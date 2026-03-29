Космический рентген для мумий: радарный луч пробил толщу ила и нашёл в Египте тайный город

Археологи — это не только люди с кисточками в пыли. Сегодня это операторы спутников и мастера электрощитов. В дельте Нила, на месте древнего города Буто (Телль-эль-Фараин), ученые провернули дерзкий трюк: нашли глубоко погребенные храмы, не копая лишнего. Помог им в этом "космический глаз" Sentinel-1 и физика сопротивления материалов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Археологические раскопки древнего города

Спутниковый рентген: как увидеть город сквозь ил

Буто — город богини-кобры Ваджет — капризное место. Его заливало Нилом тысячелетиями, намывая метры грязи. Традиционные археологические раскопки здесь похожи на попытку найти иголку в стоге сена, если сено — это тонны мокрого ила. Ученые решили схитрить и использовали радар спутника Sentinel-1. Оказалось, что в сухом мае сигнал прошивает почву, отражаясь от плотных объектов.

"Радарные технологии — это наш способ смотреть сквозь время. Когда почва теряет влагу, она становится прозрачнее для радиоволн, позволяя увидеть контуры зданий, которые спали под землей 2500 лет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Спутник выдал аномалию: овал размером 128 на 62 метра. Это был первый "крючок". Стало ясно: под холмом Ком С что-то есть. Но спутник дает лишь грубую карту. Чтобы понять, храм это или обычный склад, пришлось спускаться на уровень ниже — к электротомографии (ЭРТ).

Электрический допрос почвы: 3D против хаоса

Метод ЭРТ прост: вы втыкаете электроды в землю и пускаете ток. Гнилая органика и влажная глина проводят электричество легко. А вот сухой сырцовый кирпич — древний бетон египтян — сопротивляется. Исследователи проложили 15 линий электродов, собрав данные в мощную 3D-модель. Это как КТ-сканирование, только для планеты.

Глубина (метры) Что обнаружили датчики 0 — 3 м Мусорный хаос: обломки римского и птолемеевского периодов. 3 — 6 м Четкие стены здания 26-й династии (Саитский период). 6 — 7 м "Песочница" — фундаментная подушка для укрепления грунта.

Выяснилось, что на глубине пяти метров стоит массивное здание 20 на 25 метров со стенами пятиметровой толщины. Такая мощь нужна не для жилого дома. Это был либо форт, либо святилище. Гравитация и ил сжимали эти кирпичи веками, превращая их в подобие камня, который приборы "увидели" безошибочно.

Боги в кирпичах: что скрывала 26-я династия

Когда археологи наконец вонзили лопаты в землю в точно указанном томографом месте, физика превратилась в историю. На свет поползли стены из сырцового кирпича размером 22 на 50 см — стандарт Саитского периода. Но главное лежало рядом: фаянсовые амулеты Исиды, Анубиса и Беса. Это находки, которые меняют статус объекта.

"Наличие фигурок божеств и жертвенных сосудов прямо указывает на жреческий центр. Это не просто жилой квартал, а инфраструктура культа Ваджет, которая поддерживала жизнь города в суровые времена перемен", — отметил в беседе с Pravda. Ru историк Игорь Власов.

Особо дерзкая находка — стеатитовый скарабей с именем Тутмоса III. Хотя само здание относится к VII-VI векам до н. э., появление артефакта великого завоевателя прошлого подчеркивает преемственность власти. Буто был не просто глубокой провинцией, а политическим нервом Дельты.

Глубокое погружение: планы на 14 метров вниз

Успех в Буто доказал: древние цивилизации можно изучать дистанционно. Алгоритмы 3D-инверсии данных позволили археологам увидеть даже ориентацию стен — те, что шли с севера на юг, проявились ярче. Это позволило создать детальный план без необходимости вывозить тысячи тонн грунта.

"Интеграция методов ЭРТ и космоснимков — это экологичный подход к науке. Мы не разрушаем культурный слой, пока точно не знаем, где копать, минимизируя техногенное давление на памятник", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Теперь ученые нацелились на горизонт в 14 метров. Там, по предварительным данным, лежат слои додинастического периода — времена, когда Египет еще не был единым государством. Чтобы достать туда, археологи расширят сетку электродов. Буто явно не спешит раскрывать все карты, но против спутников и тока у древних руин нет шансов.

Ответы на популярные вопросы о Буто

Почему Буто был заброшен на 1500 лет?

Ученые связывают этот "пробел" с капризами Нила. Изменение русла реки лишило город воды и транспортного пути, сделав его непригодным для жизни до начала Третьего переходного периода.

Как спутник видит то, что под землей?

Используется радар с синтезированной апертурой (SAR). Радиоволны способны проникать в сухую почву на глубину более метра, отражаясь от плотных структур. В сочетании с ЭРТ это дает "рентген" местности.

Зачем египтяне строили фундамент из песка?

Это технология "песочницы". Слой чистого песка выравнивал грунт и служил дренажем, предотвращая разрушение тяжелых стен из сырцового кирпича во время разливов Нила.

Что такое 26-я династия?

Это Саитский период (664-525 гг. до н. э.) — "ренессанс" Древнего Египта перед персидским завоеванием. Время расцвета культуры, технологий и возведения крупных храмовых комплексов в Дельте.

