Дырявый шланг планеты: водная система Севера больше не работает по старым правилам ученых

Наука

Арктика перестала играть по правилам. Старая методичка ученых гласила: теплеет — значит, воды становится больше везде. Реки должны разбухать, лед таять, а пресный поток — равномерно заливать океан. Но свежие данные со спутников разнесли эту стройную теорию в щепки. Оказалось, что водная система Севера — это не ровный кран, а дырявый шланг, который в одном месте заливает соседей, а в другом — пересох до дна.

Арктика ночью
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктика ночью

Орбитальное зрение: почему береговые станции ушли в прошлое

Раньше за арктическими реками присматривали суровые люди на метеостанциях. Они втыкали линейки в ил и записывали цифры. Но Арктика — это не городской парк. Содержать сеть датчиков в вечной мерзлоте безумно дорого, поэтому многие посты просто закрыли. Чтобы не ослепнуть, ученые из проекта STREAM-NEXT (под эгидой Европейского космического агентства) перевели взгляд на орбиту. Теперь за движением каждой капли следят спутники, анализируя всё: от влажности почвы до гравитационных аномалий.

"Стандартные гидрологические модели часто пасуют перед экстремальными условиями Севера. Спутниковый мониторинг — это единственный способ увидеть реальную картину там, куда не доберется ни один вертолет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи из Италии и Университета Перуджи создали цифровую модель, которая переварила данные за 20 лет — с 2003 по 2022 год. Машина посчитала, что ежегодно арктические реки выплескивают в океан около 4760 кубических километров пресной воды. Чтобы вы понимали масштаб: этого хватит, чтобы затопить среднюю европейскую страну по самые крыши. И львиную долю этого объема — 80 процентов — поставляют реки Евразии, в основном сибирские гиганты.

Мозаика вместо тренда: где в Арктике прибыло, а где убыло

Главный сюрприз исследования — неоднородность. Пока в Сибири реки ставят рекорды по полноводности, в Северной Америке ситуация обратная. Таяние ледников и изменение климата работают избирательно. Например, бассейн реки Маккензи в Канаде неожиданно начал "сохнуть", демонстрируя снижение стока. Это ломает привычный стереотип о тотальном увлажнении полярных регионов.

Регион Арктики Динамика стока (2003-2022)
Евразийский сектор (Сибирь) Стабильный рост объемов пресной воды
Бассейн реки Маккензи (Канада) Заметное снижение речного стока
Влажность почвы Резкие контрасты в зависимости от таяния мерзлоты

Франческо Леопарди, ведущий автор работы, подчеркивает: регион демонстрирует "лоскутное" поведение. Замедление вращения Земли и перераспределение масс воды — лишь часть глобального пазла. Температура растет неравномерно, вечная мерзлота превращается в кашу, меняя русла и впитываемость грунта. Где-то снег тает слишком рано, вызывая мощные паводки, а где-то испарение съедает все запасы влаги раньше, чем они доберутся до большой воды.

"Когда мерзлота уходит, меняется вся химия и физика ландшафта. Вода начинает уходить вглубь или, наоборот, застаиваться, создавая новые болота там, где их не было тысячи лет", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Гравитация как весы: как взвесить воду из космоса

Звучит как научная фантастика, но спутники буквально взвешивают Арктику. Когда в конкретном регионе скапливается больше льда или воды, масса этого участка Земли увеличивается. Это крошечное изменение влияет на гравитацию, и орбитальные аппараты фиксируют эти колебания. Так ученые понимают, сколько воды спрятано под снегом или в почве, не используя ни одного наземного датчика.

Этот поток пресной воды — не просто сухая статистика. Он управляет океанскими течениями, которые греют или студят Европу и Америку. Если пресной воды в океане станет слишком много (или мало), "двигатель" течений может заглохнуть. Это изменит миграции рыб, пути перелетных птиц и жизнь коренных народов Севера. Арктика — это кухня погоды, и сейчас на этой кухне кто-то явно перепутал рецепты.

"Любое нарушение баланса пресной воды в Арктике — это удар по глобальной циркуляции океана. Мы видим последствия уже сейчас в виде аномальных штормов и температурных скачков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы об арктических водах

Почему пресная вода из рек так важна для Северного Ледовитого океана?

Она менее плотная, чем соленая, поэтому образует "слой-подушку", который защищает морской лед от таяния снизу теплыми глубинными водами. Нарушение этого баланса ускоряет исчезновение ледяной шапки планеты.

Как спутники измеряют количество воды в почве?

Они используют радиометры, которые улавливают микроволновое излучение земной поверхности. Его интенсивность напрямую зависит от количества влаги в верхнем слое грунта.

Почему в некоторых районах Арктики воды становится меньше, несмотря на потепление?

Из-за роста температур усиливается испарение. Кроме того, деградация вечной мерзлоты может приводить к тому, что вода уходит в более глубокие слои почвы, не доходя до речных русел.

Какой регион Арктики поставляет больше всего пресной воды?

Безусловным лидером является Евразия. Реки Сибири обеспечивают около 80% всего объема речного стока в Северный Ледовитый океан.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, климатолог Максим Орлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
