строить нечто масштабнее шалаша, переходя от мезолита к неолиту.

Параметр Данные исследования Длина основной стены (TAF1) 120 метров Ориентировочный возраст 5800-5300 гг. до н. э. Расстояние между плитами Около 1,5 метра Глубина залегания Ниже современного уровня моря

Рыболовный капкан или волнорез: версии учёных

Зачем древним людям тратить столько сил на подводную стройку? Первая версия — гигантская ловушка для рыбы. Подобные, но более скромные заграждения находили на архипелаге Молен. Принцип прост: во время прилива рыба заплывает за стену, а во время отлива оказывается в западне. Однако масштаб объекта заставляет археологов сомневаться. Сооружение на Сене гораздо сложнее и укреплено дополнительными блоками с северной стороны — там, где бьют самые сильные волны Атлантики.

"Если объект служил защитой от береговой эрозии, это говорит о высочайшем уровне социальной организации. Древние люди пытались спорить с изменением климата и наступающим океаном", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Диссимметрия конструкции TAF1 намекает, что её осознанно усиливали против гидродинамического удара. Возможно, это был один из первых в истории человечества волнорезов. Построить такое 7000 лет назад — всё равно что сегодня возвести колонию на Марсе. Это требует координации сотен людей и понимания физики воды.

Легенда о затонувшем городе Ис

Учёные из International Journal of Nautical Archaeology не удержались от лирики. В бретонском фольклоре есть легенда о городе Ис, который поглотила пучина. И хотя легендарный город должен находиться восточнее, исследователи полагают: реальные события — катастрофическое затопление обитаемых земель из-за таяния ледников - могли оставить "генетический шрам" в памяти поколений. Высокоорганизованное общество потеряло свои дома, и этот ужас превратился в мифы о затонувших цивилизациях.

"Культурная память невероятно цепкая. Находки на морском дне часто подтверждают то, что археологи раньше считали просто сказками", — отметил в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о находке во Франции

Как обнаружили стену на глубине?

Первоначальное открытие сделал геолог Ив Фуке в 2017 году, изучая детализированные лазерные карты морского дна (Lidar). Только через пять лет археологи смогли подтвердить находку визуально в ходе серии погружений.

Почему учёные уверены, что это не результат игры природы?

Линейность объекта, наличие параллельных рядов вертикально установленных плит и явное укрепление одной из сторон камнями указывают на искусственное происхождение. Геологические процессы не создают таких структур на протяжении 120 метров.

Каким временем датируется сооружение?

Исследователи относят объект к 5800-5300 годам до нашей эры. Это на несколько столетий раньше многих известных мегалитических построек в Европе, что делает стену у острова Сен уникальным памятником переходного периода.

Была ли это жилая постройка?

Вряд ли. Основные версии — инженерные сооружения: гигантская рыболовная ловушка или защитный барьер от волн. Однако рядом найдены и другие объекты, которые ещё предстоит изучить.

Читайте также