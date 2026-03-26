Марс ускоряет бег: планета вращается быстрее из-за гигантской аномалии в своих недрах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наука

Марс ведет себя как фигурист, который внезапно решил ускориться в финале программы. Планета вращается все быстрее, сокращая каждые сутки на 70 микросекунд в год. Долгое время это списывали на капризы атмосферы или ледяных шапок, но данные миссии InSight перевернули игру. Виновником оказался регион Тарсис — гигантский прыщ на теле планеты, под которым копошится нечто горячее и очень легкое.

Планета Марс
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тайна региона Тарсис: почему одна сторона тяжелее?

Тарсис — это вулканический Исполин протяженностью 6000 километров. Здесь высятся величайшие горы Солнечной системы. На Земле тектоника плит постоянно двигает кору, распределяя лаву по разным точкам. На Марсе коры монолитна, поэтому извержения в одной зоне миллиарды лет наслаивали породу друг на друга. Но компьютерное моделирование показало: одними поверхностными горами странности региона не объяснить. Под корой обнаружили огромный шлейф — «аномалию отрицательной массы».

"Этот легкий материал, поднимаясь из глубин, буквально бьет в литосферу изнутри. Он плавит породу, создает очаги, которые потом прорываются на поверхность грандиозными вулканами. Это не просто мертвый камень, а работающая машина", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Эффект офисного кресла: как «пузырь» в мантии крутит планету

Представьте, что вы крутитесь в офисном кресле с тяжелыми книгами в руках. Прижмете их к груди — скорость вращения резко возрастет. Марс делает то же самое. Всплывающий под Тарсисом «пузырь» менее плотной породы выталкивает более тяжелые массы мантии вглубь планеты. Поскольку Тарсис расположен в районе экватора, перемещение тяжелых масс ближе к оси вращения заставляет всю планету ускоряться. Это чистая астрофизика в масштабе целого мира.

Параметр Марсианская реальность
Ускорение суток ~70 микросекунд в год
Толщина литосферы Около 500 километров
Главная аномалия Регион Тарсис (6000 км)

"Любое перераспределение массы внутри вращающегося тела меняет его момент инерции. Для Марса это означает, что его недра до сих пор пластичны и подвижны, несмотря на малый размер планеты", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Геологическое бессмертие: Марс отказывается остывать

Считалось, что маленькие каменистые миры остывают быстро. Марс вдвое меньше Земли, он должен был превратиться в холодный булыжник еще в эпоху древних вымираний. Но наличие активного шлейфа в мантии доказывает: энергия внутри планеты все еще бурлит. Это заставляет ученых пересмотреть сроки жизни планет. Красный мир оказался гораздо живучее и интереснее, чем сухая пустыня, видимая в телескопы.

"Мы привыкли думать о Марсе как о геологическом трупе. Однако данные InSight показывают сердцебиение. Если мантия движется, значит, тепловой двигатель планеты еще работает, ломая наши представления об эволюции планет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Исследование мантии напоминает вскрытие подводных артефактов: за привычной оболочкой скрывается сложная структура. Объединив данные о поверхности и внутреннем строении, человечество наконец начнет распутывать историю Марса, которая началась на красной почве миллиарды лет назад и продолжается прямо сейчас, сокращая микросекунды марсианского времени.

Ответы на популярные вопросы о вращении Марса

Почему Марс вращается быстрее?

Причиной считается перемещение масс внутри планеты. Менее плотные «пузыри» в мантии поднимаются вверх, заставляя более тяжелые слои опускаться ближе к оси вращения, что ускоряет вращение по закону сохранения момента импульса.

Что такое миссия InSight?

Это посадочный аппарат NASA, который изучал внутреннее строение Красной планеты с помощью сейсмометра. Он позволил точно измерить толщину коры и зафиксировать «марсотрясения».

Может ли Тарсис снова начать извергаться?

Обнаружение активного мантийного шлейфа указывает на то, что под корой все еще есть расплавленная порода. Это делает будущую вулканическую активность гипотетически возможной.

Как изменение скорости вращения влияет на планету?

На повседневную жизнь это не влияет — речь идет о долях миллисекунд. Однако для ученых это ключ к пониманию того, как планета распределяет тепло и эволюционирует.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, геолог Алексей Трофимов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.