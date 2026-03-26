Эффект фигуристки на планете: как таяние ледников постепенно замедляет вращение Земли

Представьте, что Земля — это балерина, выполняющая бесконечное вращение. Чтобы крутиться быстрее, она прижимает руки к телу. Чтобы замедлиться — раскидывает их в стороны. Прямо сейчас человечество заставляет планету "раскидывать руки". Ледяной щит дал трещину, ледники тают, и колоссальные массы воды стекают с полюсов к экватору. Результат? Планета становится "толще" в талии и начинает вращаться медленнее. Наши сутки официально стали длиннее.

Планета Земля

Эффект фигуристки: как талая вода тормозит Землю

Геологи из Венского университета и Цюрихского технологического института опубликовали в Journal of Geophysical Research: Solid Earth данные, которые заставляют понервничать хронометристов. Из-за перераспределения массы продолжительность дня растет на 1,33 миллисекунды за каждое столетие. Это кажется мелочью, но в масштабах геологического времени — это запредельная скорость изменения механики небесного тела.

"Мы видим, как антропогенное глобальное потепление буквально вмешивается в фундаментальные законы физики. Перенос массы от полюсов к экватору — это физический тормоз для вращения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Раньше главным "тормозом" Земли была Луна. Ее гравитация постепенно отнимает энергию вращения у океанов. Но теперь человек включился в соревнование со спутником. Согласно пессимистичным моделям, к концу XXI века влияние климата на длину дня может составить 2,62 миллисекунды за столетие, что окончательно переплюнет лунное воздействие.

Фораминиферы: крошечные свидетели планетарного сдвига

Как ученые узнали, что происходило с планетой миллионы лет назад? Они использовали "геокриминалистику". Главными свидетелями стали фораминиферы — одноклеточные организмы, которые строят минеральные раковины из морской воды. Эти существа живут в океане более 500 миллионов лет. Каждая найденная окаменелость — это флешка с данными о химическом составе воды и уровне моря прошлых эпох.

Период исследования Динамика вращения 3,6 млн лет назад (поздний плиоцен) Стабильные циклы, обусловленные природными факторами 2 млн лет назад Кратковременный всплеск, сопоставимый с нынешним 2000 — 2020 годы Беспрецедентная скорость замедления из-за таяния льдов

С помощью алгоритмов глубокого обучения и физических моделей диффузии ученые восстановили график колебаний уровня моря за последние 4 миллиона лет. Оказалось, что современная ситуация уникальна. Хотя таяние ледников случалось и раньше, скорость, с которой "фигуристка" Земля сейчас "разводит руки", не имеет аналогов в истории.

"Изменения в распределении водных масс напрямую влияют на геоиду планеты. Это не просто цифры в журнале, это физическое изменение формы Земли", — отметил в разговоре с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Миллисекунды против спутников: почему это не шутки

Казалось бы, лишняя доля секунды в день — лишний повод поспать. Но для технологий это кошмар. Современная спутниковая связь и системы GPS полагаются на атомные часы с точностью до наносекунд. Если вращение Земли рассинхронизируется с эталонным временем, навигация начнет выдавать ошибки в сотни метров. Космические аппараты просто не попадут в нужные точки орбиты.

"Для обывателя лишняя миллисекунда незаметна. Но для информационных систем это критический сдвиг. Нам придется регулярно корректировать мировое время, что повышает риски программных сбоев", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Человечество доказало, что может менять механику целой планеты. К сожалению, этот "научный триумф" — побочный эффект кризиса. Мы не просто нагреваем атмосферу, мы меняем ритм танца Земли в космосе, делая рабочий день чуть длиннее, а работу орбитальных систем — опаснее.

Ответы на популярные вопросы о вращении Земли

Как именно таяние льда замедляет планету?

Лед на полюсах находится близко к оси вращения. Когда он тает, вода перемещается к экватору, то есть дальше от оси. Согласно закону сохранения момента импульса, при удалении массы от центра вращения объект замедляется. Это чистая механика.

Может ли день увеличиться до 25 часов?

В теории — да, но на это потребуются миллионы лет. Текущее антропогенное ускорение измеряется миллисекундами. Добавление целого часа — процесс крайне инерционный, даже при самом жестком климатическом сценарии.

Почему Луна влияет на длину дня?

Луна вызывает приливы и отливы. Трение воды об океанское дно и материки постепенно "крадет" энергию вращения Земли. Именно поэтому сотни миллионов лет назад сутки на нашей планете длились всего около 20 часов.

Почувствуют ли люди замедление вращения физически?

Нет, биологические ритмы человека адаптируются к таким микроскопическим изменениям незаметно. Главная угроза касается только высокоточного оборудования, спутников и систем передачи данных, где важна синхронизация.

Читайте также