Смена масштаба реальности: внутреннее "Я" рождается в квантовом вакууме за пределами тела

Сознание — это не продукт "серого вещества", а радиосигнал, который мозг просто ловит из космоса. Физик Йоахим Кепплер из немецкого института DIWISS поджег фитиль научной дискуссии, опубликовав в журнале Frontiers in Human Neuroscience теорию, которая превращает наш череп в высокотехнологичный приемник. По его мнению, внутреннее "Я" не рождается внутри нейронных сетей, а черпается из универсального энергетического поля, пронизывающего мироздание. Мы не генерируем мысли — мы в них плаваем.

Квантовое радио в вашей голове

Классическая наука зашла в тупик. Никто не понимает, как кусок мяса весом в полтора килограмма создает субъективное ощущение "вкуса клубники" или "цвета заката". Кепплер предлагает сменить масштаб. Вместо того чтобы ковыряться в синапсах, он обращает взор на поле нулевых колебаний — квантовый вакуум, который заполняет каждую точку Вселенной. Это не пустота, а бурлящий океан энергии.

"Гипотеза Кепплера элегантна, но страдает от отсутствия доказательной базы. В физике мы привыкли к тому, что любое 'поле' должно иметь измеримые параметры. Здесь же мы балансируем на грани метафизики", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Мозг в этой схеме выступает лишь посредником. Он синхронизирует свою работу с внешним источником. Это объясняет, почему сознание кажется нам чем-то единым, хотя нейроны вспыхивают разрозненно в разных частях коры. Мы просто ловим одну и ту же "радиостанцию" на несколько разных антенн.

Глутаматный резонанс: как настроить волну

Как именно биология стыкуется с квантовой физикой? Кепплер указывает на молекулы в коре мозга, связанные с глутаматом. Согласно его расчетам, они способны входить в резонанс с полем нулевых колебаний. Этот процесс запускает каскад реакций, которые заставляют миллиарды нейронов работать в едином ритме. Это похоже на то, как тысячи метрономов на одной доске внезапно начинают стучать синхронно.

Компонент системы Функция по Кепплеру Поле нулевых колебаний Первоисточник и хранилище сознания Глутаматные рецепторы Антенны, осуществляющие захват частоты Кора головного мозга Процессор, преобразующий сигнал в опыт

Пока коллеги из Popular Mechanics скептически кривят лица, сторонники идеи напоминают про биологические моторы внутри клеток. Если жизнь научилась использовать квантовые эффекты для фотосинтеза, почему она не могла приспособить их для создания разума? Мозг — это тюнер, а не электростанция.

"С точки зрения биофизики, идея взаимодействия белков с внешними полями не нова. Главный вопрос — как мозг изолирует этот хрупкий квантовый сигнал от теплового шума тела", — отметил в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

От Вернадского до наших дней

Кепплер не изобрел велосипед, он его модернизировал. Еще сто лет назад русский ученый Владимир Вернадский писал о ноосфере — "сфере разума", окутывающей планету. Он верил, что человечество черпает идеи из общего информационного "банка данных". Древние философы называли это Акашей или Мировой Душой. Сегодня мы просто заменили мистику на уравнения Шредингера.

Даже если прямых улик пока нет, работа Кепплера дает шанс выйти за пределы антропоцентризма. Если сознание — это поле, значит, оно может существовать и там, где нет белковых тел. Возможно, космос не так пуст и безжизнен, как нам кажется через окуляр телескопа.

"История науки полна безумных идей, которые потом становились школьной программой. Но здесь мы имеем дело с антропологическим вызовом: готовы ли мы признать себя лишь временными носителями чужой энергии?" — заявил в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о квантовом сознании

Зачем мозгу связываться с каким-то полем?

Это энергетически выгодно. Вместо того чтобы тратить колоссальные ресурсы на генерацию сложнейших субъективных переживаний, мозг "арендует" их у фундаментального поля Вселенной, выполняя лишь роль фильтра и декодера.

Чем теория Кепплера отличается от религии?

Она опирается на математический аппарат квантовой механики и биохимию. Вместо "божественного откровения" тут резонанс молекул глутамата и взаимодействие с энергией вакуума, которую можно описать формулами физики.

Можно ли это проверить экспериментально?

В данный момент прямых тестов не существует. Однако косвенным подтверждением может стать обнаружение квантовой запутанности в микротрубочках нейронов или аномальная чувствительность коры мозга к сверхслабым электромагнитным колебаниям.

Значит ли это, что мы все подключены к одному компьютеру?

Метафора с "банком данных" Вернадского близка к истине. Если Кепплер прав, то индивидуальность — это лишь особенность настройки нашей биологической "антенны", а не полная изоляция одного сознания от другого.

