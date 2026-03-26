Космический суп на плите мироздания: вязкая жидкость стала основой рождения всего вокруг

Вселенная начиналась не со взрыва петарды, а с кастрюли очень плотного супа. В первые мгновения после Большого взрыва мир представлял собой кипящий океан из кварков и глюонов. Из этого "бульона" позже выварились водород, гелий, звезды и, в конечном счете, — мы с вами. Ученые долго гадали: был ли этот первичный хаос газом или чем-то иным. Новые данные из ЦЕРН ставят точку: раннее мироздание вело себя как настоящая жидкость.

Фото: freepik is licensed under public domain Вселенная

Микро-космос в ускорителе: как догнать Большой взрыв

Понять природу ранней Вселенной на бумаге почти невозможно. Это все равно что пытаться вычислить вкус борща, глядя на формулу молекулы воды. Теоретические расчеты и соотношение газов дают лишь общую картину. На Земле просто нет веществ с такой чудовищной плотностью и температурой. Единственный выход — воссоздать эти условия искусственно, столкнув частицы в коллайдере.

"Столкновение тяжелых ионов на скоростях, близких к световым, порождает кварк-глюонную плазму всего на долю секунды. Мы не видим её прямо, но изучаем каскад разлетающихся частиц, словно брызги воды после падения камня", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи в ЦЕРН сосредоточились на Z-бозонах. Это тяжелые частицы, переносящие слабое взаимодействие, своего рода кузены фотонов. Наблюдая за их поведением, физики сравнивали результаты с математическими моделями. Проверка показала: плазма — это не хаотичный газ, а высокоорганизованная "жидкая" структура.

Логика капли: почему плазма — это не газ

Доказательством "жидкостности" стали волновые следы. Представьте, что вы проводите пальцем по воде — за ним тянутся характерные волны. Если сделать то же самое в песочнице, песчинки просто полетят в стороны, не создавая единого волнового фронта. В кварк-глюонной плазме обнаружили именно такие колебания, типичные для текучих сред.

Характеристика Поведение плазмы Агрегатное состояние Ведет себя как идеальная жидкость с низкой вязкостью. Реакция на движение Формирует волновые следы и ударные волны.

Это открытие меняет наше представление о "прошивке" мироздания. Если Вселенная была жидкой, то все процессы в ней — от рождения первых атомов до распределения материи — диктовались законами гидродинамики. Древняя архитектура космоса могла зависеть от вязкости этого первородного супа так же сильно, как ДНК растений зависит от стабильности своего кода.

"Жидкая природа среды означает, что ударные волны в ней распространялись плавно. Это напрямую влияло на то, как кучковалась материя, создавая будущие галактики", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

От супа к галактикам: последствия текучести

Почему нам не все равно, чем была Вселенная 13 миллиардов лет назад? Потому что тип среды определяет правила игры. Ударные волны в жидкостях, газах и твердых телах работают по-разному. В жидкой Вселенной "зародыши" галактик и черных дыр формировались под влиянием течений и завихрений. Это как если бы вы пытались предсказать форму льда, зная, как двигалась вода перед замерзанием.

Дальнейшая цель ученых — измерить "вязкость" этого бульона. Насколько он был густым? Как быстро в нем затухали волны? Ответы на эти вопросы позволят уточнить геофизические и космологические модели, описывающие эволюцию всего сущего. Мы буквально пытаемся измерить плотность киселя, из которого выпали в осадок целые звездные скопления.

"Изучение таких фундаментальных свойств материи позволяет понять, почему наш мир выглядит именно так, а не иначе. Любое изменение вязкости плазмы в начале времен могло привести к тому, что звезды никогда бы не зажглись", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о ранней Вселенной

Почему Вселенную называют "бульоном"?

Это метафора для смеси кварков и глюонов, которые еще не собрались в протоны и нейтроны. Материя была настолько горячей, что частицы "плавали" в свободном состоянии, создавая однородную горячую массу.

Что такое кварк-глюонная плазма?

Это экстремальное состояние материи, где субатомные частицы не связаны друг с другом. В обычной жизни кварки заперты внутри ядер, но в плазме они перемещаются свободно.

Как жидкость может превратиться в звезды?

По мере остывания Вселенной "жидкость" густела, частицы объединялись в атомы. Под действием гравитации скопления этих атомов сжимались, пока не запустились термоядерные реакции.

Поможет ли это в поиске темной материи?

Понимание динамики плазмы помогает уточнить, как распределялась вся масса во Вселенной. Это сужает круг поисков для загадочных частиц, которые мы называем темной материей.

Читайте также