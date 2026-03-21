Тело как стройплощадка: российские ученые создали умный гель для мгновенного ремонта кожи
Автохлам в блестящей обертке: как именно дилеры скрывают машины, которые застоялись на стоянке
Скрытая бездна под ногами: в самом соленом озере планеты внезапно нашли море пресной воды
Поругивать отечественное книгоиздание за последние десять лет вошло в привычку… — писала газета Культура 22 марта 2001 года
Миф о тогах развеян: древние города обходились без царей задолго до греческих собраний
Иллюзия новой машины: почему дешевый ценник на вторичке часто скрывает опасную ложь
Иллюзия безопасности: распространенные автомобильные мифы создают опасные помехи на путях
Сбой в коде жизни: российские биологи пытаются отменить старение с помощью секретных ключей
Кочегар с дорогим парфюмом: почему звание шофёра заслуживают лишь единицы на трассе

Космический каннибализм: две тусклые звезды начали поглощать друг друга в глубоком космосе

Наука

В космосе идёт вечная игра "кто кого перетянет". Обычно правила просты: белые карлики — это небесные вампиры, которые высасывают жизнь из своих соседей, иногда доводя систему до катастрофического взрыва. Но астрономы из Калифорнийского технологического института (Caltech) обнаружили нечто из ряда вон выходящее. Система ZTF J1239+8347 ломает привычные шаблоны: здесь массу друг другу передают "неудавшиеся звёзды" — коричневые карлики.

Красный гигант и планета
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Красный гигант и планета

Это первый доказанный случай такого межзвёздного каннибализма среди объектов, которые даже не смогли зажечь в себе полноценный термоядерный костер.

Неудачники с амбициями: что такое коричневые карлики

Коричневые карлики — это космический "недострой". Они массивнее Юпитера, но слишком легкие, чтобы запустить синтез водорода. Вместо этого они лениво "тлеют", перерабатывая дейтерий. В Млечном Пути таких объектов может быть до 100 миллиардов, но из-за их тусклости найти их — та ещё задачка. Система ZTF J1239+8347 уникальна тем, что эти объекты не просто летают рядом, а буквально вцепились друг в друга гравитационной хваткой.

"Коричневые карлики занимают пограничную зону между планетами-гигантами и звездами, и физика их взаимодействия часто преподносит сюрпризы, которые мы только начинаем осознавать", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Танец на выживание: 57 минут на круг

Пара в системе ZTF J1239+8347 несется по орбите с бешеной скоростью — полный оборот занимает всего 57,41 минуты. Это настолько тесная связь, что материя начинает "отслаиваться", как через сопло, перетекая от донора к аккретору. Астрономы заметили на поверхности одного из карликов "горячую точку" — место, куда врезается поток чужого вещества. Это прямое доказательство того, что космические угрозы и динамические процессы актуальны даже для таких холодных тел.

Параметр Система ZTF J1239+8347
Период обращения 57,41 минуты
Расстояние до Земли ~1000 световых лет
Тип взаимодействия Стабильный перенос массы

Исследователи из Caltech, ведомые Сэмюэлом Уайтбуком, сначала сами не поверили своим глазам. Они проверяли другие версии: вдруг это нейтронная звезда? Но рентгеновское излучение было слишком слабым. Белый карлик? Оптический спектр говорил об обратном. Остался только один вариант: два "неудачника", решивших объединить ресурсы.

Второй шанс: станет ли карлик настоящей звездой?

У этой космической драмы есть два финала. В первом случае карлик-аккретор накопит достаточно жирка (массы), чтобы внутри него наконец-то жахнул водородный синтез. Тогда он "включится" и станет полноценной звездой главной последовательности. Во втором сценарии они просто сольются в едином экстазе, также образовав одну более массивную и яркую звезду. В обоих случаях светимость объекта резко подскочит, что делает астрономические новости о таких находках крайне важными для понимания эволюции Вселенной.

