Орбитальный ответ Маску: первая партия серийных спутников уже вышла на связь с Землёй

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наука » Технологии » Связь

На низкой орбите Россия начала формирование масштабной сети, аналогичной Srarlink. Запущен первый пакет из 16 спутников.

Спутник над Землёй
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
23 марта аэрокосмическая компания "БЮРО 1440" на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» осуществила первый пакетный запуск 16 спутников целевой низкоорбитальной группировки. Аппараты уже отделились от ракеты-носителя и взяты под управление ЦУП. 

  • Что произошло
  • Сравнение с конкурентами
  • Вопросы

Запуск состоялся в 20:24 и стал переходом от испытаний к созданию сервиса связи широкополосного интернета. По данным проекта, впереди — проверка бортовых систем и выход на целевую орбиту. Команда прошла путь от экспериментальных до серийных аппаратов за 1000 дней.

Контекст гонки понятен, если поставлена задача добиться аналога Starlink. У космических технологий сегодня решает не только идея, но и масштаб производства. Именно массовость отличает лидерские группировки от разовых миссий. SpaceX выводит спутники пачками по 20-60 штук почти каждую неделю. России для сокращения разрыва потребуется резко увеличить частоту пусков и перейти на конвейерную сборку аппаратов.

Ключевой этап — стабильная работа платформы и межспутниковая лазерная связь, уже тестировавшаяся на скорости до 10 Гбит/с.

Специалисты по космическим системам отмечают, что для глобального покрытия нужны не десятки, а сотни и тысячи аппаратов. Ближайшие годы покажут, сможет ли проект ускориться до темпа, сопоставимого с мировыми лидерами.

Комментарий: На фоне новостей о климатических рисках, таянии ледников и инфраструктурных вызовах проект связи выглядит как ставка на технологический суверенитет, а не просто на престижный запуск.

Параметр БЮРО 1440 Starlink
Активные спутники старт развертывания 6000+
План к 2027 около 250 -
План к 2030 700+ -
Ключевая технология лазерная связь лазерная связь

Для сравнения: у других научных прорывов эффект тоже проявляется не сразу — сначала идет разведка, затем масштабирование. Здесь логика та же: запуск первых аппаратов означает не финал, а начало орбитальной инфраструктуры.

Вызов: сможет ли российская низкоорбитальная группировка выйти на регулярные массовые пуски и сократить технологический разрыв в ближайшие 3-5 лет?

Что дальше? Проверка систем, переход на целевую орбиту и серия новых запусков. Когда будет сервис? После развертывания достаточного числа аппаратов и наземной инфраструктуры.

Первый пакетный запуск — это не просто орбитальный жест, а точка, где экспериментальная космонавтика превращается в массовую связь.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.