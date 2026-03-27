Шипение стихло перед апокалипсисом: исчезновение пузырьков газа превращает гору в стальную бомбу

Представьте, что вы открываете бутылку теплого шампанского. Пробка вылетает, пена заливает скатерть — классика. Десятилетиями вулканологи были уверены: извержения работают так же. Магма поднимается, давление падает, газ (углекислый газ и водяной пар) превращается в пузырьки, которые выталкивают раскаленную кашу наружу. Но свежее исследование японского супервулкана Асо ставит эту "газированную" теорию под удар. Похоже, главная опасность таится не в появлении пузырьков, а в их внезапном исчезновении.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Извержение вулкана

Смена парадигмы: почему пузырьки — это не всегда взрыв

Вулканология долгое время держалась на догме: больше газа — выше риск. Однако природа любит парадоксы. Группа исследователей под руководством Франциски Келлер из Тринити-колледжа в Дублине проанализировала образцы одного из крупнейших вулканов мира — японского Асо. То, что они обнаружили, больше напоминает работу гидравлического пресса, а не бутылки с газировкой.

"Это настоящий интеллектуальный бунт. Мы привыкли, что газ — это топливо для выброса, но здесь мы видим, как система переходит в критическое состояние из-за изменения физических свойств самой смеси", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Оказалось, что при небольших извержениях пузырьки в магме действительно присутствуют в избытке. Но перед катастрофическим взрывом, произошедшим 86 000 лет назад, химические следы газа внезапно обрываются. Словно кто-то "выключил" шипение перед тем, как разнести всё вокруг в щепки. Это заставляет пересмотреть механизмы, которые мы считали незыблемыми.

Апатит: геологический "черный ящик" магматической камеры

Как заглянуть в ад под землей, не расплавив оборудование? Ученые используют кристаллы апатита. Этот минерал работает как флешка: в процессе роста он фиксирует хлор и фтор — летучие элементы, которые обожают превращаться в газ. Если кристалл "хватает" много этих веществ, значит, магма была спокойной. Если их мало — газ ушел в пузырьки. Дополнительно апатит записывает концентрацию магния, фиксируя изменения температуры и состава системы со временем.

Индикатор Что сообщает ученым Хлор и Фтор в апатите Была ли магма насыщена газом или он уже выделился в пузырьки Содержание магния Динамика "старения" и обновления магмы новыми порциями из глубин

Франциска Келлер обнаружила поразительное отличие: в образцах извержения 5000-летней давности апатит кричит о наличии пузырьков. А вот в породах супер-извержения (того, что стерло бы половину современной инфраструктуры) следы газа исчезают. Пузырьки не просто перестали расти — они начали поглощаться обратно в расплав.

Сжимаемость против объема: как рождается супервзрыв

Физика процесса проста и пугающа. Когда в магме много пузырьков, она становится "мягкой" и сжимаемой, как губка. Вы можете вкачивать в камеру новую порцию расплава снизу, и система просто немного сожмется, "сглаживая" давление. Но если пузырьки растворяются обратно, жидкость становится несжимаемой сталью. Любой новый приток магмы в замкнутый котел тут же взвинчивает давление до небес.

"Вулканические системы — это всегда баланс напряжений. Если мы убираем демпфер, которым являются пузырьки газа, любая подвижка плит или приток тепла бьет по конструкции без амортизации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Это открытие объясняет, почему некоторые исполины взрываются внезапно, не подавая классических сигналов о "раздувании" горы из-за газа. Магма просто теряет способность сопротивляться внутреннему напору, становясь жесткой и хрупкой ловушкой. Аналогичные процессы могут происходить и при резком охлаждении, когда климатические изменения влияют на баланс температур в верхних слоях коры.

От спящих гигантов до прогнозов: что ждет вулканологию

Традиционные методы мониторинга часто заточены на поиск признаков дегазации. Но исследование Асо показывает: мы можем смотреть не в ту сторону. Если для супервулканов критическим фактором является реабсорбция газа, то предвестники извержения будут выглядеть совсем иначе. Келлер уверена, что такие "спящие" системы требуют индивидуального подхода, отличного от активных вулканов вроде тех, что в Исландии.

"Нам нужно понимать, как ведут себя минералы под экстремальным давлением. Любая ошибка в расчетах геологических архивов может стоить нам точности прогноза для миллионов людей", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Пока научное сообщество переваривает статью в Nature Communications, Келлер собирается проверить свою теорию на других гигантах. Если гипотеза подтвердится, человечество получит новый ключ к пониманию того, как и когда проснутся монстры, способные изменить состав земной атмосферы за считанные часы. Наука о вулканах перестает быть "изучением бутылки" и превращается в сложную механику сжимаемых сред.

Ответы на популярные вопросы о вулканах

Почему пузырьки газа считались главной причиной извержений?

Газ легче магмы. При подъеме он расширяется, увеличивая объем смеси в сотни раз. Это создает огромное давление, которое буквально разрывает жерло вулкана, как пар в перегретом котле.

Что заставляет пузырьки поглощаться обратно в магму?

Обычно это происходит при резком увеличении давления со стороны новой магмы, поступающей снизу, или при определенных химических изменениях в составе расплава, которые делают его "голодным" до растворенных газов.

Почему супервулканы опаснее обычных?

Они выбрасывают более 1000 кубических километров материала. Такие события могут вызвать вулканическую зиму, полностью меняя жизнь на планете, в отличие от локальных извержений.

Как апатит помогает предсказывать извержения сегодня?

Сам кристалл не предсказывает будущее, но изучение его слоев позволяет понять, какие именно процессы (нагрев, дегазация или сжатие) предшествовали взрывам в прошлом, что помогает настраивать датчики мониторинга.

Читайте также