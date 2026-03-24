Космическое эхо: мощнейший радиосигнал из глубины времен пронзил тишину нашей Вселенной

Вселенная выстрелила в сторону Земли мощнейшим радиолучом, который летел к нам 8 миллиардов лет. Радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке поймал сигнал от объекта HATLAS J142935.3-002836. Это не послание пришельцев, а работа гигантского природного лазера — гидроксильного мегамазера. Представьте себе космическую дискотеку, где вместо зеркального шара сталкиваются целые галактики, наполненные газом. Молекулы гидроксила в этом хаосе начинают синхронно испускать радиоволны, превращаясь в сверхмощный передатчик.

Природа космического мазера: как это работает

Мегамазер — это не просто яркая точка на карте. Это маркер катастрофы. Такие сигналы вспыхивают, когда две галактики влетают друг в друга. Газ уплотняется, молекулы возбуждаются и начинают "стрелять" фотонами в радиодиапазоне. Ученые называют этот эффект радиоэквивалентом лазера. В данном случае мощность была настолько запредельной, что астрономы ввели термин "гигамазер". Это как если бы после обычного карманного фонарика в лицо ударил свет стадионного прожектора. Такой сигнал — идеальный инструмент для исследования космоса на критических дистанциях.

"Мазеры в космосе работают по тем же принципам, что и лабораторные установки, но масштабы тут иные. Это первичный газ, который под мощным давлением начинает резонировать", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Линза Эйнштейна: гравитационный апгрейд

Поймать сигнал на таком расстоянии помогла чистая случайность и геометрия Вселенной. Между Землей и источником удачно расположилась другая массивная галактика. Согласно законам общей теории относительности, тяжелые объекты искривляют пространство-время. Свет и радиоволны, проходя мимо такой "гири", огибают её, как вода огибает препятствие. Получается эффект линзы. Она сфокусировала сигнал и усилила его яркость более чем в десять раз. Без этого "космического увеличительного стекла" MeerKAT мог бы просто ничего не заметить. Иногда такое искривление создает идеальный круг света — кольцо Эйнштейна.

Сигнал HATLAS J142935.3-002836 пришел не единым фронтом, а разделился на четыре компонента. Это говорит о том, что внутри столкнувшихся галактик есть несколько активных зон, где процессы идут наиболее интенсивно. Пока одни ученые ищут неизвестные организмы на дне океана, астрофизики используют эти радиовсплески, чтобы понять, как формировались звезды, когда Вселенной было всего около 5 миллиардов лет.

Параметр Значение Расстояние до источника 8+ миллиардов световых лет Инструмент обнаружения Радиотелескоп MeerKAT (64 антенны) Тип явления Гидроксильный мегамазер Коэффициент усиления Более 10 раз (линзирование)

"Гравитационная линза — это подарок природы. Она позволяет нам видеть объекты, которые по всем законам физики должны быть скрыты за порогом чувствительности наших приборов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Взгляд в прошлое: зачем нам сигналы из бездны

Анализ таких сигналов — это не просто коллекционирование экзотики. Это способ проверить, как работала физика в "подростковом" возрасте Вселенной. Мы видим галактики не такими, какие они сейчас, а в момент их бурной молодости и столкновений. Это фундаментальные данные о распределении газа и материи. Пока кто-то рассуждает о предсказаниях будущего, астрономы в буквальном смысле смотрят в глубокое прошлое. Мазеры помогают измерить скорость расширения пространства и понять, как хаос слияния систем порождает новые поколения солнц.

"Обнаружение мегамазера на таком расстоянии подтверждает, что процессы звездообразования в ранней Вселенной были крайне агрессивными. Это ключевая деталь пазла эволюции галактик", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о космических сигналах

Может ли мазер быть сигналом от инопланетного разума?

Нет, это природный процесс. Мазеры возникают из-за квантовых переходов в молекулах гидроксила в масштабах целых галактических облаков. Сигнал слишком широк и хаотичен для искусственного происхождения.

Почему этот сигнал называют "природным лазером"?

Механизм генерации идентичен: вынужденное излучение фотонов. Разница лишь в том, что лазер работает в видимом диапазоне, а мазер — в микроволновом (радиодиапазоне).

Что такое линза Эйнштейна?

Это эффект искажения изображения далекого объекта массой более близкой галактики. Масса искривляет путь лучей, из-за чего мы видим увеличенное или размноженное изображение источника.

Зачем нужно 64 антенны для одного телескопа?

Это называется интерферометрией. Объединение множества антенн позволяет создать виртуальное "зеркало" огромного диаметра, что критически важно для фиксации слабых сигналов из глубокого космоса.

