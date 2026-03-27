Нейронная магистраль в черепе: мозг профи не видит разницы между мыслью и действием

Наука

Спидкуберы — это люди, которые превратили обычную игрушку из 80-х в спортивный снаряд. Они щелкают пластмассовыми гранями так быстро, что глаз не успевает зафиксировать движение. Но, как выяснили ученые из Ольборгского университета, настоящие чудеса происходят не в пальцах, а в черепной коробке. Исследование, опубликованное в Experimental Brain Research (EBR), доказывает: профи собирают кубик Рубика дважды. Первый раз — полностью в уме, еще до того, как коснутся первой грани. Причем мозг в обоих случаях работает по одной и той же "программе".

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мозг человека

Нейронный дубляж: как мозг копирует сам себя

Для эксперимента отобрали 13 профи, которые "закрывают" головоломку в среднем за 17 секунд. С помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) исследователи заглянули под "капот" их когнитивных процессов. Сначала атлетов мучили тестами на память, пространственное мышление и биологические пределы моторики. Затем наступил момент истины: 15 секунд на осмотр перемешанного кубика и мгновенная сборка. Оказалось, что электрические импульсы в фазе планирования и в фазе реального кручения почти идентичны. Мозг не делает различий между воображаемым действием и реальностью.

"Это классический пример формирования устойчивого нейронного паттерна. Мозг экстремально оптимизирует ресурсы, создавая единую 'магистраль' для мысли и действия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Синхронность поражает. Зоны, отвечающие за кратковременную память, визуальную обработку и мелкую моторику, работают в жесткой сцепке. Это похоже на оркестр, который играет симфонию без дирижера, потому что каждый музыкант знает партию на уровне инстинкта. У обычного человека попытка одновременно считать сложный алгоритм и быстро двигать руками вызывает "зависание" системы. У спидкуберов эти процессы сливаются в один поток. Это почти так же невероятно, как космический сигнал из другой галактики — мощно, четко и без лишних помех.

Связь затылка и кончиков пальцев

Исследователи копнули глубже и нашли прямые корреляции между отдельными участками мозга и качеством сборки. Затылочная доля, наш визуальный центр, напрямую "рулит" четкостью движений. Если здесь всё в порядке, пальцы не промахиваются мимо граней. Тем временем височные области берут на себя стратегическое планирование. Если провести аналогию с техникой, то затылок — это видеокарта, а виски — центральный процессор. У мастеров этот "компьютер" настроен идеально.

Зона мозга Функция в спидкубинге
Затылочная доля Визуальный контроль и точность манипуляций
Височная область Планирование последовательности ходов
Двигательная кора Мгновенное исполнение алгоритмов

"С точки зрения биофизики мы видим предельную проводимость нервных путей. Сигнал от визуального образа к моторному акту проходит практически без задержек", — отметил в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

От кубика к лечению: зачем это науке

Несмотря на крутые цифры, ученые осторожничают. Выборка была специфической: только мужчины и только опытные игроки. Контрольной группы новичков не было, так что сравнить "гениев" с "простыми смертными" пока не удалось. Тем не менее, это фундамент для понимания того, как интенсивное обучение меняет архитектуру мозга. Это не просто игра — это хакинг собственной биологии, сравнимый с тем, как Земля меняет ритм своего вращения под воздействием глобальных факторов.

Конечная цель исследователей благородна. Поняв механику успеха спидкуберов, можно создать новые методики тренировок для детей с задержками развития или для восстановления людей после тяжелых неврологических травм. Если мы научимся "прошивать" такие же эффективные пути в поврежденном мозгу, это станет настоящим прорывом в реабилитации. Ведь если мозг может научиться собирать кубик за 17 секунд, он может научиться и заново управлять телом.

"Такие исследования важны для понимания пластичности мозга. Мы видим, как регулярная практика превращает хаотичные попытки в четкий алгоритм на уровне нейронов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Правда ли, что спидкуберы видят кубик иначе?

Да, их мозг воспринимает не отдельные цвета, а готовые паттерны и формулы. Это напоминает чтение слов вместо отдельных букв.

Можно ли развить такие способности в любом возрасте?

Мозг сохраняет пластичность долго, но лучшие результаты показывают те, кто начал тренировки в детстве, когда нейронные связи формируются активнее.

Помогает ли сборка кубика в повседневной жизни?

Улучшается пространственное мышление, концентрация и скорость принятия решений в стрессовых ситуациях.

Связана ли скорость сборки с уровнем IQ?

Прямой связи нет, но высокий интеллект помогает быстрее освоить сложные алгоритмы — их в продвинутых методиках сотни.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биофизик Алексей Корнилов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
