Оплатили по QR-коду и лишились денег: как распознать фишинг до того, как попались на удочку

Поддельный QR-код можно распознать по просьбе перевести деньги напрямую на карту или счет вместо перехода в официальное приложение или на проверенный сервис. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал специалист по информационной безопасности, эксперт по кибербезопасности Дмитрий Артимович.

Киберэксперт отметил, что мошеннические QR-коды часто маскируются под привычные сервисы, например аренду электросамокатов. При этом вместо перехода в официальное приложение пользователю предлагают сразу оплатить услугу переводом на неизвестный счет. Такая схема должна насторожить, особенно если ранее сервис работал через приложение.

"Если вы наводите камеру на QR-код и вместо перехода в официальное приложение вам предлагают сразу перевести деньги на какой-то счет, это должно вызывать вопросы. Сервисы электросамокатов работают через приложения, где списание происходит автоматически за время использования. А когда появляется просто перевод на карту или счет, это уже признак фишинга. В нормальной ситуации должен открываться именно сервис, а не сторонний платеж", — пояснил Артимович.

Он добавил, что риски сохраняются и в бытовых ситуациях, например при оплате товаров или переводах по просьбе знакомых. По его словам, важно понимать, кому именно отправляются деньги, и проверять соответствие реквизитов. Особую осторожность следует проявлять, если QR-код присылают в мессенджерах с просьбой срочно оплатить что-либо.

"Если вам присылают QR-код и просят срочно перевести деньги, например на какие-то нужды, это почти всегда мошенничество. Нужно понимать, кому вы платите, и быть уверенным, что это именно тот человек или компания. Если вы заказываете услугу через сайт, а потом вам присылают код, ведущий на частное лицо, это уже повод задуматься. В нормальной ситуации должны быть прозрачные реквизиты, чеки и подтверждение оплаты", — заключил специалист.