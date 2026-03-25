Биология не ведёт переговоры: попытка продлить жизнь на полвека упирается в опасные последствия

Наука

Современное человечество вплотную приблизилось к фундаментальным пределам своей биологической жизнеспособности, сталкиваясь с невозможностью радикального продления жизни. Несмотря на колоссальные успехи в медицине, ученые констатируют наличие "биологического потолка", обусловленного механизмами клеточного деления и естественным износом систем организма. Актуальные исследования показывают, что борьба с отдельными заболеваниями лишь отодвигает момент смерти, но не меняет саму программу старения, заложенную в геноме.

Возрастные изменения
Возрастные изменения

По мнению экспертов, решение задачи по увеличению жизненного цикла на 40-50 лет на текущем этапе выглядит утопично. Как отмечает издание ИА RuNews24.ru со ссылкой на доцента Финансового университета Артура Вафина, современная наука успешно купирует симптомы и внешние причины летальности, но пока бессильна перед целостным процессом деградации тканей. Попытки искусственно преодолеть лимит деления клеток неизбежно повышают риски возникновения онкологических патологий, что делает поиск универсального "эликсира молодости" практически невозможным без глубокой коррекции генетического кода.

Особое внимание аналитики уделяют социокультурному разрыву между физическим состоянием и ментальным возрастом новых поколений. Согласно заявлению Вафина, представители поколений Z и Альфа, обладая биологическим здоровьем, всё чаще демонстрируют признаки "психологической старости", выражающиеся в стремлении к чрезмерному комфорту и тотальному избеганию любых рисков. Психолог подчеркивает, что антивозрастная культура сместила фокус на внешнюю эстетику, игнорируя внутреннюю динамику развития личности.

"В этом смысле можно говорить о парадоксальной ситуации с поколениями зумеров и Альфа. Несмотря на их биологическую молодость, они часто демонстрируют черты моральной старости: повышенную тревожность, избегание риска, ориентацию на безопасность и комфорт, а не на экспансию и эксперимент", — констатирует Вафин. 

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
