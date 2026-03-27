Кастрюля с приваренной крышкой: специфический сценарий превратил соседку Земли в пылающий ад

Венера — это не просто злая сестра Земли. Это зеркало, в которое мы смотрим, пытаясь угадать судьбу далеких экзопланет. Пока телескоп "Джеймс Уэбб" и охотник за жизнью HWO сканируют космос, ученые из Вашингтонского университета решили прогнать историю нашего соседа через компьютерную мясорубку. Родольфо Гарсиа и его команда запустили симуляцию длиной в 4,5 миллиарда лет. Цель — понять, как один и тот же "планетарный замес" превратил Землю в курорт, а Венеру — в раскаленную скороварку.

Фото: flikr.com by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Венера

Цифровой хаос: 234 тысячи сценариев ада

Для своей работы исследователи использовали софт VPLanet. Это такой конструктор миров, где можно крутить настройки мантии и атмосферы. Главное условие — Венера всегда жила в режиме "застойной крышки". В отличие от Земли, её корка не ломалась на двигающиеся плиты. Это как если бы вы варили кашу в кастрюле с намертво приваренной крышкой: пар не выходит, давление растет, финал предсказуем.

Авторы задали три жестких фильтра: современное давление CO2 в 92 бара, следовые количества воды (3 миллибара) и дохлое магнитное поле — в 100 000 раз слабее земного. Из огромного массива в 234 000 симуляций в "десятку" попали лишь 808. Это всего 0,35%. Чтобы получилась современная Венера, условия должны были совпасть с аптечной точностью. Подобные небесные явления часто ставят ученых в тупик, заставляя пересматривать законы формирования планет.

"Такая низкая вероятность попадания в современные параметры говорит о том, что Венера — это результат очень специфической эволюции, где малейшее отклонение в вязкости мантии могло создать совсем другой мир", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Четыре пути к раскаленной корке

Те модели, что "выжили", разделились на четыре сценария. Большинство (72%) — это классика: ядро и мантия медленно остывали миллиарды лет. Но есть и экзотика. В 18% случаев планета пережила "магнитную смерть". Она потеряла столько воды из недр, что мантия буквально закостенела, превратившись в термос. Тепло перестало выходить наружу, ядро почти полностью застыло, и магнитное динамо заглохло.

Ещё в 10% случаев твердое внутреннее ядро так и не выросло до нужных размеров. Без него магнитное поле не завести. А самый редкий вариант — это температурные "качели" в первые полмиллиарда лет: планету лихорадило, прежде чем она успокоилась в своем нынешнем кошмарном состоянии. Понимание этих процессов важно так же, как изучение того, почему океан плавит Антарктиду - ведь всё упирается в тепловой баланс целого мира.

Параметр Сравнения Земля Венера (модель) Тектоника Подвижные плиты Застойная крышка Магнитное поле Сильное (активное динамо) Отсутствует (ядро заглохло)

"На планете без тектоники плит вулканы работают как клапаны сброса давления. Если извержения неэффективны, тепло копится внутри, что неизбежно ведет к катастрофическому изменению климата", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по промышленной экологии Никитин Олег.

Тайник с водой и древнее поле

Самый шокирующий вывод — Венера может быть не такой сухой, как кажется. Все успешные модели показали: глубоко в недрах планеты спрятан целый океан воды. Она просто заперта в мантии. Кроме того, компьютер утверждает: планета до сих пор геологически жива. Пусть она и выглядит как мертвый камень, внутри неё всё еще происходят извержения, просто реже, чем мы думали. Это открытие так же неожиданно, как обнаружение связи в пустыне у древних монахов.

К следующему десятилетию три миссии — DAVINCI, VERITAS и EnVision — отправятся проверять эти расчеты. Они будут искать следы древнего магнитного поля, "впечатанные" в камни поверхности. В 88% успешных симуляций Венера начинала жизнь с мощным щитом, который потом потеряла. Если зонды найдут остаточную намагниченность, это станет научным триумфом.

"Сканирование поверхности Венеры с орбиты — задача сложная из-за плотной атмосферы, но если мы найдем магнитные аномалии в породах, это подтвердит теорию об активном ядре в прошлом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о Венере

Почему на Венере нет тектоники плит?

Считается, что из-за экстремальной жары поверхность слишком сухая и вязкая. Вода на Земле работает как "смазка" для движения плит, а на Венере её нет, поэтому кора остается единым панцирем.

Действительно ли в недрах Венеры есть вода?

Моделирование показывает, что значительная часть первоначальной воды могла остаться связанной в мантийных породах, несмотря на то что с поверхности она испарилась миллиарды лет назад.

Могли ли там быть океаны раньше?

Да, большинство моделей предполагает наличие жидкой воды в ранний период. Главный вопрос — как долго она там продержалась, прежде чем парниковый эффект превратил планету в ад.

Зачем нам изучать Венеру сейчас?

Это помогает понять границы обитаемости. Знание того, почему Венера "сломалась", позволяет точнее искать живые миры среди тысяч экзопланет у других звезд.

Читайте также