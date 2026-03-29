Песочный занавес поднят: огромная аномалия под Гизой повторяет очертания знаменитого Сфинкса

Второй Большой Сфинкс — не просто плод воображения конспирологов, а вполне осязаемый объект из обожженного песка и камня. Группа итальянских исследователей под руководством Филиппо Бьонди выкатила настоящий научный блокбастер. С помощью спутниковых радаров, которые "видят" микроскопические движения почвы, они просветили плато Гиза до самого основания. Результат? Под 55-метровой толщей веков обнаружена аномалия, которая слишком сильно напоминает своего знаменитого соседа.

Фото: commons.wikimedia.org by Петар Милошевич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Большой Сфинкс

Геометрическая симметрия: где прячется близнец

Если вы думаете, что итальянцы копали наугад, то ошибаетесь. Это чистая математика. Команда Бьонди начертила виртуальные линии от великих пирамид к Большому Сфинксу и обнаружила пустую точку в зеркальном отображении. Логика древних архитекторов была безупречна: все строилось парами. Именно в этой симметричной зоне радар поймал сигнал. Учёные уверены в успехе на 80%. Это не просто догадка, а "точная геометрическая корреляция", которая заставляет пересмотреть всю карту сакрального Египта.

"Поиск симметрии в древних памятниках часто приводит к реальным объектам, ведь архитектура прошлого была пропитана символизмом равновесия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Радары против песка: что скрыто на глубине

Технологии, которые обычно ищут нефть или скрытые бункеры, теперь работают на историю. Раскопки в Гизе — это адский труд. Песок за тысячелетия превратился в плотный панцирь. Но спутниковый радар "пробил" эту защиту. На глубине 55 метров локализована массивная конструкция. Причем это не просто глыба. Там прослеживаются камеры, шахты и проходы. Это подтверждает теорию о том, что под плато Гиза существует гигантский подводный или подземный город - сеть тоннелей, соединяющих всех Сфинксов и пирамиды в единый узел.

Признак Второй Сфинкс (прогноз) Глубина залегания 55 метров под уровнем почвы Материал Затвердевший песок и монолит Внутренняя структура Наличие шахт и коридоров

"Радарные методы в геологии позволяют видеть плотностные аномалии без повреждения культурного слоя", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Стела Сна как древний чертеж

Самое ироничное, что подсказка всегда была перед глазами. Между лапами нынешнего Сфинкса стоит "Стела Сна". На ней четко высечены два Сфинкса, сидящих спиной к спине. Египтяне ничего не рисовали просто так. Это был графический паспорт объекта. И если один страж охраняет горизонт, то второй, вероятно, отвечает за прошлое или подземный мир. Новое открытие закрывает этот гештальт: древние зодчие действительно создали дуэт монументов.

Такие находки меняют наше представление о масштабах египетских строек. Это не просто статуя, это часть сложнейшей инженерной системы. Возможно, мы стоим на пороге вскрытия архивов, которые старше самих пирамид, как это бывало с древними цивилизациями на дне ушедших морей.

"Ритуальная симметрия — основа египетского мировоззрения, где всё живое и неживое должно иметь свою пару", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы об открытии на плато Гиза

Как радары увидели объект на такой глубине?

Спутниковая радарная интерферометрия фиксирует малейшие изменения высоты и плотности. Она проходит сквозь слои сухого песка, отражаясь от плотных каменных структур, что позволяет строить 3D-модели скрытых объектов.

Почему второго Сфинкса не нашли раньше?

Он находится под огромным слоем наносов и окаменевшего грунта. Традиционные раскопки в этой зоне были ограничены из-за риска повредить существующие памятники или инфраструктуру плато.

Что изображено на Стеле Сна?

На плите из красного гранита изображены два Сфинкса, что считается прямым указанием на дуальность комплекса. Египтяне верили, что один страж охраняет вход, а другой — выход из загробного мира.

Есть ли под Сфинксом тайные комнаты?

Радарное сканирование подтвердило наличие пустот, шахт и проходов. Это согласуется с данными о первом Сфинксе, под лапами которого также обнаружены аномалии, ведущие вглубь плато.

