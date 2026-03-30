Атлантика хранит чужой секрет: гигантская стена из плит найдена там, где её не должно быть

Представьте себе: вы смотрите на карту морского дна и видите то, что ломает всю логику ландшафта. Ровная линия длиной в 120 метров, перерезающая подводную долину у берегов Франции. Природа не любит прямых углов и строгой геометрии на таких дистанциях. Именно так в 2017 году геолог на пенсии Ив Фуке наткнулся на нечто, что может переписать историю европейского мезолита.
Остров Сен — клочок земли, вечно сражающийся с Атлантикой. Но настоящие чудеса скрывала вода. Используя данные лазерного картирования, Фуке обнаружил структуру, которая просто "не имела смысла с геологической точки зрения". Это не хребет, не разлом, а рукотворный объект, покоящийся на дне тысячи лет. Только в 2022 году археологи смогли пробиться сквозь густые заросли водорослей, чтобы подтвердить: старик был прав.
"Обнаружение подобных мегалитов Европы под водой — всегда вызов. Агрессивная среда и ил быстро прячут следы человеческой деятельности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Дайверы обнаружили не просто груду камней. Главный калибр находки — стена TAF1. Это фундамент, на котором возвышаются вертикальные монолиты и плиты. В некоторых местах они стоят идеально параллельно, образуя коридор шириной в полтора метра. Всего археологи насчитали около десятка подобных сооружений. Возраст? Ошеломляющие 7000 лет. Это период, когда человечество только училось строить нечто масштабнее шалаша, переходя от мезолита к неолиту.
|Параметр
|Данные исследования
|Длина основной стены (TAF1)
|120 метров
|Ориентировочный возраст
|5800-5300 гг. до н. э.
|Расстояние между плитами
|Около 1,5 метра
|Глубина залегания
|Ниже современного уровня моря
Зачем древним людям тратить столько сил на подводную стройку? Первая версия — гигантская ловушка для рыбы. Подобные, но более скромные заграждения находили на архипелаге Молен. Принцип прост: во время прилива рыба заплывает за стену, а во время отлива оказывается в западне. Однако масштаб объекта заставляет археологов сомневаться. Сооружение на Сене гораздо сложнее и укреплено дополнительными блоками с северной стороны — там, где бьют самые сильные волны Атлантики.
"Если объект служил защитой от береговой эрозии, это говорит о высочайшем уровне социальной организации. Древние люди пытались спорить с изменением климата и наступающим океаном", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.
Диссимметрия конструкции TAF1 намекает, что её осознанно усиливали против гидродинамического удара. Возможно, это был один из первых в истории человечества волнорезов. Построить такое 7000 лет назад — всё равно что сегодня возвести колонию на Марсе. Это требует координации сотен людей и понимания физики воды.
Учёные из International Journal of Nautical Archaeology не удержались от лирики. В бретонском фольклоре есть легенда о городе Ис, который поглотила пучина. И хотя легендарный город должен находиться восточнее, исследователи полагают: реальные события — катастрофическое затопление обитаемых земель из-за таяния ледников - могли оставить "генетический шрам" в памяти поколений. Высокоорганизованное общество потеряло свои дома, и этот ужас превратился в мифы о затонувших цивилизациях.
"Культурная память невероятно цепкая. Находки на морском дне часто подтверждают то, что археологи раньше считали просто сказками", — отметил в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.
Первоначальное открытие сделал геолог Ив Фуке в 2017 году, изучая детализированные лазерные карты морского дна (Lidar). Только через пять лет археологи смогли подтвердить находку визуально в ходе серии погружений.
Линейность объекта, наличие параллельных рядов вертикально установленных плит и явное укрепление одной из сторон камнями указывают на искусственное происхождение. Геологические процессы не создают таких структур на протяжении 120 метров.
Исследователи относят объект к 5800-5300 годам до нашей эры. Это на несколько столетий раньше многих известных мегалитических построек в Европе, что делает стену у острова Сен уникальным памятником переходного периода.
Вряд ли. Основные версии — инженерные сооружения: гигантская рыболовная ловушка или защитный барьер от волн. Однако рядом найдены и другие объекты, которые ещё предстоит изучить.
