Космическое дежавю: планета-близнец Сатурна возникла вопреки жестким законам двойных звезд

Представьте, что вы пытаетесь разглядеть песчинку на фоне прожектора, находясь при этом в соседнем городе. Примерно так чувствуют себя астрономы, когда ищут планеты у далеких звезд. Но международная группа исследователей только что сорвала куш, обнаружив «Сатурн» в системе, где светят сразу два «солнца». Речь об экзопланете KMT-2016BLG-1337L, которая спряталась в 22 800 световых годах от нас. Это открытие, опубликованное в Publications of the Astronomical Society of the Pacific, ломает привычные представления о том, где может выжить твердая материя.

Гравитационный фокус: как работает микролинзирование

Большинство миров открывают транзитным методом — когда планета проходит перед звездой и слегка «притушивает» её свет. Но KMT-2016BLG-1337L нашли иначе. Ученые использовали эффект микролинзирования. Это буквально космический девайс: гравитация массивного объекта (звезды) искривляет пространство, работая как увеличительное стекло для света более далекого светила. Если мимо пролетает планета, она дает дополнительный «всплеск» яркости. Из 6100 известных экзопланет таким сложным способом поймали чуть больше 250 штук.

"Метод микролинзирования — это единственный способ заглянуть так далеко и увидеть планеты, которые не светятся сами по себе. Гравитация здесь выступает в роли естественного телескопа гигантского масштаба", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Система KMT-2016BLG-1337L состоит из двух красных карликов — звезд типа M, которые меньше, холоднее и «злее» нашего Солнца. Их массы составляют всего 0,54 и 0,40 солнечной. Это тусклые работяги космоса, но именно вокруг них вращается найденный газовый гигант размером с Сатурн. Исследователи называют такие системы «динамически сложными средами», где гравитационные поля звезд постоянно тянут планету в разные стороны, проверяя её орбиту на прочность.

Двойные звезды и математические загадки

Ученые предложили две модели того, как выглядит эта система. Первая говорит, что планета весит как 0,3 Юпитера (аккурат Сатурн) и находится в 4 астрономических единицах от центра. Вторая модель рисует портрет «толстяка» — 7 масс Юпитера на дистанции 1,5 а.е. Несмотря на разброс в данных о планете, параметры звезд подтверждены четко: они кружат друг вокруг друга на расстоянии 3,5 а.е., создавая сложный гравитационный узор, который мог бы разорвать любую планету при её формировании.

Параметр Значение KMT-2016BLG-1337L Расстояние от Земли 22 800 световых лет Тип звезд-хозяев M-карлики (красные карлики) Масса экзопланеты ~0,3 массы Юпитера (Сатурн) Расстояние между звездами Около 3,5 а.е.

Интересно сравнение с другим «двойным» Сатурном — планетой OGLE-2007-BLG-349L. Там планета-татуин крутится сразу вокруг двух солнц (циркумбинарная орбита). У нашего же новичка KMT-2016BLG-1337L судьба иная: он привязан только к одной из звезд. Это доказывает, что миры могут спокойно эволюционировать и выживать в двойных системах, игнорируя «соседнее» светило, которое постоянно маячит на горизонте.

"В межзвездном пространстве такие системы — отличный полигон для изучения устойчивости орбит. Если планета не вылетает из системы под действием второй звезды, значит, её связь с 'родителем' аномально прочна", — отметил в разговоре с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Выживание в динамическом хаосе

Почему это важно? Мы привыкли к одиночеству нашего Солнца. Но большинство звезд в галактике — парные. Открытие доказывает, что планеты могут формироваться в самых суровых условиях, даже там, где космическая среда кажется непригодной для спокойного роста. KMT-2016BLG-1337L расширяет перечень миров в многозвездных системах, давая шанс найти жизнь (или просто интересные камни) там, где раньше мы видели только пустоту из-за несовершенства транзитного метода.

"Обнаружение таких объектов на краю Галактики подтверждает: законы физики универсальны. Даже при дефиците тяжелых элементов вокруг красных карликов могут возникать газовые гиганты", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Пока модели спорят о точной массе планеты, ясно одно: гравитация — лучший союзник исследователя. И если сегодня мы видим «Сатурн» в 7000 парсеков от нас, завтра сможем разглядеть и более мелкие объекты. Возможно, даже те, что прячутся за экстремальными средами своих звезд.

Ответы на популярные вопросы о KMT-2016BLG-1337L

Почему планету назвали именно так?

KMT — это аббревиатура корейской сети телескопов (Korea Microlensing Telescope Network), проект которой нацелен на поиск событий микролинзирования. Цифра обозначает год открытия — 2016-й.

Чем Сатурн на другой стороне Галактики отличается от нашего?

Главное отличие в «хозяевах». Наш Сатурн живет у стабильного Солнца. Новооткрытая планета находится под влиянием двух тусклых звезд, что делает её климат и гравитационную среду гораздо более агрессивными.

Может ли там быть жизнь?

Вряд ли. Это газовый гигант, лишенный твердой поверхности. Если у него есть спутники, теоретически они могли бы быть обитаемыми, но близость двух активных карликов делает среду радиационно опасной.

Сколько лететь до этой системы?

При нынешних технологиях — вечность. 22 800 световых лет означают, что свет, который мы видим сейчас, покинул систему, когда на Земле еще правил ледниковый период.

