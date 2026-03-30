Дырявый шланг планеты: водная система Севера больше не работает по старым правилам ученых

Арктика перестала играть по правилам. Старая методичка ученых гласила: теплеет — значит, воды становится больше везде. Реки должны разбухать, лед таять, а пресный поток — равномерно заливать океан. Но свежие данные со спутников разнесли эту стройную теорию в щепки. Оказалось, что водная система Севера — это не ровный кран, а дырявый шланг, который в одном месте заливает соседей, а в другом — пересох до дна.
Раньше за арктическими реками присматривали суровые люди на метеостанциях. Они втыкали линейки в ил и записывали цифры. Но Арктика — это не городской парк. Содержать сеть датчиков в вечной мерзлоте безумно дорого, поэтому многие посты просто закрыли. Чтобы не ослепнуть, ученые из проекта STREAM-NEXT (под эгидой Европейского космического агентства) перевели взгляд на орбиту. Теперь за движением каждой капли следят спутники, анализируя всё: от влажности почвы до гравитационных аномалий.
"Стандартные гидрологические модели часто пасуют перед экстремальными условиями Севера. Спутниковый мониторинг — это единственный способ увидеть реальную картину там, куда не доберется ни один вертолет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Исследователи из Италии и Университета Перуджи создали цифровую модель, которая переварила данные за 20 лет — с 2003 по 2022 год. Машина посчитала, что ежегодно арктические реки выплескивают в океан около 4760 кубических километров пресной воды. Чтобы вы понимали масштаб: этого хватит, чтобы затопить среднюю европейскую страну по самые крыши. И львиную долю этого объема — 80 процентов — поставляют реки Евразии, в основном сибирские гиганты.
Главный сюрприз исследования — неоднородность. Пока в Сибири реки ставят рекорды по полноводности, в Северной Америке ситуация обратная. Таяние ледников и изменение климата работают избирательно. Например, бассейн реки Маккензи в Канаде неожиданно начал "сохнуть", демонстрируя снижение стока. Это ломает привычный стереотип о тотальном увлажнении полярных регионов.
|Регион Арктики
|Динамика стока (2003-2022)
|Евразийский сектор (Сибирь)
|Стабильный рост объемов пресной воды
|Бассейн реки Маккензи (Канада)
|Заметное снижение речного стока
|Влажность почвы
|Резкие контрасты в зависимости от таяния мерзлоты
Франческо Леопарди, ведущий автор работы, подчеркивает: регион демонстрирует "лоскутное" поведение. Замедление вращения Земли и перераспределение масс воды — лишь часть глобального пазла. Температура растет неравномерно, вечная мерзлота превращается в кашу, меняя русла и впитываемость грунта. Где-то снег тает слишком рано, вызывая мощные паводки, а где-то испарение съедает все запасы влаги раньше, чем они доберутся до большой воды.
"Когда мерзлота уходит, меняется вся химия и физика ландшафта. Вода начинает уходить вглубь или, наоборот, застаиваться, создавая новые болота там, где их не было тысячи лет", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.
Звучит как научная фантастика, но спутники буквально взвешивают Арктику. Когда в конкретном регионе скапливается больше льда или воды, масса этого участка Земли увеличивается. Это крошечное изменение влияет на гравитацию, и орбитальные аппараты фиксируют эти колебания. Так ученые понимают, сколько воды спрятано под снегом или в почве, не используя ни одного наземного датчика.
Этот поток пресной воды — не просто сухая статистика. Он управляет океанскими течениями, которые греют или студят Европу и Америку. Если пресной воды в океане станет слишком много (или мало), "двигатель" течений может заглохнуть. Это изменит миграции рыб, пути перелетных птиц и жизнь коренных народов Севера. Арктика — это кухня погоды, и сейчас на этой кухне кто-то явно перепутал рецепты.
"Любое нарушение баланса пресной воды в Арктике — это удар по глобальной циркуляции океана. Мы видим последствия уже сейчас в виде аномальных штормов и температурных скачков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.
Она менее плотная, чем соленая, поэтому образует "слой-подушку", который защищает морской лед от таяния снизу теплыми глубинными водами. Нарушение этого баланса ускоряет исчезновение ледяной шапки планеты.
Они используют радиометры, которые улавливают микроволновое излучение земной поверхности. Его интенсивность напрямую зависит от количества влаги в верхнем слое грунта.
Из-за роста температур усиливается испарение. Кроме того, деградация вечной мерзлоты может приводить к тому, что вода уходит в более глубокие слои почвы, не доходя до речных русел.
Безусловным лидером является Евразия. Реки Сибири обеспечивают около 80% всего объема речного стока в Северный Ледовитый океан.
