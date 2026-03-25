Земля крутится иначе, чем прежде: климат запускает эффект, которого не было миллионы лет

Земля — это не швейцарские часы, а скорее пьяный танцор на льду. Нам кажется, что сутки длятся ровно 24 часа, но планета постоянно "плавает" в пространстве. Сейчас она начала притормаживать так сильно, что техника может сойти с ума. Виновато глобальное потепление: оно буквально меняет форму земного шара, превращая его в сплюснутый мяч.

Эффект фигуристки: почему таяние льдов тормозит планету

Представьте фигуристку в бешеном вращении. Она прижимает руки к груди — крутится быстро. Раскидывает их в стороны — вращение замедляется. Земля делает то же самое. Когда океан начал плавить Антарктиду, миллиарды тонн пресной воды хлынули от полюсов к экватору. Планета "раздулась" в талии. Этот лишний вес на экваторе увеличивает момент инерции. Итог закономерен: крутиться становится тяжелее, сутки становятся длиннее.

"Мы фиксируем массовую миграцию вещества. Если раньше основную роль в замедлении играла Луна со своими приливами, то теперь человеческий фактор и антропогенный ущерб выходят на первое место", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Раньше за торможение отвечала гравитация Луны. Она стабильно "подрезала" скорость Земли на протяжении эпох. Но сейчас климат перехватил руль. Масштаб таяния таков, что исчезновение рекордного острова или айсберга типа A23a — это не просто красивая картинка для новостей, а реальная гирька на весах планетарного вращения.

Аномалия плиоцена и рекордное удлинение суток

Ученые из ETH Zurich заглянули в прошлое на 3,6 миллиона лет. Они копались в донных отложениях, изучая раковины микроскопических существ. Оказалось, что даже в самые жаркие периоды плиоцена Земля не тормозила так резко. Сейчас сутки удлиняются на 1,33 миллисекунды за столетие. Цифра кажется смешной, но для физики это — катастрофическое ускорение процесса.

Период Скорость замедления Естественные циклы прошлого 0,3 — 0,5 мс / столетие Современная эпоха (2024+) 1,33 мс / столетие Прогноз на 2100 год 2,6+ мс / столетие

Когда таяние вечной мерзлоты выпускает в атмосферу новые порции газов, эффект прогрева усиливается. Это замыкает порочный круг: больше тепла — больше воды на экваторе — медленнее вращение. Мы буквально переписываем геофизические константы, которые не менялись со времен, когда изменение климата стерло с лица земли трилобитов и динозавров.

"Планета теряет стабильность. Смещение масс влияет не только на время, но и на положение земной оси. Мы видим, как полюса начинают 'гулять' более хаотично", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Хаос в GPS и атомных часах: когда секунда стоит миллиарды

Для вашего смартфона миллисекунда — это вечность. Система GPS работает по атомным часам, где точность измеряется наносекундами. Если Земля крутится медленнее, чем думает компьютер, ошибка в позиционировании начинает копиться. Через несколько лет ваш навигатор приведет вас не к подъезду, а в соседний овраг. Навигация судов и расчет траекторий спутников превращаются в математический ад.

С 1972 года ученым приходится втискивать в календарь "секунды координации", чтобы синхронизировать наши приборы с реальным вращением планеты. Но из-за того, что климатические циклы стали непредсказуемыми, планировать эти вставки всё сложнее. Мы входим в зону турбулентности, где человеческие технологии пытаются догнать убегающую реальность.

"Любое несовпадение данных атомных часов и солнечного времени — это риск для финансовой системы и телекоммуникаций. Синхронизация требует постоянных корректировок протоколов", — отметил эксперт Pravda. Ru учитель физики Александр Козлов.

Ответы на популярные вопросы о вращении Земли

Почему именно сейчас замедление стало таким быстрым?

Скорость таяния льдов в Гренландии и Антарктиде достигла критических значений. Никогда прежде в истории наблюдений такие объемы воды не перемещались так быстро.

Может ли Земля остановиться совсем?

Нет, инерция слишком велика. Но даже микроскопические изменения меняют климатическую повестку и усложняют работу высокоточной электроники.

Читайте также