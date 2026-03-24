Космический каннибализм на окраине: два мертвых гиганта устроили смертельную битву в пустоте

В созвездии Большой Медведицы, в тысяче световых лет от нашего "заднего двора", обнаружена парочка космических хулиганов. Коричневые карлики — это объекты, которые очень хотели стать звездами, но не дотянули по массе. Теперь одна из этих "недозвезд" решила исправить ситуацию за счет соседа, устроив настоящий гравитационный грабеж.

Фото: unsplash.com by Олег Мороз is licensed under Free to use under the Unsplash License Звездопад

Космический каннибализм: как это работает

Команда Сэмюэла Уайтбука из Калифорнийского технологического института наткнулась на систему, которая по всем законам логики должна быть спокойной свалкой остывающих тел. Но нет. Два объекта, каждый из которых тяжелее Юпитера в 60-80 раз, сошлись в тесном клинче. Дистанция между ними настолько мала, что вся система легко поместилась бы на отрезке от Земли до Луны. Представьте себе два огромных газовых шара, бешено вращающихся в ограниченном пространстве.

Один из карликов буквально "раздевает" своего партнера. Из-за дикой гравитации жертва деформируется, принимая форму капли. Материя перетекает через узкий перешеек и падает в одну точку на поверхности агрессора. Этот "ударный район" разогревается до чудовищных температур и превращается в ослепительное пятно. Поскольку система вращается, это пятно то скрывается, то появляется, создавая эффект мигающего фонаря с периодом пульсации всего в одну минуту.

"Такой перенос массы — обычное дело для массивных светил или черных дыр, но увидеть подобное у коричневых карликов — большая удача для науки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Шанс на вторую жизнь: станет ли карлик Солнцем

Главная интрига этого межзвездного шоу — финал. Коричневым карликам не хватает массы, чтобы запустить термоядерные реакции превращения водорода в гелий. Они просто медленно тлеют. Однако в данной паре агрессор работает как пылесос, методично набирая вес. Астрофизики полагают, что в будущем эти объекты могут слиться в единое целое. Если суммарная масса превысит критический порог (примерно 80 масс Юпитера), в центре вспыхнет "ядерный костер".

Характеристика Параметры системы Масса объектов 60-80 масс Юпитера у каждого Период колебаний яркости Около 60 секунд Расстояние до системы ~1000 световых лет Локация Созвездие Большой Медведицы

Возможно, эта пара не родилась вместе. Есть гипотеза, что их "свело" третье тело — массивная звезда, пролетавшая мимо. Гравитационный пинок заставил два объекта из разных углов космоса сблизиться и образовать опасный союз. Подобные процессы напоминают астрономические новости о поведении экзопланет в экстремальных условиях, где физика материи меняется до неузнаваемости.

"Важно понимать, что коричневые карлики — это мост между планетами-гигантами и звездами. Их изучение помогает понять, как вообще формируются сложные системы в космосе", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Почему ученые спорят о природе системы

Не всё так гладко в небесной канцелярии. Часть научного сообщества относится к открытию со скепсисом. Критики указывают на то, что для подтверждения активного переноса массы нужны дополнительные спектральные данные. Пока что мы видим только "мигание" горячей точки, которое теоретически можно объяснить другими причинами, например, аномально мощными магнитными бурями на одном из объектов. Тем не менее, если расчеты Уайтбука окажутся верны, перед нами — редчайший случай трансформации из "планеты-переростка" в настоящую звезду.

Интересно, что такие открытия часто происходят благодаря новым методам обработки данных. Как нейросети в физике помогают решать вековые загадки конфигурационных интегралов, так и современные алгоритмы поиска позволяют выцеплять секундные колебания света в массивах данных с телескопов. Космос оказывается гораздо теснее и агрессивнее, чем мы привыкли думать.

"Каждая такая находка бросает вызов классическим моделям эволюции звезд. Мы привыкли, что звезда либо есть, либо нет, а тут — переходный процесс в реальном времени", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о коричневых карликах

Чем коричневый карлик отличается от обычной планеты?

Главное отличие в массе и способе формирования. Коричневые карлики образуются как звезды — из коллапсирующего облака газа, а не из "мусора" вокруг уже готовой звезды. Они массивнее любой планеты, но их веса недостаточно для запуска полноценного термоядерного горения водорода.

Может ли коричневый карлик иметь свои планеты?

Да, это вполне возможно. Вокруг них обнаруживают протопланетные диски, а значит, даже у этих "недозвезд" могут быть свои миниатюрные планетные системы, правда, условия для жизни там были бы крайне суровыми из-за отсутствия стабильного тепла.

Что произойдет, если два коричневых карлика столкнутся?

Если их суммарная масса превысит предел в 75-80 масс Юпитера, произойдет слияние, которое спровоцирует запуск ядерного синтеза. Объект вспыхнет и превратится в красного карлика — долгоживущую полноценную звезду.

Почему их называют "коричневыми"?

Это условное название. На самом деле для человеческого глаза они выглядели бы темно-красными или даже пурпурными. Термин был предложен, чтобы отличить их от "красных карликов" (настоящих звезд) и подчеркнуть их тусклость и низкую температуру.

Читайте также