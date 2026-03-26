Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
33 несчастья саратовского трамвая: за что горожане начнут переплачивать уже с апреля
Яркие рендеры против суровой реальности: калининградская погода диктует свои правила большой стройке
Комиссионка с двойным дном: как поход за быстрым займом в Пензе мог обернуться потерей имущества
Гаджеты портят зрение не так, как все привыкли думать: опасность кроется не в экране
Математика лесной глуши: шумные прогоны раскрыли реальное положение дел среди обитателей Куршской косы
Диплом за 15 минут: в Нижнем Новгороде продают путевки в тюрьму под видом высшего образования
Прощай, бюджетный омлет: в самарских магазинах обычный завтрак превратился в символ роскоши
Пацифизм кончился — страх остался: Москва напомнила Токио о цене территориальных претензий
Коммунальный паралич под Пензой: прокуратура вскрыла пятилетний застой в сельском водоснабжении

Эффект фигуристки на планете: как таяние ледников постепенно замедляет вращение Земли

Наука

Представьте, что Земля — это балерина, выполняющая бесконечное вращение. Чтобы крутиться быстрее, она прижимает руки к телу. Чтобы замедлиться — раскидывает их в стороны. Прямо сейчас человечество заставляет планету "раскидывать руки". Ледяной щит дал трещину, ледники тают, и колоссальные массы воды стекают с полюсов к экватору. Результат? Планета становится "толще" в талии и начинает вращаться медленнее. Наши сутки официально стали длиннее.

Планета Земля
Фото: commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эффект фигуристки: как талая вода тормозит Землю

Геологи из Венского университета и Цюрихского технологического института опубликовали в Journal of Geophysical Research: Solid Earth данные, которые заставляют понервничать хронометристов. Из-за перераспределения массы продолжительность дня растет на 1,33 миллисекунды за каждое столетие. Это кажется мелочью, но в масштабах геологического времени — это запредельная скорость изменения механики небесного тела.

"Мы видим, как антропогенное глобальное потепление буквально вмешивается в фундаментальные законы физики. Перенос массы от полюсов к экватору — это физический тормоз для вращения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Раньше главным "тормозом" Земли была Луна. Ее гравитация постепенно отнимает энергию вращения у океанов. Но теперь человек включился в соревнование со спутником. Согласно пессимистичным моделям, к концу XXI века влияние климата на длину дня может составить 2,62 миллисекунды за столетие, что окончательно переплюнет лунное воздействие.

Фораминиферы: крошечные свидетели планетарного сдвига

Как ученые узнали, что происходило с планетой миллионы лет назад? Они использовали "геокриминалистику". Главными свидетелями стали фораминиферы — одноклеточные организмы, которые строят минеральные раковины из морской воды. Эти существа живут в океане более 500 миллионов лет. Каждая найденная окаменелость — это флешка с данными о химическом составе воды и уровне моря прошлых эпох.

Период исследования Динамика вращения
3,6 млн лет назад (поздний плиоцен) Стабильные циклы, обусловленные природными факторами
2 млн лет назад Кратковременный всплеск, сопоставимый с нынешним
2000 — 2020 годы Беспрецедентная скорость замедления из-за таяния льдов

С помощью алгоритмов глубокого обучения и физических моделей диффузии ученые восстановили график колебаний уровня моря за последние 4 миллиона лет. Оказалось, что современная ситуация уникальна. Хотя таяние ледников случалось и раньше, скорость, с которой "фигуристка" Земля сейчас "разводит руки", не имеет аналогов в истории.

"Изменения в распределении водных масс напрямую влияют на геоиду планеты. Это не просто цифры в журнале, это физическое изменение формы Земли", — отметил в разговоре с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Миллисекунды против спутников: почему это не шутки

Казалось бы, лишняя доля секунды в день — лишний повод поспать. Но для технологий это кошмар. Современная спутниковая связь и системы GPS полагаются на атомные часы с точностью до наносекунд. Если вращение Земли рассинхронизируется с эталонным временем, навигация начнет выдавать ошибки в сотни метров. Космические аппараты просто не попадут в нужные точки орбиты.

"Для обывателя лишняя миллисекунда незаметна. Но для информационных систем это критический сдвиг. Нам придется регулярно корректировать мировое время, что повышает риски программных сбоев", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Человечество доказало, что может менять механику целой планеты. К сожалению, этот "научный триумф" — побочный эффект кризиса. Мы не просто нагреваем атмосферу, мы меняем ритм танца Земли в космосе, делая рабочий день чуть длиннее, а работу орбитальных систем — опаснее.

Ответы на популярные вопросы о вращении Земли

Как именно таяние льда замедляет планету?

Лед на полюсах находится близко к оси вращения. Когда он тает, вода перемещается к экватору, то есть дальше от оси. Согласно закону сохранения момента импульса, при удалении массы от центра вращения объект замедляется. Это чистая механика.

Может ли день увеличиться до 25 часов?

В теории — да, но на это потребуются миллионы лет. Текущее антропогенное ускорение измеряется миллисекундами. Добавление целого часа — процесс крайне инерционный, даже при самом жестком климатическом сценарии.

Почему Луна влияет на длину дня?

Луна вызывает приливы и отливы. Трение воды об океанское дно и материки постепенно "крадет" энергию вращения Земли. Именно поэтому сотни миллионов лет назад сутки на нашей планете длились всего около 20 часов.

Почувствуют ли люди замедление вращения физически?

Нет, биологические ритмы человека адаптируются к таким микроскопическим изменениям незаметно. Главная угроза касается только высокоточного оборудования, спутников и систем передачи данных, где важна синхронизация.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, инженер по информационной безопасности Максим Петров
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Экономика и бизнес
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Садоводство, цветоводство
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Популярное
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Последние материалы
Прощай, бюджетный омлет: в самарских магазинах обычный завтрак превратился в символ роскоши
Мировой сионизм, квашеная капуста как валюта и отель для Мессии: эксперт по Ближнему Востоку объясняет, кто поджёг Тегеран и чем это кончится для всех нас
Эффект фигуристки на планете: как таяние ледников постепенно замедляет вращение Земли
Пацифизм кончился — страх остался: Москва напомнила Токио о цене территориальных претензий
Коммунальный паралич под Пензой: прокуратура вскрыла пятилетний застой в сельском водоснабжении
Вместо новых колес — ремонт старых: в Чебоксарах рынок автокредитов ушел в крутое пике
Бонусы с двойным дном: как программа лояльности превращается в инструмент тотального скоринга клиента
Фигура меняется на глазах: в этих случаях за набором веса стоят не калории, а болезнь
Забыть про пробки на М-5: 13 городов, куда из Самары можно будет улететь за копейки
Собрать ребенка и не разориться: в Чувашии увеличили сумму поддержки для многодетных семей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.