Небесный блин сменил палитру: атмосфера Земли превращается в гигантский и коварный светофильтр

Мы привыкли, что ночное светило — это консервативный "блин" серебристого или желтоватого цвета. Иногда, когда оно висит низко над горизонтом, атмосфера превращает его в спелый апельсин или кровавый стейк. Но история помнит моменты, когда Луна пугала очевидцев мертвенно-голубым и даже фиолетовым сиянием. В 1883 году люди и вовсе решили, что мир сошел с ума: Солнце окрасилось в ярко-голубой, а затем и в "великолепно-зеленый" цвета. Луна не меняла свой состав — она все так же оставалась скучным серым булыжником. Фокус провернула земная атмосфера, превратившаяся в гигантский светофильтр.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Луна

Физика небесного колорита

Цвет Луны — это не про астрономию, а про оптику. Когда небо чистое, а спутник в зените, свет пролетает через атмосферу почти без препятствий. Мы видим его холодным и белым. Но стоит Луне опуститься ниже, как путь светового луча удлиняется. Короткие синие волны рассеиваются в газовой смеси, "умирая" по дороге, и до ваших глаз доживают только длинные красные и оранжевые волны. Это стандартная работа земной оболочки, такая же привычная, как утренний кофе.

"Цвет небесного тела напрямую зависит от состава среды, через которую идет фотон. Если в воздухе много пыли или специфических аэрозолей, спектр искажается до неузнаваемости", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

В обычных условиях синий свет рассеивается легче красного. Чтобы получить голубую Луну, нужно перевернуть физику с ног на голову. В 1883 году это удалось вулкану Кракатау. Его извержение выбросило в стратосферу столько дряни, что климатические изменения стали видны невооруженным глазом. Облака пепла и серного газа окутали планету, создав аномальный эффект рассеяния.

Вулканический фотошоп 1883 года

Старые теории винили во всем водяной пар, но современные модели смеются над этой версией. Сейчас ученые уверены: виноват диоксид серы и микроскопические частицы пепла размером от 500 до 700 нанометров. Это чуть шире длины волны красного света. Красная часть спектра просто "застревала" в этом вулканическом сите, а синие и зеленые лучи прорывались сквозь заслон. Результат — психоделическое шоу на небе в течение месяцев. Аналогичный эффект дают масштабные лесные пожары, когда сажа работает как специфический фильтр.

Условие Цвет Луны Чистая атмосфера, Луна в зените Серебристо-белый Луна низко над горизонтом Желтый, оранжевый, красный Частицы пыли/пепла (500-700 нм) Голубой, изумрудный Мелкая городская пыль и смог Грязно-бурый, медный

"Вулканические выбросы — это не просто дым, это химическая атака на прозрачность атмосферы. Сера и пепел создают зеркальный эффект для определенных длин волн", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по охране окружающей среды Никитин Олег.

Иногда странные небесные объекты принимают за нечто большее, чем просто игру света. Например, знаменитая светящаяся медуза над Петрозаводском десятилетиями будоражила умы уфологов, хотя ответ часто кроется в банальных атмосферных процессах или запусках техники. В случае с голубой Луной 1883 года виновником был хаос в недрах Земли, а не пришельцы.

Парадокс Голубой Луны

Чтобы окончательно запутать людей, астрономы ввели термин Blue Moon (Голубая Луна) для явления, которое вообще не связано с цветом. Наша календарная сетка кривая — Луна делает полный оборот быстрее, чем проходит месяц. Поэтому примерно раз в два с половиной года в календаре "выскакивает" лишнее, тринадцатое полнолуние. Это математическая погрешность, а не оптический эффект. Настоящая голубая Луна — это катастрофа (вулкан или пожар), календарная — обычная скука. Такие события кажутся редкими, но они регулярны, как запуски спутников на орбиту.

"Люди часто путают астрономические термины с физическими явлениями. Лишнее полнолуние в году происходит предсказуемо, в отличие от непредсказуемых оптических аномалий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

В итоге, если вы видите голубую Луну, у вас две новости. Хорошая: вы наблюдаете редчайший оптический феномен. Плохая: где-то неподалеку, скорее всего, взорвался гигантский вулкан или горят тысячи гектаров леса, и климатический баланс снова дал трещину.

Ответы на популярные вопросы о цвете Луны

Почему Луна кажется красной во время затмения?

Земная атмосфера преломляет солнечный свет, отсеивая синий спектр и направляя оставшиеся "кровавые" лучи в край тени, падающей на Луну.

Может ли Луна быть зеленой?

Да, как и в 1883 году, при наличии в воздухе специфических частиц пепла определенного размера, которые блокируют красный цвет, оставляя зеленый и синий.

Как часто происходит календарная Голубая Луна?

Примерно один раз в 32 месяца. Это чисто математический эффект несовпадения лунного цикла с солнечным календарем.

Влияет ли пыль в городе на цвет Луны?

Да, смог и мелкодисперсная пыль делают Луну более тусклой и придают ей грязновато-желтый или коричневый оттенок.

Читайте также