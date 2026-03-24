Ледяной щит дал трещину: почему океан внезапно начал плавить Антарктиду изнутри

Антарктида долгое время притворялась "ледяным бастионом", игнорируя глобальные тренды на потепление. Пока Арктика теряла ледяной покров со скоростью тающего мороженого, южный полюс даже умудрялся прирастать. Но в 2015 году всё сломалось.

За считанные месяцы регион потерял площадь льда, сопоставимую с территорией Гренландии. Ученые из Стэнфорда и Института Альфреда Вегенера выяснили: дело не только в горячем воздухе. Океан решил атаковать лед снизу, используя хитрый механизм "подъема глубин".

Океан против атмосферы: кто виноват в таянии?

Раньше всё казалось простым: жарко снаружи — лед тает. Исследователи в Антарктиде даже позировали в купальниках, фиксируя температурные аномалии. Однако новые данные в PNAS и Nature Climate Change доказывают, что главная драма разыгрывается на глубине. Теплая соленая масса, известная как циркумполярная глубинная вода, обычно курсирует на уровне 200 метров. Ее удерживал "холодный щит" из пресной воды, образовавшейся от дождей.

"Этот процесс напоминает работу термоса, у которого внезапно отвинтили крышку. Глубинное тепло, копившееся десятилетиями, пробило защитный слой", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

До 2014 года Антарктида расширялась. Климатический кризис сместил траектории штормов, увеличил количество осадков, и этот слой пресной воды работал как изоляция. Но бесконечно копить тепло внизу невозможно. Система вошла в режим перегрева, и "защитный слой" превратился в тонкую корку, которую легко взломать.

Спираль смерти: как ветер поднимает теплую воду

Виновник "взлома" — ветер. Антарктиду окружают "ревущие сороковые" и "кричащие шестидесятые" широты. Из-за вращения Земли (эффект Кориолиса) ветер толкает поверхностную воду влево, создавая гигантские спирали. В центре такого круговорота возникает пустота. Чтобы её заполнить, снизу поднимается та самая теплая глубинная вода. Ветер буквально выкачивает тепло на поверхность, превращая море Уэдделла в кипящий котел для льдин.

Период Состояние морского льда До 2014 года Аномальное расширение площади ("щит" из осадков) 2015-2016 гг. Резкий обвал до исторических минимумов После 2016 года Установление нового режима с низкой площадью льда

Второе исследование под руководством Тео Спиры подтверждает: "зимняя вода" — слой холодной жидкости, возникающий при кристаллизации льда — истончилась. Глобальное потепление расширяет теплую воду на глубине, она становится менее плотной и легче просачивается вверх. С 2016 года эта слоистость так и не восстановилась, что говорит о бесповоротном сдвиге системы.

"Когда нарушается естественная вентиляция океана, это бьет по всей биологической цепочке. Мы видим, как меняются привычные ареалы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Глобальные последствия: от пингвинов до Европы

Морской лед — это не просто замороженная вода. Это база для криля и площадка для пингвинов. Но есть и более масштабная угроза. Таяние льда в ключевых регионах нарушает образование плотных придонных вод. Эти воды — "двигатель" глобальных течений. Если они перестанут формироваться, Атлантическая меридиональная циркуляция замедлится. А это именно то течение, которое отвечает за мягкий климат в Европе. Без него регион может столкнуться с резким похолоданием, несмотря на общий тренд потепления.

"Изменение солености океана из-за таяния — это мина замедленного действия для всей климатической модели планеты", — заявил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Даже если ветры — это естественная цикличность, подогретый океан делает их разрушительными. Мы наблюдаем не просто погодную аномалию, а полноценное перерождение Антарктики. Лед больше не растет, потому что фундамент, на котором он держался, стал слишком теплым. Это больше не "белое безмолвие", а зона активного термического обмена.

Ответы на популярные вопросы об антарктическом льде

Почему морской лед раньше рос, несмотря на глобальное потепление?

Это происходило благодаря увеличению осадков. Слой пресной воды на поверхности работал как теплоизоляция, не давая теплым глубинным водам растапливать лед снизу.

Как таяние морского льда влияет на уровень мирового океана?

Напрямую — почти никак, так как этот лед уже плавает в воде. Однако его отсутствие ускоряет таяние материковых ледников, которые сползают в океан быстрее, что уже повышает уровень воды.

Что такое "циркумполярная глубинная вода"?

Это огромная масса сравнительно теплой и очень соленой воды, которая движется из тропиков к Антарктиде. Сейчас она всё чаще поднимается к поверхности из-за усиления ветров.

Может ли лед восстановиться до прежних размеров?

Ученые сомневаются. Данные показывают, что экосистема перешла в "новый режим", где тепло океана доминирует над защитными механизмами осадков и зимнего охлаждения.

