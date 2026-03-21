Космический каннибализм: две тусклые звезды начали поглощать друг друга в глубоком космосе

В космосе идёт вечная игра "кто кого перетянет". Обычно правила просты: белые карлики — это небесные вампиры, которые высасывают жизнь из своих соседей, иногда доводя систему до катастрофического взрыва. Но астрономы из Калифорнийского технологического института (Caltech) обнаружили нечто из ряда вон выходящее. Система ZTF J1239+8347 ломает привычные шаблоны: здесь массу друг другу передают "неудавшиеся звёзды" — коричневые карлики.

Красный гигант и планета

Это первый доказанный случай такого межзвёздного каннибализма среди объектов, которые даже не смогли зажечь в себе полноценный термоядерный костер.

Неудачники с амбициями: что такое коричневые карлики

Коричневые карлики — это космический "недострой". Они массивнее Юпитера, но слишком легкие, чтобы запустить синтез водорода. Вместо этого они лениво "тлеют", перерабатывая дейтерий. В Млечном Пути таких объектов может быть до 100 миллиардов, но из-за их тусклости найти их — та ещё задачка. Система ZTF J1239+8347 уникальна тем, что эти объекты не просто летают рядом, а буквально вцепились друг в друга гравитационной хваткой.

"Коричневые карлики занимают пограничную зону между планетами-гигантами и звездами, и физика их взаимодействия часто преподносит сюрпризы, которые мы только начинаем осознавать", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Танец на выживание: 57 минут на круг

Пара в системе ZTF J1239+8347 несется по орбите с бешеной скоростью — полный оборот занимает всего 57,41 минуты. Это настолько тесная связь, что материя начинает "отслаиваться", как через сопло, перетекая от донора к аккретору. Астрономы заметили на поверхности одного из карликов "горячую точку" — место, куда врезается поток чужого вещества. Это прямое доказательство того, что космические угрозы и динамические процессы актуальны даже для таких холодных тел.

Параметр Система ZTF J1239+8347 Период обращения 57,41 минуты Расстояние до Земли ~1000 световых лет Тип взаимодействия Стабильный перенос массы

Исследователи из Caltech, ведомые Сэмюэлом Уайтбуком, сначала сами не поверили своим глазам. Они проверяли другие версии: вдруг это нейтронная звезда? Но рентгеновское излучение было слишком слабым. Белый карлик? Оптический спектр говорил об обратном. Остался только один вариант: два "неудачника", решивших объединить ресурсы.

Второй шанс: станет ли карлик настоящей звездой?

У этой космической драмы есть два финала. В первом случае карлик-аккретор накопит достаточно жирка (массы), чтобы внутри него наконец-то жахнул водородный синтез. Тогда он "включится" и станет полноценной звездой главной последовательности. Во втором сценарии они просто сольются в едином экстазе, также образовав одну более массивную и яркую звезду. В обоих случаях светимость объекта резко подскочит, что делает астрономические новости о таких находках крайне важными для понимания эволюции Вселенной.

"Такие системы демонстрируют нам, что даже в мире субзвездных объектов возможны фазовые переходы, которые радикально меняют статус небесного тела", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Почему это важно для науки

Для ученых ZTF J1239+8347 — это идеальная лаборатория. Здесь можно изучать динамику переноса массы на минимально возможных масштабах. В дальнейшем систему планируют рассмотреть через "глаз" телескопа Джеймса Уэбба (JWST), чтобы точнее измерить температуру атмосферы и скорость перетока вещества. Это поможет понять, как часто происходят подобные исследования космоса в масштабах галактики.

"Наблюдение за переносом массы — это всегда ключ к пониманию гравитационных аномалий и долгосрочного выживания двойных систем", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о коричневых карликах

Почему коричневые карлики называют "неудавшимися звездами"?

Им не хватает массы (обычно менее 7-8% массы Солнца), чтобы создать давление и температуру в ядре, необходимые для самоподдерживающегося синтеза водорода.

Может ли коричневый карлик превратиться в планету?

Нет, он формируется как звезда из газового облака, а не из диска вокруг другой звезды. Но по весу и составу он действительно напоминает гигантский Юпитер.

Что такое полость Роша?

Это невидимая граница вокруг звезды в двойной системе. Если вещество одной из звезд выходит за этот предел, гравитация соседа начинает буквально всасывать этот газ к себе.

Чем уникальна система ZTF J1239+8347?

Это первая обнаруженная двойная пара коричневых карликов с активным переносом массы. Раньше считалось, что такое взаимодействие характерно только для более массивных или плотных объектов.

