Венера — это не просто злая сестра Земли. Это зеркало, в которое мы смотрим, пытаясь угадать судьбу далеких экзопланет. Пока телескоп "Джеймс Уэбб" и охотник за жизнью HWO сканируют космос, ученые из Вашингтонского университета решили прогнать историю нашего соседа через компьютерную мясорубку. Родольфо Гарсиа и его команда запустили симуляцию длиной в 4,5 миллиарда лет. Цель — понять, как один и тот же "планетарный замес" превратил Землю в курорт, а Венеру — в раскаленную скороварку.
Для своей работы исследователи использовали софт VPLanet. Это такой конструктор миров, где можно крутить настройки мантии и атмосферы. Главное условие — Венера всегда жила в режиме "застойной крышки". В отличие от Земли, её корка не ломалась на двигающиеся плиты. Это как если бы вы варили кашу в кастрюле с намертво приваренной крышкой: пар не выходит, давление растет, финал предсказуем.
Авторы задали три жестких фильтра: современное давление CO2 в 92 бара, следовые количества воды (3 миллибара) и дохлое магнитное поле — в 100 000 раз слабее земного. Из огромного массива в 234 000 симуляций в "десятку" попали лишь 808. Это всего 0,35%. Чтобы получилась современная Венера, условия должны были совпасть с аптечной точностью. Подобные небесные явления часто ставят ученых в тупик, заставляя пересматривать законы формирования планет.
"Такая низкая вероятность попадания в современные параметры говорит о том, что Венера — это результат очень специфической эволюции, где малейшее отклонение в вязкости мантии могло создать совсем другой мир", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Те модели, что "выжили", разделились на четыре сценария. Большинство (72%) — это классика: ядро и мантия медленно остывали миллиарды лет. Но есть и экзотика. В 18% случаев планета пережила "магнитную смерть". Она потеряла столько воды из недр, что мантия буквально закостенела, превратившись в термос. Тепло перестало выходить наружу, ядро почти полностью застыло, и магнитное динамо заглохло.
Ещё в 10% случаев твердое внутреннее ядро так и не выросло до нужных размеров. Без него магнитное поле не завести. А самый редкий вариант — это температурные "качели" в первые полмиллиарда лет: планету лихорадило, прежде чем она успокоилась в своем нынешнем кошмарном состоянии. Понимание этих процессов важно так же, как изучение того, почему океан плавит Антарктиду - ведь всё упирается в тепловой баланс целого мира.
|Параметр Сравнения
|Земля
|Венера (модель)
|Тектоника
|Подвижные плиты
|Застойная крышка
|Магнитное поле
|Сильное (активное динамо)
|Отсутствует (ядро заглохло)
"На планете без тектоники плит вулканы работают как клапаны сброса давления. Если извержения неэффективны, тепло копится внутри, что неизбежно ведет к катастрофическому изменению климата", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по промышленной экологии Никитин Олег.
Самый шокирующий вывод — Венера может быть не такой сухой, как кажется. Все успешные модели показали: глубоко в недрах планеты спрятан целый океан воды. Она просто заперта в мантии. Кроме того, компьютер утверждает: планета до сих пор геологически жива. Пусть она и выглядит как мертвый камень, внутри неё всё еще происходят извержения, просто реже, чем мы думали. Это открытие так же неожиданно, как обнаружение связи в пустыне у древних монахов.
К следующему десятилетию три миссии — DAVINCI, VERITAS и EnVision — отправятся проверять эти расчеты. Они будут искать следы древнего магнитного поля, "впечатанные" в камни поверхности. В 88% успешных симуляций Венера начинала жизнь с мощным щитом, который потом потеряла. Если зонды найдут остаточную намагниченность, это станет научным триумфом.
"Сканирование поверхности Венеры с орбиты — задача сложная из-за плотной атмосферы, но если мы найдем магнитные аномалии в породах, это подтвердит теорию об активном ядре в прошлом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.
Считается, что из-за экстремальной жары поверхность слишком сухая и вязкая. Вода на Земле работает как "смазка" для движения плит, а на Венере её нет, поэтому кора остается единым панцирем.
Моделирование показывает, что значительная часть первоначальной воды могла остаться связанной в мантийных породах, несмотря на то что с поверхности она испарилась миллиарды лет назад.
Да, большинство моделей предполагает наличие жидкой воды в ранний период. Главный вопрос — как долго она там продержалась, прежде чем парниковый эффект превратил планету в ад.
Это помогает понять границы обитаемости. Знание того, почему Венера "сломалась", позволяет точнее искать живые миры среди тысяч экзопланет у других звезд.
Северные рубежи Израиля превращаются в зону руин и эвакуаций под натиском ракетных ударов, где местные власти в прямом эфире выражают крайнее отчаяние по поводу неспособности армии обеспечить защиту гражданам.