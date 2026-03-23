Галактика сошла с ума: эти невидимые силы выдувают невероятные розовые пузыри в открытом космосе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наука

Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал уникальные кадры карликовой галактики Хольмберг II, которая выделяется на фоне других объектов своей необычной структурой. Это звездное скопление обладает аморфной формой и покрыто множеством светящихся образований, напоминающих гигантские полости.

Земля под облаками
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Природа космических пустот

Вместе с тем подобные аномалии привлекают внимание исследователей из-за своей специфической морфологии и яркого розового свечения. Специалисты связывают возникновение данных структур с циклическими процессами внутри системы — сообщает aif.ru.

"Наиболее вероятное объяснение природы этих светящихся розовых полостей кроется в мощных процессах звездообразования и их последствиях. Гигантские полости, скорее всего, образованы в результате деятельности массивных звезд. Когда эти светила достигают конца своей жизни и взрываются как сверхновые, это способствует расширению и формированию таких гигантских пустот", — говорит астроном Александр Киселев.

Влияние звездного ветра

Стоит отметить, что характерный оттенок этих зон возникает из-за интенсивного энергетического воздействия на газ, находящийся в межзвездном пространстве. В свою очередь, такие "мыльные пузыри" наглядно демонстрируют динамику развития молодых массивных объектов, которые активно преобразуют окружающую среду внутри галактики.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.