Космический бильярд отменяется: огромный магнит планирует разобрать астероид на запчасти

Представьте, что к Земле несется огромная груда космического щебня. Традиционный план — врезаться в нее со всей дури, как в бильярдный шар. Но физика говорит: плохая затея. Вместо одного большого камня вы получите тысячу мелких осколков, которые погубят планету быстрее. Гюнтер Клетчка из Университета Аляски предложил хулиганский, но изящный метод: не бить астероид, а "разворовать" его по кусочкам с помощью гигантского магнита.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Астероид у Земли

Метод NOVA: Магнитная ловушка для скал

Концепция получила название NOVA (бесконтактная коррекция орбитальной скорости). Суть проста: берем космический аппарат, монтируем на него катушку из сверхпроводящей проволоки диаметром 20 метров и запускаем туда ток от ядерного реактора. Получается мощнейший электромагнит. Этот девайс зависает в 10-15 метрах от астероида и начинает тянуть на себя железо, которое содержится в недрах космического странника.

"Идея использовать магнитное поле вместо грубой силы выглядит логичной, когда речь идет о рыхлых структурах. Мы не просто толкаем объект, мы меняем его массу и центр тяжести постепенно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Главная фишка NOVA — постепенность. Аппарат буквально выдергивает отдельные камни из астероида и фиксирует их в центре своей катушки. С каждым новым захваченным фрагментом масса нашего "тягача" растет, а его магнитное поле усиливается. Мы превращаем сам аппарат во второй астероид, но полностью подконтрольный нам. Это почти как лепить снежок, только в вакууме и при помощи фундаментальных сил природы.

Почему удар — это ошибка

Многие думают, что астероид — это монолитная глыба. На деле большинство из них — "груды обломков". Это куча камней, которые едва держатся вместе за счет микроскопической гравитации. Если ударить по такой куче кинетическим тараном, она просто рассыплется на "картечь". Клетчка сравнивает это с попыткой протаранить одну лодку в плотном скоплении судов — эффект будет непредсказуемым.

Параметр Кинетический удар Метод NOVA (Магнит) Воздействие Мгновенный мощный толчок Медленное перетягивание массы Риск разрушения Высокий (создание осколков) Нулевой (контролируемый разбор) Тип цели Монолитные объекты Груды обломков и пористые тела

Для расчетов ученый взял астероид 2024 YR4. Это малютка диаметром 70 метров. В 2032 году он пролетит мимо нас, но если бы он целился в Землю, NOVA справилась бы с ним за 170 дней непрерывной "магнитной рыбалки". Подобные технологии важны, ведь даже малые изменения в распределении массы могут спасти цивилизацию, как это случалось в истории, когда извержение вулкана Тоба заставило людей искать пути выживания.

Железо, реакторы и 170 дней работы

Конечно, есть нюансы. Чтобы магнит работал, в астероиде должно быть железо. Клетчка уверен, что его там хватит — большинство небесных тел содержат металлы. Вторая проблема — удержать ядерный реактор на расстоянии вытянутой руки от астероида в течение полугода. Это ювелирная работа для навигационных систем, почти такая же тонкая, как изучение ДНК Николая II для восстановления исторической правды.

"Маневрирование вблизи малых тел — это всегда риск. Гравитация там слабая, но неоднородная. Одно неверное движение, и аппарат врежется в цель, превратившись в тот самый бесполезный кинетический ударник", — отметил в разговоре с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Несмотря на сложности, метод NOVA обещает стать "тихим" щитом Земли. Мы не взрываем опасные объекты, не плодим мусор. Мы просто берем природу за её же магнитные рычаги. Это так же фундаментально, как гипотеза о том, что вязкая жидкость стала основой всего сущего после Большого взрыва.

"Космос полон железа, это факт. Но нам нужно точно знать состав конкретной угрозы. Если астероид окажется "чистым" льдом, магнит будет бесполезен, как выключенный фонарик в пещере", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы об отклонении астероидов

Почему нельзя просто взорвать астероид ядерной бомбой?

Взрыв превратит одну пулю в облако шрапнели. Площадь поражения вырастет, и вместо одного локального падения мы получим глобальную катастрофу с "огненным дождем" по всей планете.

Где взять энергию для такого гигантского магнита?

Единственный реалистичный вариант — компактный ядерный реактор деления. Солнечные панели на таком расстоянии от Солнца или при маневрах в тени астероида не дадут нужной мощности.

Что если в астероиде нет железа?

Это слабое место метода NOVA. Если объект состоит из чистого льда или углерода, магнит на него не подействует. В таком случае придется использовать гравитационные тягачи или лазерное испарение.

Безопасен ли сам магнитный аппарат для Земли?

Да, поскольку его орбита и масса полностью контролируются ускорителями. Мы фактически создаем управляемую малую луну из обломков астероида, которую потом можно безопасно увести в сторону.

Читайте также