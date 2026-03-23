Галактика сошла с ума: эти невидимые силы выдувают невероятные розовые пузыри в открытом космосе

Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал уникальные кадры карликовой галактики Хольмберг II, которая выделяется на фоне других объектов своей необычной структурой. Это звездное скопление обладает аморфной формой и покрыто множеством светящихся образований, напоминающих гигантские полости.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля под облаками

Природа космических пустот

Вместе с тем подобные аномалии привлекают внимание исследователей из-за своей специфической морфологии и яркого розового свечения. Специалисты связывают возникновение данных структур с циклическими процессами внутри системы — сообщает aif.ru.

"Наиболее вероятное объяснение природы этих светящихся розовых полостей кроется в мощных процессах звездообразования и их последствиях. Гигантские полости, скорее всего, образованы в результате деятельности массивных звезд. Когда эти светила достигают конца своей жизни и взрываются как сверхновые, это способствует расширению и формированию таких гигантских пустот", — говорит астроном Александр Киселев.

Влияние звездного ветра

Стоит отметить, что характерный оттенок этих зон возникает из-за интенсивного энергетического воздействия на газ, находящийся в межзвездном пространстве. В свою очередь, такие "мыльные пузыри" наглядно демонстрируют динамику развития молодых массивных объектов, которые активно преобразуют окружающую среду внутри галактики.