Скрытая бездна под ногами: в самом соленом озере планеты внезапно нашли море пресной воды

Большое Солёное озеро в Юте напоминает декорации к постапокалипсису. Берега отступают, обнажая корку соли, а ядовитая пыль угрожает городам. Но физика — дама ироничная. Прямо под толщей едкого рассола исследователи обнаружили гигантский склад пресной воды. Это не просто лужа, а целая система, запертая в осадочных породах на глубине до четырех километров. Это открытие переворачивает классическую гидрологию с ног на голову.

Фото: Pravda.ru by Алексей Трусов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рябь на поверхности озера

Аномалия под соляной коркой: почему пресная вода не всплывает

Школьный курс физики твердит: плотное тонет, легкое всплывает. Соленая вода тяжелее пресной, а значит, должна выдавливать её на периферию, как экзопланета-термос вытесняет газы из своих недр. Однако в заливе Фармингтон всё иначе. Пресная вода не просто прячется под соляной "линзой", она активно наступает, просачиваясь вглубь озерной чаши. Учёные из Университета Юты зафиксировали, что пресный поток давит изнутри континента, игнорируя гравитационные ожидания.

"Это настоящий вызов для гидрологов. Мы привыкли видеть рассол в самом низу системы, но здесь пресная вода буквально оккупировала пространство под соляным слоем на огромных глубинах. Понимание этого механизма так же важно, как изучение происхождения золота для ядерной физики", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Первым звоночком стали странные холмы на дне высохшего залива. Шириной до ста метров, заросшие тростником "пупырышки" на соляной равнине намекали: снизу что-то давит. Это были не геологические судороги, а места, где подземная система пытается прорваться наружу. Вода из горных массивов находит лазейки в пористых породах и заполняет пустоты на глубине в тысячи футов.

Вертолёты и магниты: как сканировали бездну

Чтобы разглядеть невидимое, над озером запустили вертолёты с электромагнитными датчиками. Принцип простой: соль отлично проводит ток, пресная вода — сопротивляется. На картах это выглядит как битва красного и синего. Слой с высоким сопротивлением (пресный) начинается уже через 10 метров под дном и уходит вниз на километры. Такая диагностика скрытых структур позволила буквально "разрезать" дно озера без единой скважины.

Параметр Показатель исследования Глубина залегания системы от 3 000 до 4 000 метров Протяженность изученного участка около 250 километров Индикатор пресной воды Высокое электрическое сопротивление

Магнитные данные подтвердили наличие резких обрывов в фундаменте. Эти границы работают как природные ловушки, заставляя воду скапливаться в колоссальных объемах. Мы имеем дело с невидимым водохранилищем, скрытым под слоем ядовитых осадков. Пока изучена лишь малая часть площади, но уже ясно: масштаб системы исчисляется тысячами квадратных километров.

Экологический бонус: может ли подземное море остановить пыльные бури?

Ситуация на поверхности критическая. Около 2000 квадратных километров оголенного дна пылят, отравляя воздух тяжелыми металлами. Это такая же экологическая мина, как тающий ледник в Антарктиде. Найденная пресная вода может стать "огнетушителем". Если аккуратно вывести её на поверхность, можно увлажнить очаги загрязнения и прибить пыль к земле.

"Главное — не наломать дров. Прежде чем качать воду в промышленных масштабах, нужно понять, как это скажется на экосистеме. Но идея использовать её для подавления пыли — самая здравая на текущий момент", — отметил в разговоре с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Учёные предлагают точечное использование: полив наиболее опасных участков солончака. Это дешевле и эффективнее, чем пытаться засыпать огромные территории грунтом. Пресная вода, спрятанная под землей, фактически является резервным фондом для спасения региона от токсичного тумана. Главное — соблюсти баланс и не истощить "подземный аккумулятор" слишком быстро.

Неизведанные горизонты: сколько воды скрыто на самом деле

Исследование залива Фармингтон — это лишь верхушка айсберга. Основная часть Большого Солёного озера остается терра инкогнита. Чтобы понять границы резервуара, нужно просканировать все 4000 квадратных километров. Это поможет не только местным властям, но и мировому научному сообществу — такие скрытые системы могут существовать под Мертвым морем или озером Чад.

"Геологические процессы Земли часто скрывают от нас такие сюрпризы. Обнаружение пресного горизонта под гиперсоленым озером — это как найти вымерших существ на заброшенной скале в океане. Это меняет правила игры в управлении ресурсами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Майкл Жданов, возглавляющий исследование, настаивает на полномасштабной съемке. Только зная точную пористость пород и границы фундамента, можно вычислить реальный дебет этого источника. Возможно, под Ютой находится один из крупнейших запасов пресной воды в США, о котором до 2024 года никто не догадывался. Природа умеет прятать ценные вещи там, где никто не додумается искать.

Ответы на популярные вопросы о подземных водах Юты

Откуда под соленым озером взялась пресная вода?

Она поступает из окрестных гор. Талые воды и осадки просачиваются сквозь глубокие слои почвы и горных пород, стекая в подземные резервуары-ловушки под давлением.

Почему пресная вода не смешивается с соленой и не становится непригодной?

Их разделяют плотные слои осадочных пород и разница в давлении. Пресная вода находится в глубоких "карманах", фактически изолированных от поверхностного рассола.

Можно ли эту воду пить прямо сейчас?

Нет, она требует очистки и анализа состава. Хотя она классифицируется как пресная из-за низкого содержания солей, в ней могут присутствовать минеральные примеси из глубоких слоев земной коры.

Как это поможет жителям городов рядом с озером?

Главная польза — борьба с токсичной пылью. Воду можно использовать для увлажнения высохшего дна озера, что предотвратит распространение вредных металлов в атмосфере.

