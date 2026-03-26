Марс ведет себя как фигурист, который внезапно решил ускориться в финале программы. Планета вращается все быстрее, сокращая каждые сутки на 70 микросекунд в год. Долгое время это списывали на капризы атмосферы или ледяных шапок, но данные миссии InSight перевернули игру. Виновником оказался регион Тарсис — гигантский прыщ на теле планеты, под которым копошится нечто горячее и очень легкое.
Тарсис — это вулканический Исполин протяженностью 6000 километров. Здесь высятся величайшие горы Солнечной системы. На Земле тектоника плит постоянно двигает кору, распределяя лаву по разным точкам. На Марсе коры монолитна, поэтому извержения в одной зоне миллиарды лет наслаивали породу друг на друга. Но компьютерное моделирование показало: одними поверхностными горами странности региона не объяснить. Под корой обнаружили огромный шлейф — «аномалию отрицательной массы».
"Этот легкий материал, поднимаясь из глубин, буквально бьет в литосферу изнутри. Он плавит породу, создает очаги, которые потом прорываются на поверхность грандиозными вулканами. Это не просто мертвый камень, а работающая машина", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Представьте, что вы крутитесь в офисном кресле с тяжелыми книгами в руках. Прижмете их к груди — скорость вращения резко возрастет. Марс делает то же самое. Всплывающий под Тарсисом «пузырь» менее плотной породы выталкивает более тяжелые массы мантии вглубь планеты. Поскольку Тарсис расположен в районе экватора, перемещение тяжелых масс ближе к оси вращения заставляет всю планету ускоряться. Это чистая астрофизика в масштабе целого мира.
|Параметр
|Марсианская реальность
|Ускорение суток
|~70 микросекунд в год
|Толщина литосферы
|Около 500 километров
|Главная аномалия
|Регион Тарсис (6000 км)
"Любое перераспределение массы внутри вращающегося тела меняет его момент инерции. Для Марса это означает, что его недра до сих пор пластичны и подвижны, несмотря на малый размер планеты", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.
Считалось, что маленькие каменистые миры остывают быстро. Марс вдвое меньше Земли, он должен был превратиться в холодный булыжник еще в эпоху древних вымираний. Но наличие активного шлейфа в мантии доказывает: энергия внутри планеты все еще бурлит. Это заставляет ученых пересмотреть сроки жизни планет. Красный мир оказался гораздо живучее и интереснее, чем сухая пустыня, видимая в телескопы.
"Мы привыкли думать о Марсе как о геологическом трупе. Однако данные InSight показывают сердцебиение. Если мантия движется, значит, тепловой двигатель планеты еще работает, ломая наши представления об эволюции планет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.
Исследование мантии напоминает вскрытие подводных артефактов: за привычной оболочкой скрывается сложная структура. Объединив данные о поверхности и внутреннем строении, человечество наконец начнет распутывать историю Марса, которая началась на красной почве миллиарды лет назад и продолжается прямо сейчас, сокращая микросекунды марсианского времени.
Причиной считается перемещение масс внутри планеты. Менее плотные «пузыри» в мантии поднимаются вверх, заставляя более тяжелые слои опускаться ближе к оси вращения, что ускоряет вращение по закону сохранения момента импульса.
Это посадочный аппарат NASA, который изучал внутреннее строение Красной планеты с помощью сейсмометра. Он позволил точно измерить толщину коры и зафиксировать «марсотрясения».
Обнаружение активного мантийного шлейфа указывает на то, что под корой все еще есть расплавленная порода. Это делает будущую вулканическую активность гипотетически возможной.
На повседневную жизнь это не влияет — речь идет о долях миллисекунд. Однако для ученых это ключ к пониманию того, как планета распределяет тепло и эволюционирует.
Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.