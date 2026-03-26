Мир в пепле и тьме: как древние люди превратили смертельную катастрофу в трамплин для развития
Роботы вместо людей: как новые алгоритмы избавляют города от проблем с миграцией
Смертельный авось: почему вялость питомца после прогулки в марте — повод бежать к ветеринару
Больше никакой стерильной тоски: в мурманской детской больнице завершилось необычное визуальное обновление
Четыре колеса по цене квартиры: средний чек на машину в России пробил очередную отметку
Калории под контролем — а обмен веществ дает сбой: причина кроется не в количестве еды
Тренировки впустую: ошибки в базовых упражнениях, которые незаметно разрушают суставы
68 грантов в одни руки: Красноярск забирает сотни миллионов на космос и борьбу с раком
40 литров риска: в Томске придорожный сервис променял честное имя на бутылки из подполья

Каменный великан заговорил: древний дольмен Менга раскрыл тайну захоронения двух чужеземцев

Наука

Представьте себе гигантский каменный лекторий, построенный почти шесть тысяч лет назад. Это дольмен Менга в Испании — мегалитический мастодонт, рядом с которым Стоунхендж кажется младшим братом. Археологи привыкли искать здесь следы неолитических вождей, но свежее исследование в Journal of Archaeological Science подкинуло физикам и историкам настоящий генетический детектив.

Древнее захоронение в горах
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Древнее захоронение в горах

В глубокой древности, у самого входа в камеру, нашли двоих мужчин из раннего Средневековья. Один из них оказался ходячей картой Средиземноморья: его ДНК — это коктейль из генов Европы и Северной Африки.

Генетический пазл: когда море не преграда

Марина Сильва из Хаддерсфилдского университета буквально выцарапывала информацию из того, что осталось от клеток одного из погребенных. Время и влага — плохие союзники археолога. Из всей массы материала пригодным оказался лишь один процент человеческой ДНК. Но физика пришла на помощь: метод "обогащения SNP" позволил выцепить ключевые маркеры. Результат ошеломил. По отцовской линии мужчина выглядел как типичный европеец, а по материнской — был тесно связан с жителями Северной Африки и Восточного Средиземноморья.

"Генетика — это не паспорт и не религия, а история перемещений. Мы видим, как в Средние века миграционные потоки через Гибралтар превращали Иберию в плавильный котел, где метаболизм истории работал на сверхскоростях", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Две уникальные мутации в митохондриальной ДНК (той, что идет от мамы) прямо указывают на родство с современными мозабитами из Алжира. Это не просто "случайный прохожий". Это человек, чьи предки веками курсировали между континентами, стирая границы, которые мы сегодня считаем незыблемыми. Вторая могила оказалась менее разговорчивой — там ДНК разрушилась настолько, что подтвердить родство мужчин не удалось.

Параметр Результаты исследования
Период захоронения VIII-XI века н. э. (Аль-Андалус)
Возраст умерших Оба старше 45 лет
Разрыв во времени Около 190 лет между погребениями
Происхождение (ДНК) Смешанное: Европа, Сев. Африка, Левант

Инженерное чудо Менги и средневековый "ребрендинг"

Сам дольмен Менга — это триумф доисторического сопромата. Построенный за 3700 лет до нашей эры, он представляет собой огромную камеру из камней-мегалитов. Это был масштабный проект, требовавший от древних строителей понимания нагрузок и геологии. Место настолько монументальное, что даже спустя четыре тысячи лет средневековые жители Иберии воспринимали его как священное. Они не просто нашли груду камней — они выбрали этот объект для ритуала.

"Древние сооружения в сельской местности часто становились центрами народных обрядов, игнорируя официальную смену религий. Для людей того времени Менга была не просто могилой, а своего рода порталом в прошлое", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк Игорь Власов.

Радиоуглеродный анализ показал, что между двумя захоронениями прошло почти два века. Это значит, что Менга не была разовым кладбищем "по случаю". Место сохраняло статус "особого" на протяжении поколений. Мужчин положили лицом вниз, выровняв их тела по оси дольмена. И хотя такая поза напоминает ранние исламские практики, ориентация тел не совпадает с типичными мусульманскими кладбищами того региона. Это был какой-то свой, особенный обряд, замешанный на местных традициях.

Почему их похоронили именно здесь?

Ученые предполагают, что в Средние века дольмен мог служить "марабутом" — сельской святыней или жилищем отшельника. Это место, где старые камни обретали новый смысл. Представьте: вокруг меняются короли, языки и боги, а огромная каменная гробница стоит непоколебимо. Это внушает благоговение даже сегодня, а в XI веке такое зрелище могло казаться магическим. Отсутствие богатых даров в могилах говорит о том, что статус места был важнее золота. Как и существа, пережившие века в трещинах скал, память о святости Менги пробилась сквозь толщу тысячелетий.

"Погребение лицом вниз часто интерпретируется как знак смирения или особого покаяния, но в контексте древнего дольмена это скорее указывает на попытку 'привязать' покойного к духу этого места", — отметил в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Границы возможного: что скрывает разрушенная ДНК

Работа с поврежденным геномом — это как попытка прочитать книгу, которую полгода жевал лунный грунт. Исследователи получили 72,5 тысячи генетических маркеров от одного человека и всего 9 тысяч от другого. Этого достаточно, чтобы увидеть широкие мазки картины — регионы происхождения, но мало, чтобы разглядеть детали. Гены не расскажут, на каком языке говорили эти люди и в какого бога верили по-настоящему. Физическая реальность камня и кости всегда оставляет место для тайны, которую не в силах раскрыть даже самый точный секвенатор.

Ответы на популярные вопросы о находках в Менге

Почему ДНК так плохо сохранилась?

Южный климат Испании с его перепадами температур и влажности агрессивно разрушает органику. За тысячу лет в костях остается лишь мизерная доля пригодного для анализа материала, остальное — шум и загрязнения.

Кем были эти люди по национальности?

Понятие "национальность" тогда не существовало. Исследование показало генетический микс из иберийских, североафриканских и восточно-средиземноморских корней, что было типично для эпохи Аль-Андалуса.

Почему их похоронили лицом вниз?

Это загадка. В разных культурах это могло означать как глубокое смирение, так и попытку предотвратить "возвращение" мертвеца. В Менге это, вероятно, часть уникального местного культа.

Связано ли это захоронение с исламом?

Косвенно — да, эпоха и некоторые черты обряда указывают на мусульманское влияние. Однако ориентация тел по оси дольмена, а не строго на Мекку, намекает на смешение традиций.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, историк Игорь Власов, антрополог Артём Климов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Экономика и бизнес
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Мир. Новости мира
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Популярное
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Последние материалы
Калории под контролем — а обмен веществ дает сбой: причина кроется не в количестве еды
Тренировки впустую: ошибки в базовых упражнениях, которые незаметно разрушают суставы
68 грантов в одни руки: Красноярск забирает сотни миллионов на космос и борьбу с раком
40 литров риска: в Томске придорожный сервис променял честное имя на бутылки из подполья
Экскурсии сменили правила игры: как новый закон изменит прогулки по историческим местам
Топливо для вечного двигателя: ученые нашли молекулу, которая может замедлить старение клеток
Вместо рассвета — привычная суета: вечерний рейс до Вологды теперь приходит в удобное время
Рубильник вместо уговоров: на Камчатке ввели сверхжесткий режим охоты на неплательщиков
Ловушка предоплаты: в Томске мебельный салон превратил жизнь 35 семей в судебный кошмар
Большой брат на трассе: вологодские дороги охватывает сеть камер с безжалостным алгоритмом
