Озеро как капсула времени: тайны затопленных городов майя скрывались под водой тысячи лет

Наука

Представьте себе гигантскую ванну в горах, у которой нет сливного отверстия. Это озеро Атитлан в Гватемале. Его уровень гуляет вверх-вниз на десятки метров, как пульс у марафонца. В 2022 году международная группа археологов вместе с индейцами майя Ц'утухиль засунула головы под воду, чтобы окончательно доказать: легенды о затопленных городах — это не сказки для туристов, а суровая геологическая реальность доклассического периода.

Фото: freepik is licensed under public domain
Затопленный мир: Почему Атитлан поглотил дома?

Озеро Атитлан — это порождение вулканического гнева. У него нет поверхностного стока, поэтому вода уходит только через испарение или подземные трещины. Любой каприз климата или вулканическая активность мгновенно меняет береговую линию. В 1976 году после мощного землетрясения уровень воды упал на два метра всего за месяц. Но в древности всё было наоборот: вода наступала стремительно, превращая жилые кварталы в декорации для «Русалочки».

"Такие резкие изменения уровня воды характерны для замкнутых экосистем. Это превращает обычное поселение в герметичную капсулу времени, где органика может сохраняться веками", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Исследование в журнале Journal of Maritime Archaeology подтвердило: объект А4 (ранее известный как Самабадж) — это не ритуальная свалка, куда майя кидали подарки богам. Это полноценный культурный ландшафт. Раньше здесь был остров, но катастрофическое поднятие воды заставило людей бросить свои дома. Природа сработала как консервант, защитив камни и дерево от эрозии.

Пять комплексов под толщей воды: Что нашли дайверы?

Команда из восьми дайверов провела под водой 2400 минут. Этого хватило, чтобы нанести на карту пять архитектурных узлов. Здесь нет золотых гор, зато есть базальтовые стелы и фундаменты домов. Учёные буквально «прощупали» дно с помощью многолучевого эхолота, охватив почти четыре квадратных километра. Это была работа ювелирная — видимость в озере не всегда идеальная, а высота затрудняет декомпрессию.

Объект Особенности находки
Комплекс 1 Прямоугольная платформа 18 метров в длину и стела высотой 1,2 м.
Комплекс 3 Три жилых дома позднего доклассического периода (350 г. до н.э. – 250 г. н.э.).

Археологи вырыли шурф глубиной 41 сантиметр. В слоях палеопочвы нашли керамику и обсидиан. Эти артефакты — как паспорт для поселения: они четко датируют его эпохой, когда в других частях света только начали задумываться о древних жителях Анд и первых морских переходах. После фотофиксации всё вернули на место — таково было требование местных жителей.

"Использование обсидиана говорит о налаженных торговых связях. Этот камень не валяется под ногами, его нужно добывать и обрабатывать, что указывает на высокий уровень развития общины", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Наука и духи предков: Как помирились археологи и майя

Раньше археология в этих краях напоминала набеги: приехали, выкопали, увезли в музей. Община Ц'утухиль в 2019 году сказала «хватит». Теперь всё по-другому. Создана комиссия по прозрачности. Местный дайвер Кселани Луз работал наравне с профессорами. Результаты исследований оформляли не только в скучных отчетах, но и в 3D-моделях, чтобы каждый тинейджер из народа майя мог рассмотреть дома своих предков на экране смартфона.

Индейцы даже переименовали объект. Старое название Самабадж теперь в прошлом. Новые имена на языке ц'утухиль отражают их собственное видение мира, где археологические памятники — это не мертвые камни, а живая память. Это особенно важно на фоне давления со стороны различных религиозных групп, которые пытаются стереть традиционную идентичность региона.

"Такой подход к исследованию — это не просто вежливость, а необходимость. Без понимания культурного контекста мы видим лишь черепки, а не историю людей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Озеро Атитлан скрывает еще много тайн. Модели показывают, что под водой могут находиться и другие острова-поселения. Исследователи планируют новые погружения, используя опыт 2022 года как эталон. Археология перестала быть «наукой о колонизации» и превратилась в совместный поиск истины, где подводный ландшафт — это открытая книга, которую читают вместе и ученые, и наследники древней цивилизации.

Ответы на популярные вопросы об озере Атитлан

Почему поселения оказались под водой?

Вулканическая активность и сейсмические сдвиги закрыли подземные стоки или резко увеличили приток воды. Уровень озера поднялся, превратив прибрежные поселения и острова в подводные руины.

Какого возраста найденные артефакты?

Фрагменты керамики и обсидиана относятся к позднему доклассическому периоду майя, примерно от 350 года до н.э. до 250 года н.э.

Правда ли, что на дне нашли золото?

Нет, археологи обнаружили фундаменты зданий, керамические курильницы, обсидиановые инструменты и базальтовые стелы. Майя больше ценили камень и мастерство работы с ним, чем металлы.

Где сейчас находятся найденные предметы?

Согласно договору с общиной Ц'утухиль, большинство находок после анализа и 3D-сканирования были возвращены на место обнаружения — на дно озера, чтобы не нарушать покой предков.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, антрополог Артём Климов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
