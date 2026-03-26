Тренировки впустую: ошибки в базовых упражнениях, которые незаметно разрушают суставы
68 грантов в одни руки: Красноярск забирает сотни миллионов на космос и борьбу с раком
40 литров риска: в Томске придорожный сервис променял честное имя на бутылки из подполья
Экскурсии сменили правила игры: как новый закон изменит прогулки по историческим местам
Вместо рассвета — привычная суета: вечерний рейс до Вологды теперь приходит в удобное время
Рубильник вместо уговоров: на Камчатке ввели сверхжесткий режим охоты на неплательщиков
Ловушка предоплаты: в Томске мебельный салон превратил жизнь 35 семей в судебный кошмар
Большой брат на трассе: вологодские дороги охватывает сеть камер с безжалостным алгоритмом
Миллионы в воздух: в Находке вскрыли схему распила оборонного заказа на 18 миллионов

Топливо для вечного двигателя: ученые нашли молекулу, которая может замедлить старение клеток

Наука

Клетки нашего тела — это маленькие электростанции, которые с годами начинают безбожно "коротить". Ученые из Университета Осло и еще двух десятков научных центров выкатили в журнале Nature Aging масштабный разбор полетов о молекуле NAD+. Если вкратце: это топливо для нашего биологического движка. Когда его мало, система начинает гнить.

Искусственный фотосинтез

Память сыплется, мышцы дрябнут, а на горизонте маячат болезни Альцгеймера и Паркинсона. Исследователи уверены: мы научились подливать это масло в огонь жизни, но есть нюансы.

Энергетический кризис внутри нас

Никотинамидадениндинуклеотид (NAD+) — это не просто сложное слово, а главный менеджер по логистике в клетке. Он таскает электроны, чинит ДНК и следит, чтобы метаболизм не превратился в свалку. Проблема в том, что к старости запасы этой молекулы истощаются. Организм переходит в режим жесткой экономии. Мы видим это как климатическую катастрофу локального масштаба внутри сосудов и нейронов. Без NAD+ клетки не могут эффективно сжигать калории и превращать их в энергию.

"Снижение уровня NAD+ - это не просто симптом, это триггер для каскада поломок. Когда уровень падает ниже критической отметки, механизмы самовосстановления тканей буквально отключаются", — отметил в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Витамины на стероидах: как обмануть время

Ученые во всем мире ищут способы "дозаправить" клетки. Самые перспективные кандидаты — прекурсоры NR (никотинамид рибозид) и NMN (никотинамид мононуклеотид). По сути, это архитектурные детали, из которых организм быстро собирает готовый NAD+. Первые тесты на людях дали эффект разорвавшейся бомбы: испытуемые стали бодрее, их мозг заработал четче, а физические нагрузки перестали казаться пыткой. Это напоминает цифровой слух, который находит изъяны в работе сложного механизма еще до его поломки.

Вещество Основной эффект
NR (Никотинамид рибозид) Улучшение метаболического здоровья, поддержка сердца
NMN (Никотинамид мононуклеотид) Повышение выносливости, стимуляция когнитивных функций

Но радоваться рано. Пока это выглядит как золото из космоса - ценно, красиво, но технология производства и долгосрочные последствия еще до конца не изучены. Ученым нужны масштабные и длительные клинические испытания, чтобы понять: не "перегорит" ли двигатель от такого форсажа в долгосрочной перспективе.

"Мы видим явную корреляцию между уровнем этих молекул и скоростью деградации живых систем. Однако химия процесса требует осторожности: избыток стимуляции иногда так же опасен, как и дефицит", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Глобальный альянс против старости

Для прорыва недостаточно усилий одной группы из Осло. Нужна международная коллаборация. Стандарты безопасности должны быть жестче, чем на безлюдном производстве атомной отрасли. Биохакинг выходит из подвалов в высокую науку. Сейчас задача номер один — доказать, что повышение NAD+ не просто "подкрашивает" фасад, а реально латает фундамент нашего здоровья.

"Старение — это сложный физический процесс износа. Использование NAD+ выглядит как попытка заменить изношенные подшипники в биологической машине. Главное — убедиться, что новые детали не вызовут перекос всей системы", — заявил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о NAD+

Можно ли просто купить NAD+ в аптеке и помолодеть?

Чистый NAD+ плохо усваивается при приеме внутрь. Обычно используют его предшественники — NR и NMN, но перед их приемом обязательна консультация с врачом, так как дозировки и риски еще изучаются.

Как питание влияет на уровень этой молекулы?

Продукты, богатые витамином B3 (мясо, рыба, грибы), помогают поддерживать синтез NAD+. Однако с возрастом этого становится недостаточно из-за общего замедления метаболизма.

Правда ли, что физические нагрузки повышают уровень NAD+?

Да, спорт — это естественный стимулятор. Когда мышцы работают, они требуют больше энергии, что заставляет клетку активнее производить молекулы-переносчики.

Безопасны ли добавки с NR и NMN?

В краткосрочных исследованиях они показали хорошую переносимость. Однако долгосрочное влияние на риск развития новообразований пока остается открытым вопросом для большой науки.

Читайте также

Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов, учёный-химик Илья Сафронов, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Садоводство, цветоводство
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Атомный хребет Болгарии спасают от краха: власти пошли на крайние меры в отношении России
Мир. Новости мира
Атомный хребет Болгарии спасают от краха: власти пошли на крайние меры в отношении России
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Популярное
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Последние материалы
Миллиарды против людей: во Владивостоке сопки превращают в фундаменты, не спрашивая хозяев
История отливается в бронзе: Череповец устанавливает памятник, вызывающий споры у горожан
Цифровой гербарий за бешеные деньги: в Магадане цветочные дельцы оставили мужчину с пустым кошельком
Ход конем от энергетиков: мартовские квитанции в Саратовской области станут пустыми для тысяч семей
Месть за отказ кормить Украину даром: ЕС нашёл рычаг давления на Венгрию
Вода из-под крана портит кожу каждый день: эти факторы делают лицо сухим и уставшим
Иммунитет сбился с пути: как врачам удалось дважды перезагрузить систему смертельно больному
Перекопать нельзя оставить: почему ремонт Петрозаводской в Вологде растянули на несколько лет
Нерест без пощады: в Нижегородской области патрули Росгвардии выходят на охоту за хитрыми рыбаками
Пытка бетонной коробкой окончена: эти новые схемы расстановки создают динамику в компактном жилье
