Земная гроза — лишь тихий шепот: небеса Юпитера разрывают молнии чудовищной мощности

Древние греки попали в десятку: Юпитер — это действительно резиденция Зевса, только вместо мифических молний там бушует чистая физика запредельных мощностей. Свежие данные с аппарата "Юнона" подтверждают: разряды на газовом гиганте в сотни, а порой и в тысячи раз сильнее земных. Пока мы радуемся летней грозе, над полосатыми облаками Юпитера разворачивается электромагнитный ад, масштабы которого ученые только начинают осознавать через "скрытые супербури".

Мегамолния над Великими равнинами

Энергетика хаоса: во сколько раз сильнее?

Юпитер не разменивается на мелочи. Исследование, опубликованное в AGU Advances, рисует пугающую картину: типичная молния в атмосфере гиганта превосходит земную в 100 раз. Но это лишь верхушка айсберга. Если земной разряд — это щелчок статического электричества о свитер, то юпитерианский — это промышленный дуговой разряд. Ученые допускают, что отдельные вспышки могут быть мощнее наших в 10 000 раз. Такая колоссальная разница превращает местную погоду в полигон для экстремальной физики.

"Такие показатели говорят о невероятном напряжении между слоями облаков. На Юпитере облачные структуры в 10 раз выше земных, что создает гигантский природный конденсатор", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Долгое время изучать "кухню" Зевса мешала гиперактивность планеты. Плотность штормов там такая, что выделить один конкретный разряд — все равно что пытаться услышать шепот на рок-концерте. Помог случай: в 2021–2022 годах в Северном экваториальном поясе наступило редкое затишье. Это позволило направить туда объективы космических приборов и зафиксировать "скрытую супербурю" без лишних помех.

Водород против азота: почему Юпитер "жарит" мощнее

Главный виновник такой мощи — химический состав. На Земле мы дышим азотом и кислородом, а Юпитер — это почти сплошной водород. Это меняет правила игры в конвекции. Влажный водородный воздух гораздо тяжелее окружающего газа, поэтому, чтобы протолкнуть его наверх и создать условия для грозы, требуется накопить критическую массу тепла. Юпитер "терпит" до последнего, а потом выстреливает накопленной энергией с яростью, недоступной нашей планете.

Характеристика Земля Юпитер Высота грозовых облаков до 12-15 км более 100-150 км Основной газ атмосферы Азот Водород Средняя мощность разряда 1x (эталон) от 100x до 10 000x

Разница в химии порождает разницу в динамике. Пока на нашей планете влага легко поднимается вверх, формируя пушистые кучевые облака, на Юпитере этот процесс напоминает работу перегретого котла под высоким давлением. Если уж прорывает — мало не кажется. Это похоже на то, как работают природные катастрофы с накоплением газов: тишина, а затем резкий выброс колоссального объема накопленной энергии.

"Водородная среда диктует жесткие условия для теплообмена. Чтобы запустить конвекцию, способную генерировать такие импульсы, атмосфере нужно огромное количество энергии из недр планеты", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Как услышать молнию за миллионы километров

Интересно, что аппарат "Юнона" не фотографирует вспышки в привычном смысле. Он "слушает" микроволновые импульсы. Каждая молния — это мощнейший радиопередатчик. Сопоставляя данные "Хаббла", который видит саму структуру бурь, и радиоэхо от "Юноны", ученые смогли локализовать источники разрядов. Это позволило понять, что происходит внутри изолированных супербурь, которые раньше казались просто яркими пятнами на облачном диске.

Эти исследования важны не только для фундаментальной науки. Понимание того, как ведут себя экстремальные атмосферы, помогает нам в разработке технологий. Например, идеи по созданию орбитальных дата-центров требуют точных знаний о радиационной и электрической обстановке вблизи планет-гигантов. Юпитер в данном случае — лучший учитель, хоть и крайне суровый.

"Для техники такие разряды — фатальная угроза. Электромагнитный фон Юпитера настолько плотный, что любой аппарат должен быть бронированным сейфом, чтобы просто выжить рядом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о молниях Юпитера

Почему молнии на Юпитере мощнее земных?

Это связано с огромной толщиной облачного слоя (в 10 раз выше земного) и водородной атмосферой, которая требует больше энергии для начала конвекции. В итоге напряжение копится дольше и разряжается мощнее.

Видны ли эти вспышки с Земли?

Напрямую в обычный телескоп увидеть отдельную вспышку крайне сложно из-за плотности облаков. Ученые фиксируют их по косвенным признакам: радиоимпульсам и инфракрасному излучению.

Могут ли молнии Юпитера достичь поверхности планеты?

У Юпитера нет твердой поверхности в земном понимании. Разряды происходят в слоях газовой оболочки, уходя вглубь атмосферы, где газ становится жидким под колоссальным давлением.

Влияет ли химия облаков на цвет молний?

Да, состав атмосферы влияет на спектр излучения. На Юпитере, помимо водорода, важную роль играет аммиак, что может придавать свечению специфические оттенки в разных диапазонах.

Читайте также