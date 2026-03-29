Древнее мамонтов и динозавров: ледяной щит Купола Б скрывает газовый состав атмосферы предков

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наука

Антарктида готовится выдать главный козырь своей климатической колоды. Российские ученые вычислили координаты места, где лед "помнит" динозавров меньше, чем мамонтов, но гораздо лучше, чем современные метеостанции. Речь идет о гигантском природном морозильнике в районе Купола Б, способном хранить информацию двухмиллионной давности.

Ледяная летопись Купола Б

Директор ААНИИ Александр Макаров сообщил, что расчеты указывают на точку в 300 километрах от легендарной станции "Восток". Там, под толщей щита, прячется лед возрастом 1,5-2 млн лет. Это не просто замороженная вода. Это герметичная капсула времени. Пузырьки воздуха внутри такого льда — прямые улики того, чем дышала планета в эпоху раннего плейстоцена. Пока что в распоряжении науки есть образцы возрастом чуть более миллиона лет, добытые непосредственно на станции.

"Обнаружение таких древних слоев позволит детально восстановить картину прошлого. Физика процессов в атмосфере циклична, и знание того, как менялся климат миллионы лет назад, дает работающие модели для прогнозирования будущего", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи сравнивают ледяной керн с жестким диском. Каждый слой — это файл с данными о температуре, вулканических извержениях и солнечной активности. Чем глубже бурение, тем дальше мы откатываемся в прошлое Земли. Найти лед возрастом 2 млн лет — значит заглянуть в период, когда человечество только начинало свой путь, а оптические явления в атмосфере могли выглядеть совершенно иначе из-за иного состава газов.

Озеро Восток: миссия "Стерильность"

Параллельно с поиском льда-патриарха ученые готовятся к штурму подледного озера Восток. Это крупнейший реликтовый водоем на планете, изолированный от мира миллионы лет. Проблема в том, что озеро капризно к гостям. Любая попытка забора воды "грязными" методами уничтожит его научную ценность. Проект рассчитан на ближайшие 18 лет, и на станции уже возвели новый зимовочный комплекс.

Объект исследования Ожидаемый результат
Купол Б (лед 2 млн лет) Архив состава атмосферы и климатических циклов
Озеро Восток (группа вод) Поиск реликтовых микроорганизмов и геотермальных процессов

Если в Южном океане жизнь кипит на поверхности, то в озере Восток она может существовать в экстремальных условиях под огромным давлением. Это делает проект аналогом космической миссии. Ученым нужно проникнуть сквозь километры льда, не занеся туда ни одной бактерии из внешнего мира.

"Антарктические экосистемы крайне уязвимы. Каждое вмешательство человека — это риск. Чистое проникновение требует технологий, которые сейчас находятся на грани фантастики", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Технологический тупик и его решение

Главный тормоз прогресса сегодня — отсутствие технологий "чистого" отбора проб грунта и воды. Существующие буровые установки используют керосин и фреон для предотвращения замерзания скважины. Попадание этих веществ в озеро недопустимо. Теперь ученые и инженеры должны создать роботизированные системы, способные работать в стерильном режиме при сверхнизких температурах.

Это не просто капризы ученых. Работа в полярных широтах всегда была проверкой на прочность. Подобно тому, как мозг профи просчитывает комбинации наперед, полярники строят логистику на десятилетия. Экспедиция на Купол Б стартует сразу после решения вопросов финансирования, а пока база "Восток" служит плацдармом для будущих открытий.

"Геологические процессы Земли часто скрыты от глаз, будь то разломы в Африке или слои льда. Найти древний лед — это как найти неповрежденную ДНК в археологии", — заявил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы об антарктических исследованиях

Почему лед такой старый не тает?

Колоссальное давление и стабильные отрицательные температуры в центре материка создают эффект консервации. Лед на дне щита лежит неподвижно миллионы лет.

Что будет, если в озеро Восток попадут современные бактерии?

Биологическое загрязнение сделает невозможным ответ на вопрос, была ли там уникальная жизнь до прихода человека. Научная ценность упадет до нуля.

Как пузырьки воздуха попадают внутрь льда?

Снег выпадает, уплотняется под собственным весом, превращается в фирн, а затем в лед, запирая внутри порции атмосферного воздуха того времени.

Кто финансирует эти проекты?

Это государственные программы, реализуемые через ААНИИ, поскольку такие фундаментальные исследования требуют огромных бюджетов и международной координации.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, геолог Алексей Трофимов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.