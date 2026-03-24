Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Горькая таблетка без запивки: США склоняют Киев к масштабным территориальным уступкам ради мира
Сплошная превратилась в капкан: какой маневр на дороге лишает прав, а какой лишь бьет по кошельку
Кредит пахнет всё сильнее, а денег всё меньше: зачем Киеву новые налоги ради транша МВФ
Слова остаются жёсткими, а реальность меняется: почему ситуация вокруг Киева выходит на новый уровень
Цифровой поводок для разума: власти готовят закон, который навсегда изменит работу нейросетей
Горькое меню ультиматумов: чем для Киева может обернуться затягивание диалога
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Пять дней тишины перед бурей: решение Трампа вызвало тревогу даже у союзников
Корейские ПВО выходят на охоту: Ближний Восток массово скупает новые комплексы

Реактор вместо батарейки: NASA готовит прорывной полёт к Марсу с новой технологией

Наука

NASA решило поддать жару в межпланетной гонке. К концу 2028 года агентство планирует отправить к Красной планете SR-1 Freedom. Это не просто очередная консервная банка с камерами. Перед нами первый в истории аппарат с ядерным электрическим двигателем. Забудьте про вялые солнечные панели, которые дохнут от каждой пылевой бури. Наступает эпоха реакторов на орбите.

Штаб NASA
Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Штаб NASA

Ядерное сердце: как это работает без взрывов

Обычно в дальний космос везут РИТЭГи — по сути, "вечные батарейки". Они дают ток для приборов, но не двигают корабль. SR-1 Freedom меняет правила. Здесь ядерный реактор генерирует электричество, которое питает ионные двигатели. Это как пересесть с весельной лодки на атомный ледокол. Эффективность транспорта вырастает в разы. Особенно там, где солнце — лишь тусклая точка, и звездообразование кажется далеким фоном.

"Использование полноценного реактора вместо изотопов — это качественный скачок в мощности. Мы наконец-то перестаем зависеть от капризов освещенности в глубоком космосе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

NASA подчеркивает: такая установка — единственный способ возить тяжелые грузы за пределы Юпитера. Без мощного источника энергии миссии к внешним мирам превращаются в лотерею. Это технологический ответ на современные вызовы, сравнимый по амбициям с тем, как Россия строит свой орбитальный ответ Маску для обеспечения связи.

Десант Skyfall: вертолеты атакуют Марс

Главная фишка миссии — полезная нагрузка Skyfall. Когда SR-1 Freedom доберется до цели, он выкинет на Марс целую стаю вертолетов. Это наследники знаменитого Ingenuity, но более продвинутые. Пока орбитальные зонды изучают поверхность с высоты, этот рой будет жалить планету исследованиями в самых труднодоступных местах. Исследование Марса станет объемным, как когда-то загадочный феномен над Петрозаводском будоражил умы ученых на Земле.

Параметр Традиционные миссии SR-1 Freedom
Источник энергии Солнце или РИТЭГ Ядерный реактор (деление)
Маневренность Ограничена запасом топлива Высокая за счет ионной тяги
Грузоподъемность Минимальная Рекордная для своего класса

"Главный риск — не технический, а экологический на этапе старта. Любая авария в плотных слоях превращает аппарат в грязную бомбу, поэтому безопасность здесь стоит дороже самого реактора", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Бюрократия атома: новые правила игры

Запуск SR-1 Freedom — это не только триумф инженерии, но и административный кошмар. Межпланетный реактор требует создания новых международных регламентов. Как гарантировать, что небесное тело не превратится в свалку обломков с "начинкой"? К проекту уже подключилось Минэнерго США, чтобы легализовать атом в безвоздушном пространстве.

"Мы видим попытку застолбить за собой право на милитаризацию или как минимум доминирование в космосе через энергетическое превосходство. Это создаст прецедент, который придется учитывать всем державам", — заявил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

В долгосрочной перспективе технологии SR-1 Freedom проложат дорогу пилотируемым полетам. Если мы хотим отправить людей на Марс и вернуть их живыми, солнечные паруса не помогут. Нужен мощный импульс. Возможно, через десятилетия этот запуск будут вспоминать как старт новой эры колонизации. Главное, чтобы климатические проблемы, такие как плавление Антарктиды, не заставили нас забыть о звездах.

Ответы на популярные вопросы о ядерном двигателе

Зачем нужен ядерный двигатель, если есть солнечные батареи?

Солнечный свет слабеет пропорционально квадрату расстояния. На Марсе его в два раза меньше, чем на Земле, а у Юпитера — в 25 раз меньше. Ядерный реактор стабильно выдает мегаватты мощности независимо от удаленности от Солнца.

Безопасно ли запускать реактор с Земли?

Реактор активируют только после выхода на стабильную высокую орбиту. До этого момента ядерное топливо находится в инертном состоянии, что сводит риски радиоактивного заражения при аварии ракеты-носителя к минимуму.

Сможет ли такой аппарат долететь быстрее?

Ядерная электрическая установка позволяет двигателям работать непрерывно месяцами. Это не дает мгновенного рывка, как химический взрыв, но постепенно разгоняет корабль до скоростей, недоступных обычным зондам.

Кто финансирует проект Freedom?

Проект является совместной инициативой NASA и Министерства энергетики США. Это партнерство объединяет космические амбиции с многолетним опытом управления атомными объектами.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, историк науки Сергей Белов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Стиралка пошла в пляс? Один копеечный трюк навсегда успокоит бешеную машинку без мастера
Недвижимость
Стиралка пошла в пляс? Один копеечный трюк навсегда успокоит бешеную машинку без мастера
Стиль ленивой миллионерши: 5 способов носить треники и выглядеть как владелица корпорации
Красота и стиль
Стиль ленивой миллионерши: 5 способов носить треники и выглядеть как владелица корпорации
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Садоводство, цветоводство
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Популярное
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью

Владельцы небольших участков часто совершают ошибку, пытаясь заполнить каждый метр, но существует метод, позволяющий создать ощущение простора и роскоши.

Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Пепел на взлетной полосе: иранский удар накрыл израильскую базу с хваленой техникой США
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Перемирие на Ближнем Востоке не снизит цены на нефть и другие ресурсы Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова
Золото после нокаута: рынок лихорадит из-за падения цены, но профи видят скрытый потенциал
Морской позор Трампа: иранская смекалка оставила хваленый 5-й флот США не у дел за одну ночь
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Последние материалы
Горькая таблетка без запивки: США склоняют Киев к масштабным территориальным уступкам ради мира
Сплошная превратилась в капкан: какой маневр на дороге лишает прав, а какой лишь бьет по кошельку
Кредит пахнет всё сильнее, а денег всё меньше: зачем Киеву новые налоги ради транша МВФ
Сладкая ловушка в чайной ложке: что мешает клеткам бороться с очагом воспаления
Слова остаются жёсткими, а реальность меняется: почему ситуация вокруг Киева выходит на новый уровень
Цифровой поводок для разума: власти готовят закон, который навсегда изменит работу нейросетей
Миллиардер скупил десятки супертанкеров накануне конфликта на Ближнем Востоке
Горькое меню ультиматумов: чем для Киева может обернуться затягивание диалога
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Пять дней тишины перед бурей: решение Трампа вызвало тревогу даже у союзников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.