"Такие системы демонстрируют нам, что даже в мире субзвездных объектов возможны фазовые переходы, которые радикально меняют статус небесного тела", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Почему это важно для науки

Для ученых ZTF J1239+8347 — это идеальная лаборатория. Здесь можно изучать динамику переноса массы на минимально возможных масштабах. В дальнейшем систему планируют рассмотреть через "глаз" телескопа Джеймса Уэбба (JWST), чтобы точнее измерить температуру атмосферы и скорость перетока вещества. Это поможет понять, как часто происходят подобные исследования космоса в масштабах галактики.

"Наблюдение за переносом массы — это всегда ключ к пониманию гравитационных аномалий и долгосрочного выживания двойных систем", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о коричневых карликах

Почему коричневые карлики называют "неудавшимися звездами"?

Им не хватает массы (обычно менее 7-8% массы Солнца), чтобы создать давление и температуру в ядре, необходимые для самоподдерживающегося синтеза водорода.

Может ли коричневый карлик превратиться в планету?

Нет, он формируется как звезда из газового облака, а не из диска вокруг другой звезды. Но по весу и составу он действительно напоминает гигантский Юпитер.

Что такое полость Роша?

Это невидимая граница вокруг звезды в двойной системе. Если вещество одной из звезд выходит за этот предел, гравитация соседа начинает буквально всасывать этот газ к себе.

Чем уникальна система ZTF J1239+8347?

Это первая обнаруженная двойная пара коричневых карликов с активным переносом массы. Раньше считалось, что такое взаимодействие характерно только для более массивных или плотных объектов.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Котировки нефти превратились в галлюцинацию: реальная цена барреля оказалась совсем другой
Экономика и бизнес
Котировки нефти превратились в галлюцинацию: реальная цена барреля оказалась совсем другой
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Энергетика
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Садоводство, цветоводство
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Популярное
Соседи не верят, пока не попробуют: 5 черных томатов с десертным вкусом и бешеной урожайностью

Темные сорта помидоров перестали быть экзотикой, демонстрируя поразительную устойчивость к болезням и уникальный десертный вкус без привычной огороднику кислоты.

Соседи не верят, пока не попробуют: 5 черных томатов с десертным вкусом и бешеной урожайностью
Котировки нефти превратились в галлюцинацию: реальная цена барреля оказалась совсем другой
Котировки нефти превратились в галлюцинацию: реальная цена барреля оказалась совсем другой
Маховик баллистики набирает обороты: промедление обернется прилетами в столицы России
Он работает даже без вас: этот невидимый пожиратель электричества живёт в каждой квартире
Китай резко увеличил закупки российской нефти в 2026 году Олег Артюков Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев
Миллионы тонн яда под водой: гигантская бомба в горах, которая может взорваться снова
Отчаяние привело к врагу: Трамп обратился к Китаю за помощью в Ормузском проливе
Мода устала от хаоса: 10 образов 2026, которые собирают стиль по кусочкам
Мода устала от хаоса: 10 образов 2026, которые собирают стиль по кусочкам
Последние материалы
Космический каннибализм: две тусклые звезды начали поглощать друг друга в глубоком космосе
Пророчество про 2013 год не сбылось: что на самом деле писал Распутин перед смертью
Ритмичный хаос вместо симметрии: как современные силуэты меняют восприятие классического принта
Автохлам в блестящей обертке: как именно дилеры скрывают машины, которые застоялись на стоянке
Соседи борются за урожай, а у вас цветник живёт сам: растения, которым не нужна жирная почва
Скрытая бездна под ногами: в самом соленом озере планеты внезапно нашли море пресной воды
Поругивать отечественное книгоиздание за последние десять лет вошло в привычку… — писала газета Культура 22 марта 2001 года
Настоящая тишина в дефиците: это место учит дышать полной грудью вдали от шума
Миф о тогах развеян: древние города обходились без царей задолго до греческих собраний
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
