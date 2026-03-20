Грязный секрет небесного огня: обычный налёт на пылинках заставляет вулканы метать молнии

Вулканическая молния — это не просто красивый спецэффект природы. Это физический парадокс. Представьте себе миллиарды частиц пепла, вылетающих из жерла. Они сталкиваются, трутся друг о друга и создают гигантское напряжение. Но вот незадача: частицы сделаны из одного и того же диоксида кремния. По всем законам симметрии, они должны оставаться нейтральными. Однако одни крадут заряды, а другие их отдают. Физики десятилетиями гадали, почему "одинаковые" игроки ведут себя по-разному. Ответ оказался грязным в прямом смысле слова.

Молния

Разрыв симметрии: кто ворует электроны?

Трибоэлектрический эффект знаком каждому, кто хоть раз тер воздушный шар о волосы. Разные материалы обмениваются электронами из-за разницы в их "аппетите" к заряду. Но в облаке пепла все частицы — близнецы. Ученые из Австрийского института науки и технологий решили выяснить, что именно заставляет их нарушать правила приличия. Гальен Грожан и его команда предположили, что виновата не структура камня, а то, что налипло сверху. В природе не бывает стерильности. Каждая пылинка покрыта тончайшим слоем органического "мусора" — углеродсодержащих молекул из атмосферы.

"Это явление напоминает то, как работают сложные системы в экстремальных условиях, где малейшее загрязнение меняет сценарий развития событий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Чтобы проверить теорию, исследователи заставили частицы диоксида кремния левитировать с помощью ультразвука. Одинокая пылинка ударялась о мишень из того же материала. Результат всегда был случайным: плюс или минус. Но стоило ученым хорошенько "прожарить" и очистить образец, как магия исчезала. Поверхность меняла свой характер. Выяснилось, что именно налет органики определяет, станет частица донором или вором электронов.

Углеродный след на квантовом уровне

Эксперимент показал удивительную динамику. Очищенная частица заряжалась отрицательно. Но через сутки пребывания на воздухе она снова начинала стремиться к "плюсу". Ровно столько времени нужно углеродным молекулам из окружающей среды, чтобы снова облепить поверхность диоксида кремния. Ученые поняли: мы имеем дело не с физикой твердого тела, а с физикой грязных поверхностей. Этот эффект оказался настолько мощным, что перекрыл влияние влажности, шероховатости и формы кристаллов.

Состояние частицы Результат столкновения Стерильная (после нагрева) Стабильно отрицательный заряд Обычная (с налётом углерода) Преимущественно положительный заряд

"В химии поверхностей такие наслоения часто меняют реакционную способность материала до неузнаваемости", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Тупик для расчетов или новый прорыв?

Дэниел Лакс из Университета Кейс Вестерн Резерв признал работу впечатляющей, но добавил ложку дегтя. Если все решает случайный "мусор" на поверхности, то точно предсказать поведение молний в облаке пепла практически невозможно. Каждое извержение уникально по составу газов и примесей. Это делает расчеты трибоэлектрического эффекта кошмаром для теоретиков. Физика сталкивается с хаосом, который нельзя просто упаковать в элегантную формулу. Как и в случае со сложными биологическими системами, здесь правит бал случайное распределение загрязнений.

"Такие открытия показывают, что природа гораздо сложнее наших лабораторных моделей, и случайные факторы часто играют ключевую роль", — отметил в беседе с Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Подобные процессы происходят не только в жерлах вулканов. Это фундаментальный механизм, который работает в любой пылевой буре или даже при производстве порошков в фармацевтике. Понимание того, как малые дозы органики управляют гигантскими разрядами, может помочь в разработке защиты от статического электричества. Даже если предсказать каждый удар молнии невозможно, мы теперь знаем, в какую сторону смотреть, чтобы увидеть "дирижера" этого процесса.

Ответы на популярные вопросы о вулканических молниях

Почему молнии возникают именно при извержении?

При извержении облако пепла предельно плотное. Частицы сталкиваются миллионы раз в секунду, обмениваясь зарядами. Огромная концентрация пыли создает условия для накопления колоссального потенциала, который разряжается в виде молний.

Может ли влажность воздуха остановить этот процесс?

Влажность влияет на проводимость воздуха, но, как показало исследование в Nature, углеродные загрязнения на самих частицах играют гораздо более важную роль в первичном разделении зарядов.

Опасны ли вулканические молнии для авиации?

Да, и не только из-за электричества. Сам пепел разрушает двигатели, а молнии могут вывести из строя электронику. Подобные исследования помогают лучше понять риски в зонах активности, таких как глубоководные желоба с затопленными вулканами.

Встречается ли подобный эффект в космосе?

Безусловно. Формирование планет из космической пыли также сопровождается трибоэлектрическими эффектами. Разряды могли влиять на химию ранней Солнечной системы, подобно тому как астероид Рюгу сохранил в себе древние органические соединения.

Читайте также