Реактор вместо батарейки: NASA готовит прорывной полёт к Марсу с новой технологией

NASA решило поддать жару в межпланетной гонке. К концу 2028 года агентство планирует отправить к Красной планете SR-1 Freedom. Это не просто очередная консервная банка с камерами. Перед нами первый в истории аппарат с ядерным электрическим двигателем. Забудьте про вялые солнечные панели, которые дохнут от каждой пылевой бури. Наступает эпоха реакторов на орбите.

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Штаб NASA

Ядерное сердце: как это работает без взрывов

Обычно в дальний космос везут РИТЭГи — по сути, "вечные батарейки". Они дают ток для приборов, но не двигают корабль. SR-1 Freedom меняет правила. Здесь ядерный реактор генерирует электричество, которое питает ионные двигатели. Это как пересесть с весельной лодки на атомный ледокол. Эффективность транспорта вырастает в разы. Особенно там, где солнце — лишь тусклая точка, и звездообразование кажется далеким фоном.

"Использование полноценного реактора вместо изотопов — это качественный скачок в мощности. Мы наконец-то перестаем зависеть от капризов освещенности в глубоком космосе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

NASA подчеркивает: такая установка — единственный способ возить тяжелые грузы за пределы Юпитера. Без мощного источника энергии миссии к внешним мирам превращаются в лотерею. Это технологический ответ на современные вызовы, сравнимый по амбициям с тем, как Россия строит свой орбитальный ответ Маску для обеспечения связи.

Десант Skyfall: вертолеты атакуют Марс

Главная фишка миссии — полезная нагрузка Skyfall. Когда SR-1 Freedom доберется до цели, он выкинет на Марс целую стаю вертолетов. Это наследники знаменитого Ingenuity, но более продвинутые. Пока орбитальные зонды изучают поверхность с высоты, этот рой будет жалить планету исследованиями в самых труднодоступных местах. Исследование Марса станет объемным, как когда-то загадочный феномен над Петрозаводском будоражил умы ученых на Земле.

Параметр Традиционные миссии SR-1 Freedom Источник энергии Солнце или РИТЭГ Ядерный реактор (деление) Маневренность Ограничена запасом топлива Высокая за счет ионной тяги Грузоподъемность Минимальная Рекордная для своего класса

"Главный риск — не технический, а экологический на этапе старта. Любая авария в плотных слоях превращает аппарат в грязную бомбу, поэтому безопасность здесь стоит дороже самого реактора", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Бюрократия атома: новые правила игры

Запуск SR-1 Freedom — это не только триумф инженерии, но и административный кошмар. Межпланетный реактор требует создания новых международных регламентов. Как гарантировать, что небесное тело не превратится в свалку обломков с "начинкой"? К проекту уже подключилось Минэнерго США, чтобы легализовать атом в безвоздушном пространстве.

"Мы видим попытку застолбить за собой право на милитаризацию или как минимум доминирование в космосе через энергетическое превосходство. Это создаст прецедент, который придется учитывать всем державам", — заявил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

В долгосрочной перспективе технологии SR-1 Freedom проложат дорогу пилотируемым полетам. Если мы хотим отправить людей на Марс и вернуть их живыми, солнечные паруса не помогут. Нужен мощный импульс. Возможно, через десятилетия этот запуск будут вспоминать как старт новой эры колонизации. Главное, чтобы климатические проблемы, такие как плавление Антарктиды, не заставили нас забыть о звездах.

Ответы на популярные вопросы о ядерном двигателе

Зачем нужен ядерный двигатель, если есть солнечные батареи?

Солнечный свет слабеет пропорционально квадрату расстояния. На Марсе его в два раза меньше, чем на Земле, а у Юпитера — в 25 раз меньше. Ядерный реактор стабильно выдает мегаватты мощности независимо от удаленности от Солнца.

Безопасно ли запускать реактор с Земли?

Реактор активируют только после выхода на стабильную высокую орбиту. До этого момента ядерное топливо находится в инертном состоянии, что сводит риски радиоактивного заражения при аварии ракеты-носителя к минимуму.

Сможет ли такой аппарат долететь быстрее?

Ядерная электрическая установка позволяет двигателям работать непрерывно месяцами. Это не дает мгновенного рывка, как химический взрыв, но постепенно разгоняет корабль до скоростей, недоступных обычным зондам.

Кто финансирует проект Freedom?

Проект является совместной инициативой NASA и Министерства энергетики США. Это партнерство объединяет космические амбиции с многолетним опытом управления атомными объектами.

