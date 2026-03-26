Топливо для вечного двигателя: ученые нашли молекулу, которая может замедлить старение клеток

Клетки нашего тела — это маленькие электростанции, которые с годами начинают безбожно "коротить". Ученые из Университета Осло и еще двух десятков научных центров выкатили в журнале Nature Aging масштабный разбор полетов о молекуле NAD+. Если вкратце: это топливо для нашего биологического движка. Когда его мало, система начинает гнить.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use

Память сыплется, мышцы дрябнут, а на горизонте маячат болезни Альцгеймера и Паркинсона. Исследователи уверены: мы научились подливать это масло в огонь жизни, но есть нюансы.

Энергетический кризис внутри нас

Никотинамидадениндинуклеотид (NAD+) — это не просто сложное слово, а главный менеджер по логистике в клетке. Он таскает электроны, чинит ДНК и следит, чтобы метаболизм не превратился в свалку. Проблема в том, что к старости запасы этой молекулы истощаются. Организм переходит в режим жесткой экономии. Мы видим это как климатическую катастрофу локального масштаба внутри сосудов и нейронов. Без NAD+ клетки не могут эффективно сжигать калории и превращать их в энергию.

"Снижение уровня NAD+ - это не просто симптом, это триггер для каскада поломок. Когда уровень падает ниже критической отметки, механизмы самовосстановления тканей буквально отключаются", — отметил в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Витамины на стероидах: как обмануть время

Ученые во всем мире ищут способы "дозаправить" клетки. Самые перспективные кандидаты — прекурсоры NR (никотинамид рибозид) и NMN (никотинамид мононуклеотид). По сути, это архитектурные детали, из которых организм быстро собирает готовый NAD+. Первые тесты на людях дали эффект разорвавшейся бомбы: испытуемые стали бодрее, их мозг заработал четче, а физические нагрузки перестали казаться пыткой. Это напоминает цифровой слух, который находит изъяны в работе сложного механизма еще до его поломки.

Вещество Основной эффект NR (Никотинамид рибозид) Улучшение метаболического здоровья, поддержка сердца NMN (Никотинамид мононуклеотид) Повышение выносливости, стимуляция когнитивных функций

Но радоваться рано. Пока это выглядит как золото из космоса - ценно, красиво, но технология производства и долгосрочные последствия еще до конца не изучены. Ученым нужны масштабные и длительные клинические испытания, чтобы понять: не "перегорит" ли двигатель от такого форсажа в долгосрочной перспективе.

"Мы видим явную корреляцию между уровнем этих молекул и скоростью деградации живых систем. Однако химия процесса требует осторожности: избыток стимуляции иногда так же опасен, как и дефицит", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Глобальный альянс против старости

Для прорыва недостаточно усилий одной группы из Осло. Нужна международная коллаборация. Стандарты безопасности должны быть жестче, чем на безлюдном производстве атомной отрасли. Биохакинг выходит из подвалов в высокую науку. Сейчас задача номер один — доказать, что повышение NAD+ не просто "подкрашивает" фасад, а реально латает фундамент нашего здоровья.

"Старение — это сложный физический процесс износа. Использование NAD+ выглядит как попытка заменить изношенные подшипники в биологической машине. Главное — убедиться, что новые детали не вызовут перекос всей системы", — заявил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о NAD+

Можно ли просто купить NAD+ в аптеке и помолодеть?

Чистый NAD+ плохо усваивается при приеме внутрь. Обычно используют его предшественники — NR и NMN, но перед их приемом обязательна консультация с врачом, так как дозировки и риски еще изучаются.

Как питание влияет на уровень этой молекулы?

Продукты, богатые витамином B3 (мясо, рыба, грибы), помогают поддерживать синтез NAD+. Однако с возрастом этого становится недостаточно из-за общего замедления метаболизма.

Правда ли, что физические нагрузки повышают уровень NAD+?

Да, спорт — это естественный стимулятор. Когда мышцы работают, они требуют больше энергии, что заставляет клетку активнее производить молекулы-переносчики.

Безопасны ли добавки с NR и NMN?

В краткосрочных исследованиях они показали хорошую переносимость. Однако долгосрочное влияние на риск развития новообразований пока остается открытым вопросом для большой науки.

