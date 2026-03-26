Представьте, что на ваш уютный мир высыпали тонны пепла, а небо затянуло серой хмарью на годы. Именно это произошло 74 000 лет назад, когда на Суматре рванул супервулкан Тоба. Считалось, что это был финал для человечества — "бутылочное горлышко", сквозь которое проскочили лишь единицы.
Но свежие данные из Эфиопии показывают: наши предки не просто выжили, они устроили мастер-класс по адаптации, буквально сменив меню с лесных деликатесов на речной фастфуд.
В поселении Шинфа-Метема 1 археологи нашли не золото, а кое-что покруче — криптотефру. Это микроскопические осколки вулканического стекла. Химический "паспорт" этих крошек подтвердил: они прилетели с острова Суматра. Извержение Тоба было настолько мощным, что пыль накрыла планету, превратив цветущие ландшафты в суровые пустоши. Анализ скорлупы страусиных яиц (древний аналог метеостанции) показал, что засуха наступила мгновенно — буквально от одного сезона кладки к другому.
"Такие резкие изменения климата обычно ведут к коллапсу экосистем, но люди в Шинфа-Метема проявили феноменальную гибкость", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Когда засуха убивает саванну, антилопы уходят. Казалось бы, охотникам пора собирать вещи. Но люди в Эфиопии решили иначе. До катастрофы рыба в их рационе занимала скромные 14%. После извержения, когда реки начали пересыхать, превращаясь в цепочки изолированных луж, доля рыбы в меню подскочила до 52%. Ловить добычу, запертую в мелеющих водоемах, оказалось проще, чем бегать за редкой дичью по пыльным холмам.
|Показатель
|До извержения Тоба
|После извержения Тоба
|Доля рыбы в рационе
|14%
|52%
|Осадки и влажность
|Умеренная норма
|Экстремальная засуха
Эти люди не просто выживали — они готовили. Обугленные кости со следами разрезов говорят о том, что еду обрабатывали на контролируемом огне. Это была не паника, а выверенная стратегия поведения в условиях дефицита. Подобная адаптивность напоминает обитателей экстремальных сред, таких как существа в пустыне Атакама, умеющие "замирать" до лучших времен.
Среди артефактов Шинфа-Метема 1 выделяются крошечные симметричные наконечники. Антрополог Джон Каппельман из UT Austin уверен: это древнейшие свидетельства использования лука и стрел. Когда крупная добыча исчезает, точность становится важнее грубой силы. Метательные снаряды позволяли охотиться на мелких и быстрых животных, снижая риски для самого охотника. Это технологический скачок, который произошел не "благодаря" процветанию, а "вопреки" лишениям.
"Развитие инструментов в такие периоды доказывает: антропогенное влияние на среду началось с умения подстраиваться под её капризы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.
Долгое время считалось, что люди мигрировали из Африки только в "зеленые" периоды, когда дожди превращали пустыни в парки. История Шинфа-Метема 1 ломает этот стереотип. Засуха превращала реки в пунктирные линии из ям с водой. Люди двигались от одного такого "колодца" к другому. Это были короткие прыжки, которые в итоге могли увести группы на огромные расстояния от родины. Пустыня не была стеной — она была ситом, через которое проходили самые изобретательные.
"Миграция вдоль русел рек — это классический сценарий поиска ресурсов, актуальный даже сегодня при авариях на сетях", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по водоснабжению Андрей Савельев.
Пока одни регионы планеты превращались в адское одеяло, наши предки в Эфиопии переписывали правила игры. Они доказали, что человечество — это вид, который процветает в переменах. Возможно, именно умение переключаться с антилопы на сома сделало нас хозяевами планеты, способными выжить даже там, где океан кажется мертвой зоной.
С помощью микроскопических частиц вулканического стекла (криптотефры), найденных в слоях почвы вместе с орудиями труда. Химический состав стекла совпал с составом пепла Тоба.
Они адаптировались к изменениям. Вместо долгого перехода по открытой засушливой местности, люди перешли на добычу рыбы в мелеющих речных водоемах.
Археологи нашли наконечники, форма и повреждения которых характерны для метательных снарядов. Это отодвигает дату возможного появления лука в этом регионе до 74 000 лет назад.
Прямых доказательств нет. Вероятно, это была группа, демонстрировавшая аналогичное поведение, но основная волна миграции могла произойти позже и от других популяций.
Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.